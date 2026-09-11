Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Los agentes a cargo del operativo señalaron que el hombre de 46 años se descompensó mientras estaba esposado y no pudieron reanimarlo

La Policía de Santa Fe confirmó este jueves la muerte de un hombre de 46 años detenido en la zona norte de Rosario . Según la versión preliminar, lo habían denunciado por violencia de género y falleció mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad provinciales.

El deceso de Roberto F. se produjo a la mañana, cuando agentes del Comando Radioeléctrico fueron a investigar una supuesta agresión en Uriarte al 1800 . Después del procedimiento, su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia.

El primer reporte oficial indica que un equipo médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) intentó asistir al sospechoso desvanecido en inmediaciones del Parque Casas . Las maniobras no dieron resultado y el análisis del caso quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La policía fue a buscar al presunto agresor poco antes de las 9.30 de la mañana por una llamada a través del 911. De acuerdo a los testimonios iniciales, el hombre se abalanzó sobre el personal y se resistió dentro de la casa .

Los agentes aseguran que reaccionaron mediante el "uso racional y progresivo de la fuerza" para resolver la situación y proteger a la mujer de 49 años que había pedido ayuda. Finalmente, el sospechoso quedó bajo custodia en la calle, cerca del cruce con la calle Miller.

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Mientras estaba bajo custodia, Roberto F. empezó a tener problemas para respirar. Entonces, los encargados del operativo recurrieron a maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamaron al Sies.

Los médicos del sistema municipal fueron a atender al paciente y trabajaron durante varios minutos sin éxito. La muerte por paro cardiorrespiratorio se confirmó a las 9.50 y dieron aviso a la Fiscalía Regional Segunda.

¿Qué decía la denuncia sobre violencia de género?

La mujer que llamó a la policía dijo que su pareja la había agarrado del cuello y le había dado puñetazos en la cabeza. Además denunció amenazas de muerte por parte del acusado.

Los miembros de las fuerzas de seguridad provinciales advirtieron que el sospechoso adoptó una conducta agresiva frente a la víctima. Cuando intentaron calmarlo, su actitud se volvió más violenta y decidieron frenarlo. El registro del procedimiento quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos.

En primer lugar, el MPA ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia del cuerpo. De acuerdo a la evidencia recabada hasta este viernes a la mañana, el hombre se descompuso y murió por un problema de salud. No obstante, los investigadores esperaban el resultado del examen forense para despejar dudas.

A partir del aviso en Parque Casas, el fiscal Walter Jurado revisó el registro de la actuación del Comando Radioeléctrico y descartó la detención de los agentes, así como otras medidas preventivas. Así, todos continuaban en servicio tras el procedimiento.