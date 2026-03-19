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Parque Independencia: veredas nuevas, recambio del muelle del Laguito y un nuevo cartel de Rosario

En el marco de las obras de transformación urbana y la infraestructura para los Juegos Odesur, habrá mejoras en el espejo de agua. También en la Plaza de las Infancias con juegos accesibles

19 de marzo 2026 · 19:18hs
Las obras en el Laguito del Parque Independencia incluirá la colocación de un cartel de Rosario

Las obras en el Laguito del Parque Independencia incluirá la colocación de un cartel de "Rosario", similar al del parque de las Colectividades.

En el salón blanco de Gobernación se abrirá este viernes, a las 11, la licitación para par puesta en valor del Parque Independencia. Un combo de obras que a la par de las grandes inversiones en infraestructura para los Juegos Odesur incluye un nuevo cartel de Rosario sobre el espejo de agua del Laguito, la reconstrucción a nuevo del muelle y la colocación de nuevas veredas, retirando los senderos de asfalto. Además, se colocarán pisos nuevos en la Plaza de las Infancias que cuenta con juegos accesibles para la discapacidad.

Quien resulta adjudicataria, tras la apertura de la licitación y la evaluación de las ofertas se realizarán intervenciones en las veredas interiores del parque, en varios sectores como avenida Pellegrini, Ovidio Lagos, 27 de Febrero, Moreno y bulevar Oroño.

Varios frentes de obras a la vez, en seis sectores que incluyen la demolición y retiro de veredas de asfalto, parapetos, rampas y demás construcciones que resulte necesario eliminar para la correcta ejecución del proyecto. También la ejecución de nuevas veredas y rampas de hormigón raspinado con guías podotáctiles para personas con visión reducida. A su vez la restauración integral de la Plaza Accesible para las Infancias, que incluye nuevos pisos continuos de caucho para la colocación de nuevos juegos y equipamiento urbano, y la reparación de los juegos existentes.

>>Leer más: Arrancó otra obra en el Parque Independencia: ahora construirán un gimnasio para el Isef

Otro "Rosario" en el Laguito

Como ya se informó se prevé la construcción de un nuevo muelle en el lago del Parque Independencia y la colocación de un a cartel corpóreo de Rosario dentro del lago. Ese cartel, tan fotografiado en el Parque de las Colectividades sobre Oroño y el río, tendrá características semejantes.

cartel

Al igual que una estación de gimnasia colocada sobre Moreno y Cerrito, se instalará otra estación aeróbica tipo calistenia sobre un nuevo solado de caucho continúo ubicado frente al Rosedal sobre Oroño entre las calles Lugones y Ponce.

Además de un complemento de forestación y nueva infraestructura urbana y mobiliario, se efectuarán mejoras en al alumbrado público por un monto aproximado de 560 millones de pesos.

Presentan el legado de los Juegos Suramericanos

La provincia invertirá más de 8.400 millones de cara a los Juegos Suramericanos de septiembre y una ejecución de 180 días. El Gobierno de Santa Fe lleva adelante una fuerte inversión de cara a los Juegos Suramericanos de septiembre, evento que posiciona a la provincia en el plano deportivo internacional. En este marco, este viernes se licitan obras para la puesta en valor del Parque Independencia de Rosario, y que quedarán para la ciudad como legado de la gran competencia.

El acto es a partir de las 11 en el Salón Blanco de la sede de Gobierno. El proyecto presentado por la Municipalidad y financiado por la provincia.

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Postal de la ciudad. El Laguito sufre las consecuencias del vandalismo, al igual que el resto del Parque.

Postal de la ciudad. El Laguito sufre las consecuencias del vandalismo, al igual que el resto del Parque.

Las obras en el Parque Independencia

Amén de los grandes proyectos en ejecución para los Odesur, el parque Independencia contempla más de 60 mil metros cuadrados en reparaciones y construcción de veredas nuevas y accesibles con rampas y losetas podotáctiles. Se colocarán más de 300 nuevos bancos de madera y de hormigón, y la restauración de 200 bancos existentes; además de nuevos cestos, bebederos y bicicleteros.

A esto se le suma, como ya se dijo varias veces, la construcción del Estadio Arena, el Estadio Multipropósito, mejoras y ampliaciones en el Instituto Superior de Educación Física (Isef) Nº 11, entre otras obras. Y también en la zona se colocaron cámaras de videovigilancia con IA, que son utilizadas en el sistema Lince.

“Esta obra es un compromiso asumido por el gobernador Pullaro para recuperar los espacios públicos que son orgullo de los santafesinos. Bajo su liderazgo, tenemos la determinación de invertir en infraestructura de calidad que promueva la convivencia y el disfrute de las familias. El Parque Independencia es un patrimonio cultural que merece estar en perfectas condiciones”, destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Y agregó que “en la provincia hay una decisión clara: la obra pública no se detiene porque entendemos que es el motor que genera empleo y desarrollo. Estamos recuperando este parque como espacio público central, atendiendo deudas históricas con la ciudad y garantizando que el crecimiento llegue a cada rincón de nuestras localidades a través de una inversión transparente y eficiente”, remarcó.

Septiembre, mes clave

Los Juegos Suramericanos 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas en distintos escenarios deportivos. Las obras que se llevan adelante para el evento generan más de mil puestos de trabajo en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde la Provincia invierte 90 millones de dólares en infraestructura.

En otros sectores de Rosario se construye el Centro Acuático, el Multiespacio Arena, el Microestadio del Parque Independencia y la Cubierta Paseo XXI, consolidando un polo deportivo y recreativo de escala internacional.

En Santa Fe, los trabajos se concentran en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), con la construcción de un Estadio Multipropósito y una nueva pista de atletismo, mientras que en Recreo se ejecuta el Centro de Tiro Deportivo.

En Rafaela, se desarrollan el Estadio Multipropósito del Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y las pistas de BMX y Skate.

Además, en las tres sedes principales se construyen Villas Deportivas, pensadas para alojar a los atletas y delegaciones, y que luego quedarán como patrimonio urbano, social y deportivo de la provincia, consolidando un legado que trasciende la realización de los Juegos.

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