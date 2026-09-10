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La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión

La firma CPC SA, una empresa de Cristóbal López, se prepara para la toma de posesión del corredor junto con una parte de la autopista a Buenos Aires

10 de septiembre 2026 · 12:39hs
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La avenida Circunvalación es una autopista urbana de 29 kilómetros.

La avenida Circunvalación es una autopista urbana de 29 kilómetros.

Pasado un mes y medio desde que se tomó la decisión formal, este jueves era inminente el anuncio de la nueva concesión de la avenida Circunvalación de Rosario. De esta manera, el corredor vuelve a ser administrado por una empresa privada después de varios años de gestión estatal bajo distintos signos políticos.

La firma CPC SA toma posesión de la ruta nacional A008 como parte la licitación del tramo Portuario Norte de la red federal. Esto implica que también se hace cargo de los servicios en un tramo de la autopista Rosario-Buenos Aires y en la ruta nacional 33.

La compañía perteneciente a Cristóbal López fue declarada adjudicataria el último 28 de julio mediante la resolución 1.149/26 del Ministerio de Economía de la Nación. Así se confirmó la cesión durante los próximos 20 años para realizar obras y mantener los caminos antes mencionados.

¿Quién se hace cargo de la avenida Circunvalación?

CPC es una constructora del grupo Indalo. Este año se inscribió en la licitación de cuatro tramos de la Red Federal de Concesiones que armó el gobierno argentino como parte del plan de ajuste para garantizar el equilibrio fiscal.

La oferta ganadora de la empresa de López contempla el cobro de 1.856 pesos sin IVA por cada kilómetro de las rutas concesionadas. Sin embargo, la firma no agregará peajes en Circunvalación, de acuerdo a los términos del pliego del corredor Portuario Norte.

>> Leer más: La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Por otra parte, la constructora también administrará la autopista Rosario-Buenos Aires desde el extremo sur de la ciudad hasta el límite interprovincial del arroyo del Medio, entre Theobald y San Nicolás. Así empezará a administrar la estación de General Lagos, que seguirá en funcionamiento sobre ese tramo de 49 kilómetros.

Finalmente, CPC será la nueva concesionaria de la ruta 33 en un camino mucho más extenso. El área se extiende desde la localidad bonaerense de Trenque Lauquen hasta el cruce con la ruta nacional A012, que recientemente pasó a manos del gobierno de Santa Fe. En este caso, la licitación se lanzó con un plan para montar cinco cabinas de peaje a lo largo de casi 450 kilómetros, de modo que se sumarán tres puestos en el trayecto.

¿Cuándo fue la última privatización de avenida Circunvalación?

El Estado ya había cedido el mantenimiento de Circunvalación en julio de 2018, poco después del final de su construcción. Rumbo a la última parte de la presidencia de Mauricio Macri, el gobierno nacional firmó contratos con un modelo de participación público-privada (PPP) para administrar distintas rutas del país.

La autopista urbana de Rosario quedó en manos de la concesionaria Corredor Panamericano. Allí se armó un consorcio de empresas con la participación de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA y la española Copasa SA.

El plan de administración comenzó a tambalear ni bien comenzó el mandato de Alberto Fernández en la Casa Rosada. Antes de la declaración de la pandemia de coronavirus ya se había empezado a barajar la posibilidad de dar marcha atrás con la privatización de las obras y los servicios de mantenimiento.

En medio de la emergencia sanitaria, el entonces ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, anunció la rescisión de los contratos PPP de los corredores viales E y F. Este último incluía Circunvalación. La medida se dio a conocer en septiembre de 2020 y la desvinculación definitiva se confirmó en diciembre del mismo año, tras un acuerdo con las empresas. A partir de ese momento, Vialidad Nacional se hizo cargo de la autopista urbana, pero los problemas por el mal estado de la ruta y la falta de mantenimiento no se solucionaron con el paso del tiempo ni con el inicio de la presidencia de Javier Milei.

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