Los Juegos Suramericanos tendrán cinco Fan Fest con música, shows y gastronomía

La celebración trascenderá el deporte con una agenda de actividades para toda la familia. Habrá cinco Fan Fest, con acceso libre y gratuito e inscripción previa

Están a punto de comenzar los Juegos Suramericanos en la ciudad . Del 12 al 26 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que participarán en 43 deportes y 60 disciplinas. Además de la gran ceremonia de apertura, que contará con la participación de artistas y será de acceso libre y gratuito, durante los 14 días de los Juegos Suramericanos también habrá espacios de Fan Fest.

A lo largo de la competencia, la celebración irá más allá de lo deportivo, con espectáculos y propuestas para que rosarinos y visitantes puedan disfrutar de los Juegos también desde otro lugar. Cinco Fan Fest se desplegarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela : uno en Santa Fe, dos en Rosario y dos en Rafaela. En total, habrá siete escenarios en simultáneo, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos .

Rosario contará con dos puntos de encuentro: uno estará ubicado en el Museo del Deporte Santafesino, y el otro funcionará en el Parque de la Independencia. La propuesta contará con shows de artistas invitados, fiestas, intervenciones artísticas, exhibiciones, actividades culturales, charlas, entrevistas y programas de radio y streaming.

Fan Fest de los Juegos Suramericanos

A través de las redes oficiales de los Juegos Suramericanos dieron a conocer los artistas, bandas y músicos que formarán parte de los espacios Fan Fest. Santiago Motorizado, Rombai, Natalie Pérez, Los Totoras, Los Pericos, serán algunos de los artistas que estarán presentes en Rosario.

Entradas para el Fan Fest

El acceso a los Fan Fest será libre y gratuito, con inscripción previa. Para asistir, los interesados deberán registrarse en la web oficial y descargar el código QR correspondiente a la jornada elegida.

La programación diaria, los horarios, las sedes y el formulario para obtener el pase digital pueden consultarse en fanfest.santafe2026.ar. Las entradas ya pueden conseguirse a través de la página entradas.santafe2026.ar .

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