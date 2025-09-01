La Capital | La Ciudad | menopausia

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carbajal llegan "Encendidas" a Rosario

Las periodistas, que protagonizan uno de los podcasts más escuchados de Spotify, convocan a un encuentro este sábado y buscan abrir conversaciones

Florencia O'Keeffe

1 de septiembre 2025 · 09:30hs
Encendidas

Encendidas, mucho más que un podcast, es la propuesta de las comunicadoras Ingrid Beck y Mariana Carbajal, para hablar sobre menopausia 

El libro "Encendidas" de Mariana Carbajal, en el que la periodista propuso "un viaje íntimo por la menopausia" y que fue publicado en 2024, desplegó sus alas. En el último año se transformó en un podcast, que comparte con su colega Ingrid Beck, y ahora también es una charla abierta que convoca a mujeres, y por qué no varones, a conversar sobre esta etapa crucial en la que los cambios se reproducen tanto como quienes las escuchan.

La menopausia existió siempre, pero en las tinieblas. Durante siglos las mujeres que padecían sus embates lo hacían sin chistar, sin saberes, y en soledad. Y aunque ahora se habla más, entre pares y también a nivel profesional, es un mundo tan inmenso el que se abre a partir de dejar de menstruar (incluso mucho antes y mucho después) que es necesario abordarla desde todos los lugares posibles. Uno de esos espacios es el que crearon, desarrollaron y ofrecen las comunicadoras Carbajal y Beck, quienes llegan a Rosario el 6 de septiembre a las 20 en La Usina, Jujuy 2844, para compartir su propuesta.

Profundamente identificadas con el feminismo, las periodistas crearon un podcast en Spotify que es de los más escuchados. Hace un par de semanas estrenaron la segunda temporada, también con éxito.

"Las charlas que venimos realizando con Ingrid son parte de nuestra evangelización en torno a la menopausia, y abrimos la conversación", dice Mariana Carbajal, en diálogo con La Capital.

"Encendidas, el libro, fue el puntapié. Lo escribí allá por 2023, 2024, y a partir de la repercusión y del agradecimiento de muchas mujeres que me comentaban que gracias a haberlo leído ya no se sentían tan solas en esto de atravesar la menopausia, consideré que había un temón para seguir hablando. Y la convoqué a Ingrid, quien me había acompañado en la presentación del libro y que le puso ese humor necesario y bastante ruidoso. Se dio buena química entre ambas, y avanzamos", cuenta.

La primera etapa del podcast la rompió. Fueron más de 146 mil reproducciones, "un montonazo para un podcast autogestivo", dice Carbajal. El interés que despertó fue el motor para ir por más.

Del libro al podcast, del podcast a la charla en vivo

Encendidas, en su versión en vivo y con público no es un show, es una charla abierta que se genera a partir de las exposiciones de las dos periodistas. "La idea es pasar un buen momento, porque nos divertimos mucho pero siempre compartiendo información que consideramos valiosa".

La menopausia es una etapa de la vida de las mujeres que ocurre cuando una mujer deja de menstruar, debido a la disminución de los estrógenos. Suele suceder alrededor de los 50 años pero es variable. Hay quienes a los 45 o incluso antes (en forma natural o porque pasaron por algún tratamiento que adelantó el proceso) empiezan a experimentar los primeros síntomas (y todavía están menstruando).

La lista de signos es larga. Algunos de los más frecuentes son sofocos diurnos y sofocos nocturnos, problemas para conciliar el sueño, sequedad vaginal, sequedad de la piel, dolores articulares, aumento de peso, pérdida del deseo sexual, cambios en el humor, olvidos.

"Aunque todas las mujeres en algún momento van a pasar por esta etapa, con más o menos signos, el tema siempre fue silenciado. Da vergüenza, no entienden lo que está pasando (ni ellas ni los entornos), incluso sigue pasando, cuando hay mucho más acceso a la información", dice Carbajal.

"Por eso (por el solo hecho de plantear claramente el tema y compartirlo) la charla que proponemos enriquece. Nosotras no somos ni actrices ni estandaperas sino que abrimos la conversación porque entendemos que quedan muchos espacios sin respuestas en torno a la menopausia, y vamos viendo que se suman personas que se sienten identificadas con lo que decimos. Además nosotras nos venimos informando, investigamos y hemos consultado a profesionales de distintas disciplinas para tener más herramientas", menciona la periodista.

Poner en palabras los silencios

Carbajal mencionó que no fue fácil encontrar especialistas que manejen bien el tema, que tengan conocimientos y además empatía. De hecho, anticipó que están armando una guía de profesionales para compartir con mujeres _a nivel nacional_ donde pueda encontrarse, fácilmente, información que actualmente no está al alcance sobre expertas y expertos que se dediquen, en las distintas esperas de la salud, a la menopausia. "En los hospitales hay muy pocos servicios especializados", y lo mismo ocurre a nivel privado.

"Poner en palabra los silencios", dice la autora de "Encendidas", algo que viene haciendo con continuidad desde 2009 cuando publicó "El aborto" en debate, luego "Maltratadas" y "Yo te creo hermana". Tal como ocurrió con esos libros, este último ya dio sus frutos, y se comparten.

El municipio realiza uan serie de tareas para atender reclamos, vinculados a anegamientos y situaciones urgentes.

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Las pequeñas piedras caídas este lunes marcaron el final de la tormenta de Santa Rosa.

La tormenta de Santa Rosa trajo a Rosario cuatro veces el promedio de lluvia de agosto

Los desarrolladores inmobiliarios creen que la promoción de este tipo de torres es una excelente alternativa para impulsar la construcción en el centro.

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

La postal de calle Santa Fe cambia su fisonomía, de la city rosarina con muchas sucursales de gran metraje a un mix con locales de otros rubros.

Calle Santa Fe cambió su perfil y ahora es un mix de locales de viandas y servicios

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Celulosa pelea por no quebrar y entra en concurso: peligran los puestos de trabajo en su planta de Capitán Bermúdez

Central: a 23 años de la racha negativa que cortó en un estadio donde ganó un clásico más

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

El organismo internacional pidió extremar precauciones con inyectables de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, y advirtió que podrían circular en otros mercados.

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

