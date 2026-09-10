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Rosario será sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total

Se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre en el Hotel Esplendor Savoy bajo el lema bajo el lema “Conectando conocimientos, experiencia, emociones”

10 de septiembre 2026 · 20:05hs
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El Congreso Nacional de Propiedad Horizontal se llevará a cabo los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre en el Hotel Esplendor Savoy. 

El Congreso Nacional de Propiedad Horizontal se llevará a cabo los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre en el Hotel Esplendor Savoy. 

Con cupos agotados, la ciudad será anfitriona del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal, el evento más importante del sector, que se llevará a cabo los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre en el Hotel Esplendor Savoy.

Organizado por la cámara de administradores de Rosario, el encuentro convocará a referentes, destacados especialistas, empresas y administradores de todo el país para compartir dos jornadas de aprendizaje, intercambio y actualización.

"Estamos muy contentos con la recepción que tuvo el Congreso tanto en colegas administradores de todo el país como en profesionales ligados a la propiedad horizontal", indicó el presidente de la Cámara, Adolfo Jäger, y describió: "La idea es acercar capacitaciones de calidad y espacios de reflexión a los administradores con el firme objetivo de jerarquizar nuestra actividad, que aunque parezca increible aún no cuenta con un colegio profesional que la regule" .

Así, bajo el lema “Conectando conocimientos, experiencia, emociones” los asistentes al Congreso podrán participar en una conversación relevante, escuchar a quienes están impulsando cambios, descubrir herramientas antes de necesitarlas y conocer personas con los mismos desafíos. "Creemos que este evento dejará huella", señaló el titular de la Cámara de Propiedad Horizontal.

A lo largo de ambas jornadas se abordarán problemáticas críticas y herramientas modernas para la administración de consorcios: por un lado, los participantes podrán escuchar a reconocidos juristas y referentes de universidades como Gustavo Nadalini, profesor de la UNR; Nelson Cossari, decano de la UCA; María Alejandra Pasquet, directora de la UAI Rosario; Julio Gaetán, especialista en derecho laboral; y Edgardo Bonomelli, titular del Juzgado Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual N.º 5 de Rosario, entre otros.

Reflexiones

Pero también habrá algunas charlas para reflexionar sobre la sensibilidad y la inclusión como la que brindará el médico neurólogo, Wenceslao Moreno, y disertaciones enfocadas en la asertividad, la hospitalidad y la resolución de conflictos a cargo del reconocido médico psiquiatra Lucas Raspall y Fernanda Ljuba.

"Uno de los bastiones de este congreso es la calidad y jerarquía de los disertantes", señaló Jager.

Asimismo, habrá lugar para la inteligencia artificial con ejemplos reales y concretos, a cargo de Guillermo Seifert. También se abordarán planes de prevención edilicia y protocolos de actuación ante siniestros, dictados por los Bomberos Voluntarios de Rosario y especialistas en Higiene y Seguridad, como Carolina Baidon.

El cierre del congreso tendrá un carácter federal mediante un panel de debate integrado por presidentes de cámaras de administración de todo el país, concluyendo el viernes por la noche con un cocktail oficial de cierre en el rooftop del hotel.

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