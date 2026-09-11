Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue La medida forma parte de las acciones de medicina del viajero y de la estrategia de prevención de la provincia 11 de septiembre 2026 · 06:00hs

Para reforzar el cuidado y la prevención frente a enfermedades transmitidas por mosquitos, la provincia incorporó repelente producido por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en los kits que reciben quienes participen de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La medida forma parte de las acciones de medicina del viajero y de la estrategia de prevención de la provincia, teniendo en cuenta que dengue, zika y chikungunya son endémicos en algunos de los países que participan de la competencia. En este sentido, junto con la entrega del insumo se brinda la recomendación de usarlo durante toda la estadía, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, para evitar las picaduras del mosquito Aedes aegypti, que puede transmitir estas enfermedades.

La iniciativa se suma a las recomendaciones y medidas de prevención previstas por el Departamento de Gestión Integral de Salud de los Juegos Suramericanos, que coordina el Ministerio de Salud de la provincia, para cuidar tanto a los visitantes como a los santafesinos.

En este marco se contemplan distintas medidas de prevención y vigilancia. Desde diciembre de 2025 se enviaron recomendaciones a las delegaciones sobre los cuidados previos al viaje, especialmente la importancia de contar con el calendario de vacunación al día. Además, con la llegada paulatina de las delegaciones, se refuerzan las pautas para informar rápidamente la aparición de fiebre, sarpullido, cefalea, decaimiento o síntomas gastrointestinales, entre otros signos que puedan requerir evaluación médica. El equipo médico que acompaña a cada delegación deberá notificar ante la aparición de estos síntomas para activar la evaluación correspondiente, realizar las muestras de laboratorio y disponer los controles de foco cuando sean necesarios.

Producción pública eficiente Mauro Pedalino, integrante del directorio del LIF precisó que en total se incorporaron 10.000 unidades a los kits que se entregan a participantes y personas afectadas al evento. Al respecto, valoró que “la planificación del Programa Objetivo Dengue que impulsó el gobernador Maximiliano Pullaro en 2024, nos permitió contar con este stock para sumar una herramienta de prevención en los Juegos Suramericanos, teniendo en cuenta que recibimos a personas provenientes de países donde las enfermedades transmitidas por mosquitos son endémicas”, explicó.