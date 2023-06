Mafia de la Terminal: un taxista denunció que fue atacado a golpes por colegas

La agresión se produjo anoche cuando el conductor un taxi Fiat Siena se encontraba fumando en el primer lugar de la fila -según contó en un video que se viralizó en redes sociales- y de pronto fue sorprendido por un grupo de taxistas. "Esta sentado fumando en el primer de la fila. Vino uno, me increpó y me pegó un cabezazo. Cuando me quise defender los otros me agarraron las manos de atrás. Eran como diez", comentó en el video el taxista.