Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro. 

Agustín López Gagliasso, que enfrenta un pedido de condena de 18 años de cárcel, dio su versión del hecho a pocos días de que se conozca la sentencia

Agustín López Gagliasso, acusado como responsable de la tragedia en la costanera ocurrida en enero de 2025, declaró este jueves en el marco del juicio oral. Sostuvo que aceleró sin pensar en lo que podía ocurrir y que tenía el control del vehículo hasta que lo perdió.

El acusado enfrenta un pedido de condena de 18 años de prisión como autor de homicidio simple con dolo eventual. El 21 de enero de 2025 provocó la muerte de Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17 años, parte de una familia cordobesa que estaba de paseo en Rosario.

El defensor de López Gagliasso, Carlos Varela, sostuvo que el joven declaró "muy nervioso" y que en los momentos posteriores al siniestro padeció un shock postraumático. Aseguró que recuperó el conocimiento en el hospital, donde el propio abogado le dijo que su vida acababa de cambiar. El martes próximo será la sentencia.

La versión del acusado

En la cuarta jornada del juicio oral y público Agustín López Gagliasso declaró por Zoom y dio su versión del hecho que provocó dos muertes cuando conducía un Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora por Illia, en la costanera de la ciudad a la altura de Presidente Roca. "Cuando aceleré pensé que no iba a pasar nada y que tenía el control del vehículo", aseguró.

El joven de 21 años contó que todo comenzó cuando una moto se le puso a la par y comenzó a hacerle ruido con el escape, por lo que intentó alcanzarlo "para insultarlo". Eso fue al inicio del túnel, donde aseguró que no había autos ni peatones y que por ese motivo creyó que podía acelerar.

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Recordó que al salir del túnel, en un curva, perdió el control. "Intenté corregirlo pero el auto derrapó", dijo. "Quiero pedir perdón a la familia de corazón", sostuvo y agregó: "Voy a cargar el resto de mi vida con esto".

Carlos Varela, su defensor, agregó al finalizar la audiencia que "Agustín estaba muy nervioso". "Se sabe responsable de lo que aconteció. Pidió disculpas", agregó. También aseguró que luego del siniestro fue internado, que habló con él cuando despertó y no se acordaba de nada. "'Tu vida acaba de cambiar', le dije y le expliqué que había cometido un hecho gravísimo", recordó el letrado.

Juicio por la tragedia en la costanera

En el inicio del juicio, la fiscal Valeria Piazza Iglesias describió que López Gagliasso, después de un altercado con un motociclista, salió a perseguirlo a más de 120 kilómetros por hora por la costanera rosarina.

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Para la Fiscalía, la velocidad, las maniobras y el contexto en el que ocurrió el hecho son elementos centrales para sostener la acusación por homicidio simple con dolo eventual. La hipótesis es que el conductor pudo representarse el riesgo de provocar una muerte y, pese a eso, continuó conduciendo de esa manera.

López Gagliasso permanece detenido con prisión preventiva y enfrenta un pedido de 18 años de prisión. Además de las muertes de Tania y Agustina, el proceso contempla las lesiones sufridas por Victoria García, Diego García y Giovanna Romero, la joven que iba como acompañante en el Peugeot 206.