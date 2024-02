"Más verdes que nunca": los pañuelos vuelven a la plaza en defensa del aborto legal

"A poco más de tres años de sancionada la ley Nº 27610 luego de un intenso intercambio de posiciones por distintos sectores de la sociedad -de lejos la norma más debatida de la historia argentina- l as mujeres y disidencias sexogenéricas siguen organizadas levantando los pañuelos verdes como bandera de vida, autonomía, dignidad, cuidado, acompañamiento, salud integral, derechos humanos y justicia social ", expresaron desde la Campaña en un comunicado.

En ese sentido, argumentaron: " El pañuelo verde no sólo se transformó en un símbolo en nuestro país sino que ya ha recorrido el mundo. Por eso y ante los embates de sectores fundamentalistas que pretenden retrotraer la situación a la etapa en que muchas mujeres morían por abortos inseguros y eran consideradas ciudadanas de segunda sin derecho a decidir ".

El próximo lunes 19 de febrero a las 17:30 h la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Rosario convoca a un pañuelazo verde en Plaza San Martín

Por ese motivo, invitaron a quienes estén en Rosario este lunes a que se sumen a la actividad bajo la triple consigna: Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para No Morir.

"La aplicación de la ley ha permitido, con datos contundentes, confirmar que la Ley Nº 27610 es el camino para lograr una notoria disminución del embarazo adolescente y para no tener que lamentar ninguna muerte por aborto. Asimismo se reafirma la defensa de un Estado laico para garantizar los derechos y la convivencia democrática", finalizó el texto.

Ni un paso atrás

La concentración tiene lugar a pocos días de que la diputada nacional por Santa Fe, Rocío Bonacci, presentara un proyecto en el Congreso de la Nación para la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo sancionada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021.. Además, plantea retrotraer los artículos del Código Penal que la ley modificó.

El escrito recibió rápidamente el rechazo del arco opositor y también hizo ruido dentro del propio espacio de La Libertad Avanza, desde donde aclararon "no es parte de la agenda del presidente, no es decisión del presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo".

Asimismo, el gobierno agregó que el Poder Ejecutivo está "preocupado y abocado en trabajar sin descanso en otros temas que sin muchísimo más urgentes", haciendo alusión a cuestiones de la economía como la inflación y el ajuste del déficit fiscal.

Aborto legal en Santa Fe

Como contó La Capital, el descenso en más del 40% de las muertes maternas por abortos al 2021 a nivel nacional -en Santa Fe la cifra se mantuvo en cero-, así como una tasa de fecundidad en menores de 15 años por debajo de un dígito y en su valor histórico; y el incremento en más de 90% a nivel país y del 160% en la provincia de los servicios públicos que garantizan el acceso a las interrupciones legales y voluntarias de embarazos (ILE e IVE) son claves que marcan estos tres años desde la sanción de la ley de aborto legal seguro y gratuita en el Congreso de la Nación que se cumplirán el 30 de diciembre. Santa Fe sumá además una política de producción estatal de medicamentos, tanto de anticonceptivos como de misoprostol y mifepristona.

Las estadísticas de estos 36 meses desde la sanción de la ley se desprenden del informe "Es mucho más que un aborto" que realizó el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), así datos oficiales nacionales y provinciales, donde se remarca en Santa Fe la caída en la tasa de fecundidad adolescente y del número de nacidos vivos de gestaciones no intencionales, datos que están por debajo de las medias nacionales.

El reporte va más allá de los datos duros y recalca "la importancia que tiene el aborto legal y voluntario en la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar", y remarca que su aplicación significa que "mujeres, adolescentes y otras personas gestantes con ciudadanía plena, que no mueran"".