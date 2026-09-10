"Maravilla" Martínez elogió el trabajo de Santa Fe en los Juegos Suramericanos

El excampeón mundial y embajador deportivo de la competencia consideró que "es realmente admirable" la organización del torneo y pidió construir desde ahora el futuro del deporte argentino

Sergio "Maravilla" Martínez , embajador deportivo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, destacó la inversión del gobierno de Santa Fe para organizar la competencia y valoró el impacto que tendrá en el desarrollo deportivo de la provincia.

En la cuenta regresiva para el torneo, que se disputará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, el excampeón mundial de boxeo resaltó la infraestructura que el Estado provincial puso a disposición del evento y el movimiento laboral que genera una competencia de esta magnitud.

El exboxeador contó que mantiene una relación especial con la provincia: " Soy medio santafesino. Mi madre es de Santa Fe, de Tartagal , en el norte de la provincia, un poco más arriba de Reconquista. Santa Fe es cuna del boxeo y es una cosa espectacular en Argentina. Tiene una historia tremenda. La mitad de mi familia es de Santa Fe, la otra mitad es de Santiago del Estero. Entonces soy un provinciano que nació en Buenos Aires".

Martínez destacó la realización de los Juegos: "Para el deporte siempre tiene que haber una infraestructura preparada y eso pasa gracias al Estado. Santa Fe siempre por historia estuvo presente y estar ahora con tres ciudades potentes como Rosario, Rafaela y Santa Fe".

En ese sentido, agregó: "Se necesitan miles de personas trabajando, no sé cuántos serán los que estarán trabajando, pero es una fuente laboral también muy grande, a nivel nacional y a nivel internacional".

Además, valoró el trabajo que demanda la puesta en marcha del torneo: "Lo que está haciendo Santa Fe es realmente admirable. Aportar tres ciudades con estadios, con gente trabajando, mano de obra 24 horas, todo el tiempo que dure el torneo. Es espectacular, a mí ese tipo de cosas me enloquecen, me encantan".

Por otro lado, el exdeportista enfatizó en el trabajo del Estado: "Tenemos que empezar siempre por arriba, justamente el Estado tiene que estar ofreciendo una estructura, o mejor dicho, una infraestructura acorde para que la gente, para que los chicos, para que los jóvenes, para que la juventud empiece a despertar esa pasión".

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El embajador deportivo también planteó que la inversión en infraestructura debe servir como punto de partida: "Tenemos que empezar a preparar para el 2040 a tener grandes deportistas, pero se empieza desde ahora".

Sumado a ello, el exboxeador también puso el foco en lo que ocurrirá después de la competencia: "El día que termine el torneo, ese mismo día ya empezamos a planificar cómo construir y cómo lograr que los chicos, muy jovencitos hoy, puedan estar luchando de igual a igual con las primeras potencias mundiales en el futuro".

El mensaje de Maravilla Martínez a los atletas de los Juegos Suramericanos

Martínez también les dejó un mensaje a los deportistas argentinos que competirán en Santa Fe: "Que lo den absolutamente todo, que no se guarden nada en ningún cartucho por hacer el mejor torneo posible".

"El día que miren hacia atrás dentro de unos años van a decir: me fue bien, me fue mal, gané medalla, no gané medalla, pero lo di absolutamente todo y eso es lo importante", añadió.

Por último, "Maravilla" también analizó el presente del boxeo argentino: "Ahora estamos en una época un poco convulsa con respecto al boxeo. Necesitamos tiempo para reorganización, tanto a nivel dirigencial desde arriba, aportando nuevas ideas, como desde abajo con el entrenador que está en un barrio o en un pueblito tratando de captar chicos para que vayan al gimnasio".

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Boxeo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El boxeo amateur será una de las disciplinas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La competencia se desarrollará entre el 13 y el 18 de septiembre en el Estadio Invencible Rafaela.

El nuevo edificio se encuentra dentro del predio Distrito Joven de Rafaela, donde también funcionan la Villa Suramericana, el velódromo y distintas pistas. El sector está delimitado por Iturraspe, 500 Millas Argentinas y Pasaje Igualdad.

La competencia incluirá torneos masculinos y femeninos en distintas categorías de peso. Los combates tendrán tres rounds y utilizarán un sistema de puntuación electrónica bajo el denominado "Sistema de 10 puntos", de acuerdo con los estándares internacionales para este tipo de competencias.

El estadio y las instalaciones que utilizarán los atletas forman parte de la infraestructura que quedará disponible para el desarrollo deportivo de las próximas generaciones una vez finalizados los Juegos.