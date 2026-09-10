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Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

La operación está valuada en 140 millones de dólares. Ahora el Congreso norteamericano abrirá un período de revisión

10 de septiembre 2026 · 19:31hs
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Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

El gobierno de Estados Unidos autorizó la eventual venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk para el Ejército Argentino, en una operación valuada en 140 millones de dólares que incluye además dos motores T700-GE-701D y equipos de defensa.

La resolución del Departamento de Estado "aprobando una posible venta militar extranjera al gobierno de Argentina de helicópteros UH-60L Blackhawk y equipos relacionados" es el paso previo a la Carta de Oferta y Aceptación, y ahora el Congreso abrirá un período de revisión.

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Desde el Departamento de Estado destacaron que la posible operación permitirá "incrementar las capacidades" argentinas para afrontar "amenazas actuales y futuras", incluyendo tareas de seguridad fronteriza, combate contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Washington sostuvo además que la incorporación de los helicópteros no alterará el equilibrio militar básico en la región y que Argentina no tendría dificultades para integrar el nuevo material a sus Fuerzas Armadas.

El Ejército Argentino busca helicópteros para reemplazar a los UH-1H Huey que actualmente conforman buena parte de la flota de la Aviación.

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