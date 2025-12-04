Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

A las 10 arrancará el primer servicio que conectará esta orilla con el Banquito San Andrés. La última lancha hacia ese sector saldrá a las 16.

Desde mañana, los cruces al Banquito San Andrés será diarios desde la Estación Fluvial al menos hasta fines de enero

A partir de mañana comenzará a funcionar el servicio diario de lanchas para cruzar a la zona de islas desde uno de los muelles de la Estación Fluvial para disfrutar del sector conocido como Banquito de San Andrés .

La primera embarcación del día saldrá de la costa rosarina a las 10 y la última lo hará a las 16, mientras que el último servicio desde la orilla de enfrente está previsto para las 19.

La presidente del Ente Autárquico del Puerto de Rosario (Enapro), Graciela Alabarce, señaló este jueves que tras unos meses de octubre y noviembre excelentes con más de 4 mil cruces de personas a las islas, ahora empieza este proceso de cara a la temporada alta.

“Estamos bien organizados, con muy buenas lanchas y con todos los seguros en orden”, expresó la funcionaria, quien a la vez apeló a la responsabilidad de los pasajeros o usuarios del servicio. “Se puede disfrutar plenamente de la isla, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, cuidando la vida humana y el medio ambiente”.

Con relación a los trabajos de remodelación de los muelles de la Fluvial, la titular del Enapro aclaró que todo el sector afectado por la obra estará preservado y quedará excluido de toda actividad, es decir que para embarcar hacia la isla se habilitará el muelle Nº1.

“Eso será así durante el tiempo que dure toda la obra, porque no podemos poner en riesgo a los pasajeros. Creo que se podrá cruzar todos los días durante enero”, agregó Alabarce. La actividad quedará supeditada en febrero al avance de los trabajos de remodelación de los muelles de La Fluvial.

De acuerdo con lo informado cuando se implementaron los cruces durante los fines de semana, el viaje al Banquito San Andrés cuesta 11.000 pesos por persona. Esto representa un aumento del 57 por ciento en comparación con la temporada anterior, cuando el ticket costaba $ 7.000, incluyendo la tasa de embarque.