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Dos futbolistas podrían dejar Newell's en los próximos días

A pesar que la mayoría de los mercados de pases están cerrados, hay dos futbolistas de la Lepra que emigrarían del Parque en busca de continuidad

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

10 de septiembre 2026 · 13:24hs
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Ian Glavinovich podría sellar su salida de Newells en los próximos días.

CANOB

Ian Glavinovich podría sellar su salida de Newell's en los próximos días.

Mientras el Newell's de Frank Kudelka continúa sumando puntos en un torneo que lo tiene, por el momento, en zona de clasificación a octavos de final del Clausura, los futbolistas que están en el plantel y que no tienen muchos minutos en el equipo titular, buscan alternativas para su salida.

En este caso, se destacan dos jugadores que, en este semestre, no tuvieron prácticamente oportunidades de parte del cuerpo técnico leproso. Ellos son Ian Glavinovich y Marcelo Esponda.

A pesar que la mayoría de los mercados de pases están cerrados, el defensor y el volante emigrarían del parque Independencia con el objetivo de encontrar continuidad en otros destinos, lo que no pudieron lograr con la camiseta rojinegra.

Marcelo Esponda junto al Colo Ramírez en la victoria de Newell's ante Unión en el Apertura.

Marcelo Esponda junto al Colo Ramírez en la victoria de Newell's ante Unión en el Apertura.

Ian Glavinovich, sin lugar en Newell's

Por el lado del zaguero que, más allá que fue convocado en gran parte de los partidos que disputó Newell's en el Clausura, y que terminó en la mayoría de las ocasiones como parte del banco de suplentes, no sumó un minuto en cancha defendiendo los colores rojinegros.

>> Leer más: Newell's vs. Vélez por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Glavinovich llegó a la Lepra a mediados del año pasado, tras un breve paso por la Major League Soccer. Después de la recuperación de una lesión que arrastraba de Philadelphia, en el semestre pasado el defensor pudo sobrepasar esa complicación física y sumó algunos minutos en reserva, esperando la chance de regresar a la primera división.

Más allá de hacer una pretemporada completa en junio, y que físicamente el futbolista no volvió a tener inconvenientes, el marcador central no tuvo oportunidades en este Clausura y su futuro podría continuar en la segunda división del fútbol argentino.

Marcelo Esponda busca una salida

Por otra parte, Esponda, quien había regresado a Newell's a principios de año luego de su paso por Aldosivi de Mar del Plata. Si bien había sumado algunos partidos en el Apertura, quedó también relegado para este campeonato en curso.

El buen momento de Luca Regiardo, más la variante que encontró Kudelka en Rodrigo Herrera, y la llegada proveniente de Argentinos Juniors de Lucas Gómez, cubrieron el puesto de tal manera que Esponda se quedó, prácticamente, sin oportunidades de ser una alternativa para el equipo titular, y muy pocas veces para el banco de suplentes.

Con un vínculo que terminará a fin de año, el mediocampista tiene avanzadas negociaciones para continuar su carrera en el fútbol de Grecia, uno de los pocos países que tiene el mercado de pases de verano en Europa abierto, ya que este cierre el 15 de septiembre.

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