Los riesgos de hacer deporte durante la ola de calor: recomendaciones para entrenar en verano

La actividad física durante la ola de calor puede jugar una mala pasada con la salud si no se toman las debidas precauciones.

En medio de la ola de calor que atraviesa Rosario, la región y el país en pleno verano es importante saber que el deporte puede jugar una mala pasada si no se toman las debidas precauciones para realizar actividad física. Es fundamental hidratarse, alimentarse y vestirse acorde, según el ejercicio que se realice.

"La hidratación y la vestimenta son fundamentales a la hora de hacer ejercicio o no en medio de una ola de calor. Se recomienda no entrenar con temperaturas mayores a 30ºC. Para quienes lo hagan, sería ideal evitar hacerlo en horarios donde la temperatura asciende por encima de esos valores (entre las 10 y las 17) ", aseguró Mateo Cian Damevin, cardiólogo en el Instituto Cardiovascular Rosario (ICR) y especialista en Deportología en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), en diálogo con La Capital .

No obstante, aclaró que si una persona realiza entrenamiento de la fuerza o pileta que no está al descubierto y en un ambiente controlado por profesores o profesionales, no habría problemas porque está a resguardo, aunque hizo especial énfasis en los procesos metabólicos y fisiológicos cuando el termómetro supera los 35ºC.

"A partir de esas temperaturas, todas las proteínas que trabajan en el metabolismo energético empiezan a fallar y llegan a un colapso total a partir de los 40ºC, con lo cual todo el rendimiento que podemos obtener en esas temperaturas va en caída libre y el riesgo para la salud comienza a ser bastante importante", precisó.

Además, remarcó la importancia de la hidratación y : "Por lo general, quienes entrenan o hacen actividad física desde hace tiempo, suelen estar asesorados por nutricionistas o deportólogos, pero habría que tener la precaución porque muchas veces no se llegará a reponer la cantidad de minerales que posee el plasma sanguíneo, que se eliminan a través de la transpiración".

Recomendaciones

Es por eso que Cian Damevin extendió una serie de recomendaciones para quienes realicen actividad física durante las altas temperaturas en la ciudad:

Llegar al lugar de entrenamiento, caminata o trote, o cualquier actividad al aire libre con una ingesta de al menos 1/2 litro de agua en la hora previa a un estímulo equivalente a los 45 minutos o una hora. En caso de superar ese lapso, acompañar con bebida deportiva o isotónica, capaz de reponer electrolitos y cloruros que se eliminan a través de la sudoración.

En caso de superar ese lapso, acompañar con bebida deportiva o isotónica, capaz de reponer electrolitos y cloruros que se eliminan a través de la sudoración. Insistir con la hidratación en niños. "Hay que evitar la exposición al sol y hacer hincapié en la hidratación porque no van a poder medir mucho por el sudor. Algunos sudan mucho y no lo manifiestan, ahí está el tema", afirmó.

Evitar colores oscuros en la vestimenta y utilizar ropa lo más clara posible, acompañada de sombreros o gorros. "En lo posible que la ropa sea de algodón y posea buena circulación del aire", añadió.

Evitar abrigarse con otro tipo de telas, ya que "sudar más no ayuda a quemar más grasas". Utilizar otros abrigos sin necesidad provocará mayor deshidratación.

Ir con botella en mano y agua bien fresca , incluso aprovechar los bebederos dispuestos en la vía pública para refrescar la zona de la nuca, cabeza y rostro para descender la temperatura corporal.

, incluso aprovechar los bebederos dispuestos en la vía pública para para descender la temperatura corporal. Evitar las comidas hipercalóricas, sobre todo en exceso, tal como un asado en abundancia o una "panzada" de pastas.

El riesgo de lo recreativo

Sucede que en la mayoría de los casos, puntualmente en Rosario, hay una amplia y variada oferta de actividades recreativas, tanto en grupos de running como en entrenamientos de fútbol a raíz de los torneos que se juegan de manera amateur en los alrededores. Es allí donde suelen registrarse descompensaciones por golpes de calor, a raíz de la deshidratación, vestimenta o preparación inadecuadas.

"El deportista que se encuentra en un medio acuático no sufre tanto la deshidratación, en todo caso tendrá otras deficiencias, pero quienes realizan fondos, ciclismo o deportes de conjunto a una intensidad moderada o alta por más de 60 minutos debería consultar cómo hacer una proporción adecuada de sales minerales para reponer lo que el cuerpo elimina en plena actividad", comentó. En ese sentido, apuntó que el problema pasa por quienes van a hacer ejercicio a los parques, gimnasios o clubes sin una supervisión adecuada.

"Aquellos que están realizando una pretemporada o actividad controlada por profesores, no estarían tan expuestos, pero sí aquellos que realizan alguna actividad por su cuenta y no toman estos recaudos. Son los que mayores riesgos corren porque no cuentan con un chequeo correspondiente acorde a sus propias necesidades porque hay muchas variables y la mayoría están sujetas a cuestiones fisiológicas de cada organismo; por eso hay quienes prefieren la mañana y otros el atardecer, pero lo importante es protegerse del sol en plena ola de calor", subrayó.

El mate, un aliado

Además, llamó a tener cuidado con los mates de jugo, popularmente conocidos como tereré, puesto que provocan deshidratación. Sin embargo, pese al calor hay un buen aliado: el mate. "Con el mate no hay problema, ya que recién a altas dosis de cafeína comienzan a generar efecto diurético; es decir, deberías tomarte diez termos para provocar ese factor", aclaró.

En ese sentido, recordó un estudio realizado por Francis Holway quien, de acuerdo a estudios realizados el plantel de primera división de River durante 2001-2002, comprobó que quienes tomaban mate estaban mejor hidratados.

"Este nutricionista muy reconocido en el país, de hecho asesora a la NFL (Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos), evaluó a los 30 jugadores del plantel de River y comprobó que quienes tomaban la infusión en las concentraciones estaban mejor hidratados que quienes no lo hacían, teniendo en cuenta que todos comían lo mismo y de manera controlada", reveló, al tiempo que apuntó sobre los "mitos" de la cafeína, la cual "representa una ayuda ergogénica" en su ingesta previa a un entrenamiento o competencia deportiva.