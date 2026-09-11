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Para brindar: el liso santafesino ahora es patrimonio cultural

El gobernador Pullaro promulgó una ley que reconoce la cerveza de barril sin pasteurizar y su tradicional forma de servirse

11 de septiembre 2026 · 09:22hs
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Liso santafesino. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Santa Fe.

Prensa

Liso santafesino. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Santa Fe.

Una noticia para brindar. El liso santafesino fue declarado oficialmente Patrimonio Cultural Inmaterial de toda la provincia de Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la ley N.º 14.479 mediante el decreto 1845/2026, luego de su sanción en la Legislatura provincial. La norma reconoce al liso por la producción de cerveza de barril sin pasteurizar y por su tradicional forma de servirse, debido a su vínculo con la historia y la identidad gastronómica de Santa Fe.

Santa Fe deberá promover la tradición

La nueva ley no se limita al reconocimiento simbólico. También establece que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación que determine, deberá promover, fomentar y facilitar actividades y eventos destinados a revalorizar esta tradición.

La normativa destaca especialmente su aporte a la gastronomía y al turismo provincial.

De esta manera, el liso podrá ser incorporado en iniciativas vinculadas con la promoción cultural y turística de distintos puntos del territorio santafesino.

Leer más: La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas

Todo comenzó en la ciudad de Santa Fe

La declaración provincial tiene un antecedente directo en la capital santafesina. El 11 de diciembre de 2014, mediante la Ordenanza N.º 12.159, la ciudad de Santa Fe declaró al liso como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Esa decisión tuvo un carácter particular: fue la primera vez que el Concejo reconoció formalmente una tradición como patrimonio cultural, en línea con los principios establecidos por la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Con ese antecedente, el liso dejó de ser considerado solamente una forma tradicional de beber cerveza y pasó a formar parte oficialmente de la identidad cultural de la ciudad.

El Día del Liso Santafesino

La tradición también cuenta con una fecha propia. Desde 2019, el Día del Liso Santafesino se celebra el segundo viernes de diciembre en distintos establecimientos gastronómicos y cerveceros de la ciudad capital.

La celebración fue impulsada para recuperar una fecha emblemática de la cultura cervecera local y volver a poner en valor una costumbre arraigada entre los santafesinos.

En 2022, la fecha quedó incorporada formalmente al calendario municipal mediante la ordenanza N.º 12.866.

Más de un siglo de arraigo

El liso forma parte de una tradición con más de 100 años de presencia en Santa Fe y está asociado a una escena cotidiana de la cultura local: bares, restaurantes, reuniones familiares y encuentros entre amigos.

Su particularidad no radica únicamente en la cerveza de barril sin pasteurizar, sino también en el vaso liso y en la forma tradicional de servir la bebida.

Una de las historias más difundidas sobre su origen está vinculada con el maestro cervecero Otto Schneider, quien llegó desde Prusia a la Argentina en 1906 y desarrolló parte de su actividad en Santa Fe.

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