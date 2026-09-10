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El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

Los nuevos casos y las muertes disminuyeron en el epicentro del brote, pero aumentaron con fuerza en las provincias vecinas

10 de septiembre 2026 · 21:54hs
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El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

El organismo de salud más importante de África anunció que el brote de ébola en el este del Congo se está propagando rápidamente más allá de su epicentro.

En las últimas semanas, los nuevos casos y las muertes disminuyeron en la provincia de Ituri, epicentro del brote, pero aumentaron con fuerza en las vecinas Kivu del Norte y Haut-Uele, indicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.

>> Leer más: El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

Las cifras del gobierno publicadas este jueves indicaron 6.843 casos, incluidos 3.310 fallecimientos. La provincia de Ituri sigue siendo la más afectada, con más de 5.400 casos, mientras que Kivu del Norte reportó más de mil casos desde que se declaró el brote en mayo.

El brote en el este del Congo se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, impulsado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores médicos y los intensos movimientos de población. La situación es especialmente preocupante en los sitios de desplazamiento, donde los residentes ya viven en condiciones sumamente precarias.

La Organización Mundial de la Salud señaló que el brote sigue fuera de control y se encamina a superar el brote de ébola de África Occidental de 2014-2016, el más mortífero que se haya registrado y que mató a más de 11.000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Rápida propagación

El director de preparación y respuesta ante emergencias de los CDC de África, Yap Boum, dijo que en Kivu del Norte los nuevos casos fueron más del doble, con 381 en las últimas tres semanas, comparados con 165 en el periodo anterior.

El virus llegó recientemente a dos zonas más en Kivu del Norte, donde la atención se vio obstruida por los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda, que controlan la capital provincial, Goma.

El mes pasado, el Congo comenzó a inocular a trabajadores de la salud y a otros trabajadores de primera línea con la vacuna Ervebo, que fue eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo distinto y más común llamado Zaire.

Se están realizando ensayos clínicos para encontrar una vacuna autorizada contra el virus Bundibugyo.

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