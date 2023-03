Mafia de la Terminal: las paradas de taxis siguen sin cambios desde hace 5 años

Los taxistas rosarinos volvieron a denunciar que la apropiación de paradas "públicas y libres" en la Terminal de Ómnibus por parte de un grupo de choferes nucleado en una cooperativa no cesa. Con llamados al 147,alertaron que sin la reestructuración de esos espacios que propuso y sancionó el Concejo Municipal en 2018 continuará.

Incluso, varios ediles pidieron lo mismo al municipio a través de un proyecto sancionado este jueves. Con nuevas denuncias, que si bien no se asemejan a la escalada de violencia que terminó en la Justica hace cinco años con denuncias contra "mafias", los choferes dejaron en claro que, de no cumplimentarse con los cambios acordados por entonces, el problema no terminará de solucionarse.