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Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

La Municipalidad decidió habilitar ambas manos de 13 calles desde el 12 de septiembre para compensar los lugares perdidos por cortes de tránsito

11 de septiembre 2026 · 09:47hs
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El bulevar Oroño se cerró el 7 de septiembre por los Juegos Suramericanos.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El bulevar Oroño se cerró el 7 de septiembre por los Juegos Suramericanos.

La Seceretaría de Movilidad dio a conocer este viernes una medida importante en torno a los Juegos Suramericanos 2026. Como parte del evento se anunció una ampliación temporal del estacionamiento en dos sectores de Rosario, ya que la organización requiere grandes cortes de tránsito.

De manera excepcional, la Municipalidad habilitó ambas manos para dejar vehículos en 13 calles de la ciudad. El área principal en el que rige esta modificación es el parque de la Independencia, donde se ubican algunas de las principales sedes de la competición que también se desarrollará en Rafaela y Santa Fe.

Por otro lado, las autoridades locales también definieron una flexibilización del estacionamiento cerca de la Villa Olímpica de la zona sur rosarina. De acuerdo a la resolución correspondiente, la situación en todos los sectores elegidos se normalizará una vez que concluyan los juegos.

¿Dónde y cuándo se amplía el estacionamiento en Rosario?

A partir de este sábado, el municipio permite dejar autos u otros vehículos sobre ambas manos, entre Moreno y España. La medida sólo se aplica en las siguientes calles:

  • Cochabamba
  • Pasco
  • Ituzaingó
  • Cerrito
  • Riobamba
  • La Paz
  • Viamonte
  • Ocampo

>> Leer más: Juegos Suramericanos 2026: los 48 atletas rosarinos que competirán por Argentina

Además, la Secretaría de Movilidad autorizó la ampliación del estacionamiento hasta el domingo 26 de septiembre, entre 9 de Julio y avenida Pellegrini, sobre el extremo norte del parque de la Independencia. En este caso, los cambios sólo rigen sobre Rodríguez, Pueyrredón y Santiago. De manera complementaria, también se habilitó un sistema similar en la avenida Intendente Morcillo, desde el bulevar Oroño hasta Claudio Newell, frente al estadio cubierto de la Lepra.

Por último, la Municipalidad decidió modificar provisoriamente el uso de avenida Uriburu, entre Laprida y Primero de Mayo. En este corredor vecino a la Villa Olímpica, los conductores también podrán dejar sus vehículos sobre el lado izquierdo de la mano que va hacia el río Paraná, en sentido este.

¿Cuáles son los cortes de tránsito por los Juegos Suramericanos en Rosario?

La circulación en el parque de la Independencia se restringió este lunes con un corte total del bulevar Oroño, entre Cochabamba y 27 de Febrero. Tampoco están habilitadas las calles internas de uno de los espacios verdes más grandes de Rosario.

De acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría de Control y Convivencia, el bloqueo se mantendrá hasta el 28 de septiembre, dos días después del final de los Juegos Suramericanos. La medida apunta a facilitar el trabajo de los organizadores, incluso después del final de la competición.

El parque Independencia es uno de los escenarios principales del evento. Allí no sólo se desarrollan varias disciplinas deportivas, sino que también se llevarán a cabo los recitales gratuitos y demás actividades recreativas del Fan Fest.

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