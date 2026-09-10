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Juegos Suramericanos: los clubes, piezas clave para recibir y vivir los deportes a pleno

A días de la apertura de los Juegos Suramericanos, los clubes de Rosario están listos y se visten de gala para recibir el megaevento deportivo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

10 de septiembre 2026 · 06:10hs
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El estadio Salvador Bonilla

El estadio Salvador Bonilla, del Club Atlético Provincial, es uno de los escenarios más tradicionales del deporte rosarino. Se vienen los Juegos Suramericanos.

El Invencible Arena, el Invencible Centro Acuático Provincial, el Invencible Rosario, el Ovalo del Hipódromo son algunos de los mega escenarios en la Cuna de la Bandera donde a partir del domingo se desarrollarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A ellos se le suman algunas de las instituciones más emblemáticas de la ciudad y predios municipales, que integrarán el mapa de competencias.

En ellos, de cara a los Suramericanos, llevaron adelante mejoras en su infraestructura existente, mostrando escenarios de primera categoría, mediante el aporte del gobierno de la provincia de Santa Fe.

El Club Atlético Provincial tendrá una participación destacada. El Estadio Salvador Bonilla, uno de los espacios cubiertos más representativos de la institución y un escenario tradicional del deporte rosarino, recibirá las competencias de esgrima y tenis de mesa, mientras que el Gimnasio 5, acondicionado con plataformas de competencia, áreas de calentamiento y equipamiento homologado, albergará el levantamiento de pesas.

Newell’s Old Boys dirá presente con dos espacios de enorme significado. El Estadio Cubierto Claudio Newell será sede del vóleibol, mientras que el Estadio Marcelo Bielsa, el histórico Coloso del Parque, recibirá el fútbol masculino. El fútbol femenino, en tanto, se desarrollará en el predio que la Asociación Rosarina de Fútbol tiene en la zona sur, muy cerca del Museo del Deporte.

Clubes con tradición

Gimnasia y Esgrima, otro club con profunda tradición en la ciudad, será sede de la pelota vasca, en la modalidad pelota de goma trinquete. Las otras modalidades, Frontón y Frontball, se jugarán en las canchas armadas en el emblemático Monumento Nacional a la Bandera.

Por su parte y como no podía ser de otra manera, Jockey Club Rosario abre sus puertas a las pruebas de equitación, con las disciplinas de adiestramiento, salto y concurso completo, en un escenario especialmente preparado para una de las competencias de mayor tradición del programa suramericano.

El Rosario Golf Club, una de las instituciones más tradicionales de Sudamérica, será sede del golf, incorporando otro de los grandes espacios deportivos de la ciudad al calendario de los Juegos.

Leer más: Juegos Suramericanos: uno por uno, cuándo y dónde participan los deportistas rosarinos

Juegos Suramericanos: los predios municipales

Junto a los clubes, los predios municipales completarán una red de escenarios que permitirá llevar los Juegos a distintos puntos de la ciudad.

El Estadio Municipal Jorge Newbery será sede del pentatlón moderno, mientras que el Patinódromo Roberto Tagliabué recibirá las competencias de patinaje de velocidad.

El predio del Instituto Superior de Educación Física N° 11, ubicado en el Parque Independencia, será otro de los centros deportivos de los Juegos Suramericanos. Allí se montaron escenarios específicos para disciplinas de raqueta, precisión y deportes de conjunto.

Leer más: Juegos Suramericanos: cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento

La Plaza de las Ciencias

La Plaza de las Ciencias, en la esquina de Oroño y 27 de Febrero, también será parte de los Juegos, con una nueva cubierta que permitirá albergar las competencias de ajedrez, uno de los deportes invitados.

A su vez, el renovado escenario La Segunda Arena, en el Mercado del Patio, será epicentro de una de las actividades que debuta en los Suramericanos: los Esports.

De esta manera, Rosario volverá a desplegar un modelo que combina infraestructura pública con el enorme patrimonio deportivo construido históricamente por sus clubes e instituciones.

Como ya sucedió en eventos anteriores, como los Suramericanos de la Juventud de 2022, por ejemplo, la participación de los clubes no representa solamente la utilización de escenarios deportivos. Es también el reconocimiento a una red institucional que durante décadas fue formando deportistas, entrenadores, dirigentes y equipos de trabajo.

Rosario cuenta con una de las estructuras deportivas más importantes del país y sus clubes constituyen una pieza fundamental de ese sistema. Son espacios de competencia, formación, encuentro y desarrollo comunitario, pero también protagonistas cuando la ciudad recibe acontecimientos de gran escala. Estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volverán a demostrarlo. Durante dos semanas, escenarios con décadas de historia convivirán con las nuevas obras que se construyeron para el evento. Los clubes tradicionales y la infraestructura pública formarán parte de una misma propuesta: mostrar a Rosario como una ciudad preparada para organizar, recibir y vivir el deporte en todas sus dimensiones.

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