Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

El gobierno de Estados Unidos autorizó la eventual venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk para el Ejército Argentino, en una operación valuada en 140 millones de dólares que incluye además dos motores T700-GE-701D y equipos de defensa.
La operación está valuada en 140 millones de dólares. Ahora el Congreso norteamericano abrirá un período de revisión
El gobierno de Estados Unidos autorizó la eventual venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk para el Ejército Argentino, en una operación valuada en 140 millones de dólares que incluye además dos motores T700-GE-701D y equipos de defensa.
La resolución del Departamento de Estado "aprobando una posible venta militar extranjera al gobierno de Argentina de helicópteros UH-60L Blackhawk y equipos relacionados" es el paso previo a la Carta de Oferta y Aceptación, y ahora el Congreso abrirá un período de revisión.
Desde el Departamento de Estado destacaron que la posible operación permitirá "incrementar las capacidades" argentinas para afrontar "amenazas actuales y futuras", incluyendo tareas de seguridad fronteriza, combate contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Washington sostuvo además que la incorporación de los helicópteros no alterará el equilibrio militar básico en la región y que Argentina no tendría dificultades para integrar el nuevo material a sus Fuerzas Armadas.
El Ejército Argentino busca helicópteros para reemplazar a los UH-1H Huey que actualmente conforman buena parte de la flota de la Aviación.