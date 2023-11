Maleteros de la Terminal reclaman actualizar el canon por derecho de plataforma

Donato agregó: "Hemos solicitado un incremento del derecho de piso y de plataforma para que sea distribuido entre los 59 asociados a la Cooperativa, y además queremos que eso sea pagado por mes, como si fuera el haber de un trabajador formal. Ayer también les advertimos a los concejales que lo que pagan las empresas de transporte por ese canon es irrisorio comparado con lo que se paga en otras terminales del país”, agregó Donato.

Según la información que maneja la Cooperativa de Maleteros, cada empresa de transporte paga 300 cada vez que un ómnibus ingresa a las dársenas de la Terminal, cuando en otras localidades, incluso más chicas que Rosario, “se pega 800 o 900 pesos” por derecho de plataforma. Por eso decimos, que es irrisorio lo que se paga en Rosario.

>> Leer más: La alegría de los dos maleteros más viejos de la Terminal de Omnibus tras el reconocimiento a su trabajo

Donato adelantó que la semana próxima los integrantes de la Cooperativa, por gestión de la propia entidad, tendrán ropa nueva y se establecerá el nuevo mono tributo para que los asociados tengan obra social y aportes jubilatorios. “También vamos a aportar nuevas maleteras y dentro de poco vamos a incorporar a chicos con discapacidad para que se encargen de los carritos como ocurre en el aeropuerto”, subrayó.

Para ser más claro, Donato expuso sus números: “La última vez que cobramos por derecho de plataforma y de piso recibimos 50 mil pesos, esa suma se debe dividir por tres meses. Lo que pagan las empresas cada tres meses se distribuye entre todos los compañeros de la cooperativa. Eso da 50 mil pesos. Nosotros queremos una liquidación a la cooperativa que sea acorde a la situación económica, para poder seguir creciendo y brindar un mejor servicio, porque nosotros somos la primera visión de la ciudad que tiene el pasajero o el turista”.

>> Leer más: Capacitación sobre trata para maleteros de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno

“Usamos uniforme. Nos dieron un lugar para cambiarnos, que lo estamos arreglando. Necesitamos que el municipio nos de una mano y aumente el derecho de plataforma y de piso. El otro problema es que la Municipalidad nos paga por lo que recauda y no por el total. Eso significa que si hay dos empresas que no pagan, la cooperativa no recibe ese dinero. No utilizan el poder de policía administrativa que tendrían que ejercer. Tendrían que pagarnos el 100 por ciento y después reclamarle a las compañías”, añadió.

Aunque no las nombró, Donato aseguró que hay empresas “que no pagan” los derechos y pidió a las autoridades ejerzan el poder de policía para ponerlas al día. Además tenemos la incertidumbre de no saber cuánto nos van a pagar.

Costo simbólico

Por último, Donato aclaró que los maleteros de la Terminal “trabajan a voluntad, no tienen una tarifa, pero se resolvió, luego de exponer esta cuestión con la dirección dela Terminal y las empresas, dejar de lado el término propina y se estableció un número simbólico de 200 pesos como tarifa. Eso no significa que si el pasajero no los tiene, no le van a cargar el equipaje. Nosotros queremos que no se usen las palabras propina o limosna. Queremos darle un significado a nuestro trabajo y por eso optamos por un valor simbólico de 200 pesos”.