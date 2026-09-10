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Plan Platita de Donald Trump: promete 5.000 dólares a cada adulto si gana la elección

El presidente de Estados Unidos dijo que pagará un dividendo si los republicanos ganan las elecciones en la Cámara de Representantes y el Senado

10 de septiembre 2026 · 10:23hs
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Trump promete un dividendo por 5.000 dólares a cada estadounidense adulto si los republicanos ganan las intermedias

AP Photo/Tony Gutierrez

Trump promete un dividendo por 5.000 dólares a cada estadounidense adulto si los republicanos ganan las intermedias

El presidente de Estados Unidos Donald Trump cerró en la noche del miércoles la primera jornada de una inédita convención republicana organizada antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos donde hizo una sorpresiva promesa electoral: si su partido gana las elecciones intermedias, otorgará a cada adulto estadounidense un bono de 5.000 dólares.

"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos... emitiré un dividendo a cada ciudadano adulto en Estados Unidos por 5.000 dólares", dijo Trump durante la convención. "Se llamará el Dividendo Trump", agregó.

“Lo que hacemos es porque lo hemos hecho bien y nuestro país gana mucho dinero”, dijo y agregó: “Sólo yo puedo hacer esta promesa”.

Donald Trump y su promesa

En primera fila, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EE.UU., lo que sería una suerte de ministro de Economía, aplaudía la medida que puede ser controversial.

Se trata del viejo artilugio proselitista de dar un regalo a cambio del voto. Vale recordar que en Estados Unidos no es obligatorio asistir a votar. En el lenguaje político argentino se conoce como Plan Platita, por el desembolso de fondos del peronismo en la campaña presidencial 2023.

El presidente no ofreció detalles sobre cómo pagaría ese monto o cómo funcionaría el desembolso, que, según los primeros cálculos, significaría una fuerte erogación estatal aproximada de 1,2 billones de dólares.

Así, buscó sin dudas tomar el centro de la escena, movilizar a sus bases y, claro, convencer a los independientes de que apuesten a la continuidad de los republicanos en el Congreso.

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