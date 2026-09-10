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Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

La Municipalidad anunció un refuerzo en el Sies con el fin de brindar respuestas de profesionales especializados en salud mental durante las 24 horas

10 de septiembre 2026 · 11:34hs
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La central de emergencias puede intervenir con herramientas específicas ante el riesgo de suicidio.

Foto: Municipalidad de Rosario.

La central de emergencias puede intervenir con herramientas específicas ante el riesgo de suicidio.

A partir de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, este jueves se confirmó oficialmente una nueva medida para abordar el problema a nivel local. La Municipalidad de Rosario contará con asistencia telefónica en la línea 107 durante las 24 horas de todos los días y así se ampliará la disponibilidad de un servicio especializado.

"Tenemos que saber y entender que la escucha activa y recibir el sufrimiento del otro ya ayuda un montón y salva vidas", señaló la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez. Así planteó una de las consignas principales del dispositivo con el que cuenta el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

La funcionaria recordó que "el suicidio es un fenómeno social complejo" y advirtió que la cantidad de casos creció con una "tendencia marcada en los últimos tres años". Frente a esta situación, confirmó que la central telefónica brindará asistencia específica en cualquier momento del día y se extenderá el horario de atención para la prevención e intervención con profesionales preparados específicamente.

¿Cómo pedir ayuda ante el riesgo de suicidio en Rosario?

Los equipos médicos del Sies ofrecen escucha y orientación ante crisis vinculadas a la salud mental. Este servicio está disponible a través de un llamado telefónico gratuito al 107 durante las 24 horas.

Los profesionales convocados para intervenir y prevenir un suicidio pueden atender a las personas afectadas y también a sus familiares, allegados u otras personas de su entorno. En estos últimos casos, es posible asesorarse para saber cómo acompañar a quienes están en una situacion de sufrimiento y piensan en terminar con su vida.

>> Leer más: Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio

Tras el llamado inicial, los operadores telefónicos se ocupan de hacer una derivación directa hacia equipos especializados en escucha. Este dispositivo se fortaleció a través de distintas capacitaciones con la mira puesta en utilizar todos los recursos de la red de salud pública municipal.

El intendente Pablo Javkin añadió que el servicio no se agota en la primera conversación a través del 107. "Luego de un intento de suicidio, también está el seguimiento posterior de los casos para evitar la repetición", destacó.

Cursos gratuitos para prevención y abordaje del suicidio

Así como se anunció un refuerzo de la atención telefónica a través del Sies, las autoridades locales apuntaron que hay cursos para la prevención y el abordaje del suicidio en Rosario. En este sentido, el jefe del Palacio de los Leones planteó: "Es importante que toda la ciudadanía pueda estar preparada".

La capacitación está disponible a través de internet y cuenta con certificados. En la página web de la Municipalidad existen tres opciones diferentes. Además de una versión para la población en general, se armaron propuestas pensadas específicamente para instituciones educativas y para el personal de salud.

"Lo primero es entender que hay que hablar del tema. La tasa de suicidios viene en aumento, es un fenómeno global", indicó Javkin. Así como expresó la necesidad de encarar el debate, también dijo que es indispensable brindar "una respuesta pública inmediata".

Por su parte, Rodríguez apuntó que existen algunas particularidades dentro de la estadística a nivel local y precisó que la mayoría de los fallecimientos corresponden a hombres en la edad media. Más precisamente, el registro oficial indica que el 80% de los casos involucra a varones de entre 20 y 44 años. "El suicidio no tiene una única causa ni un único factor de riesgo. Lo que le pasa a una persona que toma esta decisión tiene que ver muchas veces con su constitución biológica, genética, su historia, cuestiones culturales, económicas y sociales. Estamos obligados a mirarlo desde muchos aspectos", concluyó.

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