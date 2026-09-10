La Capital | Economía | inflación

La inflación de agosto fue del 1,7%, el valor más bajo en 14 meses

El informe del Indec también reveló que el rubro vivienda y gastos del hogar registró un alza de 2,8%

10 de septiembre 2026 · 16:11hs
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Los precios acumularon un alza de 21

LA CAPITAL / Celina Mutti Lovera

Los precios acumularon un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año, según publicó el Indec.

Los precios aumentaron 1,7% en agosto de 2026 con respecto a julio y de esta forma acumulan un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año y un 33,5% interanual, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En julio el Indice de Precios al consumidor (IPC) que elabora el Indec volvió a subir, al marcar una suba del 2,1%, por lo cual la cifra de agosto era muy esperada por el gobierno nacional. Tras la difusión de una serie de malos indicadores económicos, el presidente Javier Milei esperaba que este jueves el Indec le otorgue una bocanada de oxígeno a su plan económico con una inflación marcada por el sendero bajista.

El rubro con mayor variación mensual fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). Siguieron las subas en educación con un alza del 2,5%, y bienes y servicios varios y salud con un incremento del 2,4%. Luego marcó una alza del 2,3% el rubro comunicación, bebidas alcohólicas y tabaco 2,1% y restaurantes y hoteles 1,8%.

Por debajo del índice general se ubicaron alimentación y bebidas no alcohólicas con una suba del 1,7%, transporte 1,5% y equipamiento y mantenimiento del hogar 1,4%. El segmento recreación y cultura no mostró variación de precios. El único que operó a la baja fue prendas de vestir y calzado (-0,6%), un rubro que registra una fuerte caída del consumo.

Por regiones, en Noroeste, Patagonia y Noreste los precios presentaron una variación mensual (1,8%) superior al nivel nacional. Mientras que Cuyo (1,7%), GBA (1,6%) y Pampeana (1,6%) se ubicaron por debajo.

El anticipo

Los informes de las consultoras privadas arrojaron un rango de suba de precios para agosto entre 1,4% la más optimista y 1,9% la más pesimista. Por caso Fundación Libertad y Progreso presentó una infalción del 1,4%; EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8%, Invecq, 1,9%. Por su parte, el REM del Banco Central donde intervienen casi 40 analistas dio un promedio de 1,7%.

Como anticipo al número oficial nacional esta semana también se conoció la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. El indicador porteño marcó un alza del 1,7%% y acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). De esta manera, el indicador registró una variación interanual del 33,3% en el octavo mes del año, 0,1 puntos porcentuales por encima de julio (33,2%).

La inflación en territorio porteño bajó en agosto 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado, cuando se cortó con tres meses en baja que incluyeron en junio un IPC por debajo del 2% después de nueve meses. El dato de agosto es más bajo que de junio por una décima y se convierte en el menor en un año.

También informó el dato de la inflación de los trabajadores, un indicador que coincidió con una baja del 1,7% en agosto. La cifra del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) fue seis décimas menos que en julio y el registro más bajo desde agosto de 2025, mientras la interanual trepó al 33%, la más alta en un año, reseñó el estudio informe.

Sin embargo, aunque la cifra pueda ser tomada como positiva en el informe se destaca que la baja de la inflación es “una victoria pírrica” porque pese a ello no consigue ningún efecto beneficioso sobre la marcha general de la economía en términos de recuperación de la actividad, del empleo y los salarios.

>> Leer más: Mil días Milei: cómo evolucionaron el empleo, el salario y la industria

Además, los datos muestran que el mes tuvo un marcado sesgo regresivo: los hogares con jefe jubilado con inflación de 1,87% y el decil de menores ingresos con alza del 1,96%, enfrentaron aumentos muy superiores al 1,53% del 10% más rico.

En este caso, las mayores subas se registraron en “bebidas alcohólicas y tabaco” (2,7%), por el alza de 4% en los cigarrillos; “vivienda” (2,5%), traccionada por el gas (3,6%), las expensas (3,4%) y el agua (3%); “bienes y servicios varios” (2,5%) y “comunicaciones” (2,2%). La televisión por cable trepó 5,4%.

En sentido contrario, el fin de las vacaciones de invierno abarató hoteles (-12,7%), paquetes turísticos (-6,5%) y pasajes aéreos (-4,5%), dejando a “restaurantes y hoteles” (1,5%) y “transporte” (1%) debajo del nivel general. “alimentos” subió 1,8%: las frutas treparon 11,8% y las verduras 4,5%, y las carnes bajaron 0,2%. En términos interanuales, “transporte” encabezó las subas (40,4%), seguido por “vivienda” (39,4%), empujada por la electricidad (54,5%) y el gas (42,2%).

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