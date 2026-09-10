Juegos Suramericanos 2026: los 48 atletas rosarinos que competirán por Argentina

Rosario tendrá una fuerte presencia en la delegación nacional, integrada por 658 deportistas. Los representantes locales participarán en 19 deportes durante la cita que se disputará del 12 al 26 de septiembre.

Nicolás Capogrosso es, de todos los rosarinos que disputarán los Juegos Suramericanos, el único que disputó un Juego Olímpico. Fue en Tokio 2021, en vóley playa.

Los Juegos Suramericanos 2026 son casi una realidad pero hasta no hace mucho tiempo atrás todo parecía lejano. El “faltan meses” marcaba que el mayor evento deportivo de la historia de la provincia en su historia, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre, todavía estaban en pañales en las tres sedes, mientras las obras empezaban a darle forma a un sueño.

El tiempo fue pasando y del “faltan meses” se saltó, en un chasquido de dedos, al “faltan semanas”, mostrando en ese cambio una proximidad en la que los ajustes, las pruebas y las inauguraciones estuvieron al orden del día. Mientras tanto, los atletas, los verdaderos protagonistas de esta fiesta, fueron poniéndose a punto para llegar a la cita de la mejor manera posible.

Ahora, a horas del inicio de la competencia, todo está preparado para que el deporte sudamericano despliegue sus mejores hombres y mujeres mayormente en la provincia y desde el domingo comiencen la función en la 13ª edición de los Juegos Odesur.

Los Juegos reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países y tendrán competencias en 43 deportes y 60 disciplinas. Rosario será la sede con mayor cantidad de competencias y también acogerá la Ceremonia de Apertura, éste sábado 12 de septiembre, en el emblemático Monumento Nacional a la Bandera. Las otras bases serán Santa Fe y Rafaela, aunque no serán las únicas ya que en Recreo se disputará el tiro deportivo; en Buenos Aires el bowling, en Mar del Plata el surf y en Paraná el sóftbol.

Rosario presente en un delegación argentina bien federal

La delegación argentina, de neto corte federal, confirmada por el Comité Olímpico Argentino (COA) está integrada por 658 atletas (346 varones y 312 mujeres), de los cuales 48 son representantes del deporte rosarino en 19 deportes. Ellos serán constructores del legado deportivo local y cada uno llevará, por un lado, el sueño personal de competir en el más alto nivel; y por otro, el orgullo de representar al país en su propia tierra.

El número de atletas refleja “el crecimiento sostenido del deporte nacional, la ampliación de oportunidades para deportistas de todo el territorio argentino y el fortalecimiento de los procesos de desarrollo que impulsan federaciones, clubes, entrenadores e instituciones deportivas a lo largo y ancho del país”, como indicaron desde el Comité Olímpico Argentino.

¿Quiénes son los rosarinos que estarán presentes en los Juegos Suramericanos?

Argentina, que buscará consolidar el protagonismo histórico en el escenario sudamericano, tendrá representación en 59 disciplinas, de las cuales los rosarinos competirán en 19 deportes. La lista de los deportes y de los representantes rosarinos en ellos es la siguiente:

Aguas abiertas, atletismo (Guillermina Belén Cossio: 200 metros; relevos 4x100 femenino y mixto; relevos 4x400 femenino y mixto; y Victoria Olives: 800 metros), bádminton, balonmano, bochas, bowling, boxeo, canotaje slalom, canotaje velocidad, ciclismo BMX freestyle, ciclismo BMX racing, ciclismo, mountain bike, ciclismo pista, ciclismo ruta, clavados, e-sports, ecuestre adiestramiento, ecuestre concurso completo, ecuestre salto, escalada deportiva, esgrima (Valentina Cassanello: florete individual y equipos femenino y Franco Marchetti: florete equipos masculino), esquí náutico (Francisco Giorgis: slalom, salto, overall y figuras; y Tobías Giorgis: figuras, overall, slalom y salto), fútbol (Facundo Guch: selección argentina masculina).

Gimnasia artística (Luca Valentino Alfieri: equipos, individual, barra fija, barras paralelas y caballo con arzones), gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, hóckey, judo (Pablo Aguirre Brassesco: kata, Nage No Kata; Ivo Dargoltz: shiai masculino hasta 100 kg y equipos mixtos; Agustina De Lucía: shiai femenino hasta 63 kg y equipos mixtos; Sebastián Nunes: kata, Nage No Kata y Nicole Piscina: shiai femenino hasta 78 kg), karate, levantamiento de pesas, lucha y natación.

Y la lista sigue

Natación artística (Milva Aimetta: equipos mixtos; María Carasatorre: duetos y equipos mixtos; Clara Rivero: equipos mixtos y Mercedes Romero Acuña: equipos mixtos), patinaje artístico (Franco Donato Mastroianni: libre masculino), patinaje velocidad (Naiara Loreley Sagasti: 1.000 metros sprint, 5.000 metros por puntos y 10.000 metros eliminación), pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático (equipo masculino: Lautaro Camino, Esteban Lucas Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti; equipo femenino: Carla Celeste Comba, Cora Emilia Masip, Maitena Lara Romano y Nahir Carin Stegmayer), pádel y racquetbol.

Remo (Emiliano Oscar Calderón: 8 remos largos con timonel, 4 pares de remos cortos y doble par de remos cortos; Elena Cerrudo: 4 remos largos sin timonel, 8 remos largos con timonel y un par de remos cortos; Ignacio Daniel Pacheco: 8 remos largos con timonel, 4 pares de remos cortos y doble par de remos cortos; y Máximo Pacheco: 8 remos largos con timonel, 8 remos largos con timonel mixto y 4 remos largos sin timonel), remo coastal, rugby seven (Pedro De Haro: selección argentina masculina), skateboarding, softbol, squash (Roberto Luciano Pezzota: individual masculino y equipos masculino), stand up paddle (SUP) (Santino Luca Basaldella: sprint masculino y técnico masculino), surf, taekwondo (Brenda Anahí Ruiz Díaz: Kyorugi femenino de 57 a 67 kg), tenis (Luciano Ambrogi: individual masculino y dobles mixto y Luisina Giovannini: individual femenino y dobles femenino), tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela, vóleibol (Martina Bednarek: selección argentina femenina) y vóleibol de playa (femenino: Morena Abdala y Agostina Ghigliazza; masculino: Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso).

Además, en billar, uno de los deportes invitados, participarán Lucas Alarcón, Jorge Llanos, Luis Morel y Diego Pavón.