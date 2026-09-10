El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones

Para el sábado se anuncia mucho viento y un marcado descenso en los termómetros

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 11 de septiembre de Rosario una temperatura máxima de 20º, chances de chaparrones en la mañana y cielo nublado durante toda la jornada, en vísperas de un sábado con mucho viento y un marcado descenso en los termómetros.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 13º y algunas chances de tormentas aisladas, mientras que a la mañana las marcas bajarían a 11º, habría viento moderado del sudeste y hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones. En la tarde estaría nublado, con vientos entre moderados y fuertes, y una máxima de 20º bajando a 13º en la noche.

Para el sábado anticipan vientos fuertes y ráfagas de hasta 50 km/h durante todo el día, con cielo nublado, la máxima bajando a 13º y la mínima en 8º.

El domingo estaría mayormente nublado, con la máxima manteniéndose en 13º y la mínima descendiendo hasta 3º.

La semana próxima arrancaría con un lunes con una leve mejora en las condiciones: cielo parcialmente nublado, 16º de máxima y 6º de mínima.

El martes la máxima treparía hasta los 19º, la mínima no bajaría de 7º y el cielo estaría parcialmente nublado.

El miércoles otra vez estaría parcialmente nublado, con 20º de máxima y 8º de mínima.