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Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa: Goity dio algunas claves

Argentina se posiciona en el segmento medio-inferior de Latinoamérica. El trabajo en Santa Fe para empezar a mejorar con los alumnos

10 de septiembre 2026 · 15:04hs
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El ministro de Educación

El ministro de Educación, José Goity, sobre las pruebas Pisa 

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, opinó sobre los resultados de las pruebas Pisa que colocaron a Argentina un un ranking preocupante. "Pasamos de liderar la región a caer ante quienes nos copiaban", dijo y marcó cuáles la clave que lleva adelante Santa Fe para mejorar.

“No son las pruebas las que nos ponen en este lugar sino la realidad educativa de los últimos años. Las pruebas Pisa nos dan cuenta de algunas condiciones estas realizadas de alumnos de 15 años”.

El ministro dijo que en Santa Fe fueron 17 escuelas las que llevaron adelante las pruebas Pisa lo que “no es representativo para ser concluyente pero refleja lo que sabemos”.

Santa Fe y las Pisa

¿Qué se sabe? Que Argentina perdió posiciones en calidad educativa, medida en términos de aprendizaje, comprensión y habilidades. “Pasamos de liderar la región a estar abajo de Uruguay, Perú, Brasil, Costa Rica, Chile, es decir, países que antes nos copiaban el modelo argentino”.

Según el ministro la problemática no se debe a una sola causa. “Hay que premiar al que hace las cosas bien, no esconder los datos, y apuntar a aprendizaje fundacionales, para que luego un chico de 15 años tenga habilidades que evalúa Pisa”, sostuvo.

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Luego, comentó que los resultados no lo sorprenden porque desde el gobierno provincial ya conocían la situación. “Lo primero que hicimos fue trabajar sobre el primer ciclo de la educación primaria, ahí empieza todo, las bases del edificio”.

Habla de un programa sistemático y regular. “Tenemos mejores resultados con las evaluaciones que hicimos en tercer grado, la primera de Santa Fe. Parte de la explicación de la degradación es la falta de dispositivos de evaluación de aprendizaje y nosotros ahora tenemos”.

A la hora de destacar el trabajo provincial dijo que le dan un “valor superlativo a los días de clases” porque la clave es “sostener la regularidad del calendario”.

“La primera medida ejecutiva del gobernador Pullaro cuando asumió fue terminar con la no repitencia que generó una cultura de la degradación”, dijo en referencia a la medida de que antes se sugería desde el ministerio no hacer repetir a los alumnos.

“Estamos atacando cuestiones del funcionamiento sino caemos en la fácil de culpar a los docentes, a las familias por no acompañar, a los chicos por falta de esfuerzo, y en realidad es un sistema que no funciona como debe funcionar y a veces responde a intereses corporativos y sectoriales”.

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