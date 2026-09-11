Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

Para reforzar el cuidado y la prevención frente a enfermedades transmitidas por mosquitos, la provincia incorporó repelente producido por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en los kits que reciben quienes participen de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La medida forma parte de las acciones de medicina del viajero y de la estrategia de prevención de la provincia, teniendo en cuenta que dengue, zika y chikungunya son endémicos en algunos de los países que participan de la competencia. En este sentido, junto con la entrega del insumo se brinda la recomendación de usarlo durante toda la estadía, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, para evitar las picaduras del mosquito Aedes aegypti, que puede transmitir estas enfermedades.