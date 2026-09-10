Rocío Parra Zalazar fue condenada a 14 años de prisión por el asesinato en 2015 de Diego Miño y el ataque a otro joven que sobrevivió

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga.

Rocío "Maga" Parra Zalazar, de 34 años, fue condenada a 14 años de prisión efectiva por su participación en un homicidio y una tentativa, ocurridos en mayo de 2015 en el marco de una disputa vinculada al robo de droga. El fallo fue dictado por las juezas de Primera Instancia Hebe Marcogliese, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic luego de que la Fiscalía solicitara la pena de 25 años de cárcel.

El tribunal condenó a Parra Zalazar por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de partícipe necesaria. En cambio, fue absuelta por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

El caso había llegado a juicio con una acusación fiscal que sostenía que Parra Zalazar había ordenado matar a dos hombres luego de que le robaran una importante cantidad de droga. La hipótesis de la investigación apuntaba a una disputa ligada al narcotráfico y a una represalia contra quienes, según la acusación, habían participado del robo. La Fiscalía había solicitado una pena de 25 años de prisión para la mujer.

Robo de droga y crimen

Emanuel Diego "Rocho" Miño fue asesinado de 14 balazos la madrugada del sábado 30 de mayo de 2015 pasada la medianoche. Según se estableció en la pesquisa, unas horas antes Parra Zalazar había llegado a su casa de Urquiza al 8500 donde descubrió que ladrones desconocidos habían ingresado para robarle dinero, drogas y otras pertenencias.

La joven fue hasta una casa del pasaje 1853 al 6300 donde se encontró con sus proveedores, Jorge Matías "Re Mati" González y Víctor Alfredo “Narigón” Aguirre. Entonces le contó lo ocurrido y aseguró que Rocho y un tal “Pelusa”, apodo de Jonatan A., le habían robado la droga que tenía para revender.

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Los hombres salieron en una Fiar Uno y Maga los siguió en una moto Honda Tornado conducida por otro hombre. Se dirigieron a la zona de Urquiza al 9300, donde Maga habló con Pelusa previo a que los otros hombres bajaran armados del auto. Después de una discusión, puntualmente con Miño, lo mataron a tiros. En tanto a Pelusa también lo balearon pero logró sobrevivir.

Vuelta a prisión

Miño murió en el Hospital Clemente Álvarez, pero antes de perder el conocimiento alcanzó a nombrar a Maga. A partir de allí se encaminó la investigación que condujo a Parra Zalazar y sus proveedores de droga.

Sin embargo, nunca se esclareció si efectivamente Miño había robado en la casa de la mujer. Parra Zalazar fue detenida momentos después del asesinato y días después la imputaron como ideóloga del crimen.

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En ese entonces, como tenía una hija de 4 años, la Justicia determinó que quedara en prisión preventiva domiciliaria. Pero al poco tiempo se fugó y las autoridades le perdieron el rastro. Años después los investigadores detectaron que frecuentaba un domicilio de General Madariaga, provincia de Buenos Aires, donde fue detenida en agosto de 2023.

Preso por una selfie

Parra Zalazar es la última juzgada entre los autores del crimen de Miño, sin embargo había sido la primer detenida. Meses después, en octubre de 2015, cayeron los otros dos jóvenes que ya fueron condenados.

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Lo curioso fue cómo la Justicia aprehendió a Víctor "Narigón" Aguirre, de manera fortuita por una foto publicada en las redes sociales del entonces sospechoso. El hombre, entonces de 27 años, estaba internado en el Heca por un siniestro vial y se tomó una selfie que publicó en su cuenta de Facebook, que era monitoreada por los investigadores que minutos después fueron a detenerlo.

González, en tanto, había sido detenido unos días antes. Tres años después los dos fueron condenados a 18 años de prisión por los jueces Mónica Lamperti, Alejandro Negroni y Román Lanzón.