Donald Trump y Corina Machado se reunieron en la Casa Blanca

“Creo que el presidente entiende muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela", sostuvo la líder opositora tras el encuentro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, en un encuentro crucial que podría influir en la forma en que el mandatario estadounidense busca definir el futuro político del país caribeño.

El almuerzo marcó la primera vez que ambos encontraron en persona. Tras salir de la Casa Blanca, Machado aseguró que el encuentro fue "excelente".

>> Leer más: Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano

“Creo que el presidente entiende muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela y comprende plenamente el potencial de nuestro país como un aliado fuerte de Estados Unidos”, afirmó la líder opositora.

Dijo que el mandatario estadounidense "está profundamente preocupado por la seguridad del pueblo venezolano, por los niños que no están yendo a la escuela porque los maestros ganan apenas un dólar al día. El presidente entiende verdaderamente esta realidad”.

Durante la visita, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump esperaba con interés reunirse con la ganadora del Premio Nobel de la Paz, pero que mantenía su evaluación "realista" de que ella no contaba actualmente con el apoyo necesario para liderar el país a corto plazo.

La reunión se produce mientras Trump y sus principales asesores señalan su voluntad de trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro.

Después de que Estados Unidos capturara a Maduro este mes, varias figuras de la oposición, miembros de la diáspora venezolana y políticos de Estados Unidos y Latinoamérica expresaron su esperanza de que Venezuela inicie el proceso de democratización.

"Sé que el presidente esperaba con ansias esta reunión y que fuera una conversación positiva con Machado, quien es una voz realmente notable y valiente para gran parte del pueblo venezolano", resaltó Leavitt.