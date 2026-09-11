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Franco Colapinto y una primera práctica para entrar en ritmo en el nuevo dibujo de Madrid

El argentino terminó 14° un primer ensayo donde se arriesgó poco en el nuevo trazado de Madring, apenas detrás de su compañero de Alpine y lejos de la punta

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

11 de septiembre 2026 · 09:34hs
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Franco Colapinto

BWT Alpine

Franco Colapinto, al volante del Alpine que viene de una gran actuación en Monza, ahora sobre el asfalto de Madrid.

Franco Colapinto finalizó 14° el primer ensayo en el nuevo circuito de Madrid, dónde los Alpine no estuvieron competitivos como en Monza. De todas formas, fue la FP1 donde no se arriesgó al maximo. A las 12 será la FP2.

Por ahora, el trazo urbano no trajo complicaciones, excepto algunas pequeñas salidas de pista de Leclerc y los dos Audi. Claro que nadie pareció exigirse demasiado, por lo que la segunda práctica seguramente ofrecerá un panorama mucho más realista.

La primera conclusión respecto a los Alpine es que dieron un paso atrás respecto a la competitividad que mostraron en Monza. Claramente en Madrid los autos volvieron a a estar más cargados y en esta primera referencia quedaron atrás de Racing Bulls y a la par de Audi, como era antes.

Por supuesto, habrá que ver si eso será así o los Alpine evolucionarán. Todo el mundo pondrá más en la FP2, de eso no hay dudas.

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Qué pasó en la FP1 en Madrid

Por supuesto, todo el mundo salió a conocer el circuito de entrada, sin arriesgar y la pista no presento problemas.

Los Alpine tardaron mucho en pisar el asfalto, Colapinto hizo una vuelta de instalación con sensores extra y volvió a boxes. Recién cerca de los 20' de tanda, salió realmente a marcar tiempos.

Claro que los dos Alpine salieron con tanques más llenos e hicieron tandas largas. Colapinto estuvo al principio adelante de Gasly y al final detrás, siempre en un rango de dos décimas y lejos de la punta, a más de 3 segundos.

Por entonces, las Ferrari con gomas medias giraban en el orden de 1m 34s, mostrando que aprovecharon el filming day que hicieron en este circuito. Fueron los únicos que lo conocieron antes de este viernes.

Los tiempos de Ferrari fueron con gomas medias, mientras que Russell los superaría cuando colocó los blandos, algo que no pudo lograr Antonelli de entrada, aunque lo terminaría haciendo para quedar segundo.

Los Alpine volvieron a pista con la misma goma media, Gasly mejoró un poquito en dos intentos y Colapinto no pudo hacerlo.

>>Leer más: Franco Colapinto vivió todas las emociones en Monza peleando con los grandes, lloró y sumó

A diez minutos del final, los Alpine calzaron las blandas y otras vez fueron parejos, con Gasly 154 milésimas rápido que Gasly.

En el segundo intento el argentino mejoró y le sacó 311 milésimas al francés, quedando a 1,856s de Russell.

En el último intento, Gasly lo superó por poco, 176 milésimas para quedar 12°, mientras el argentino no pudo mejorar y finalizó dos puestos más atrás.

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