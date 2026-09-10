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Un menor llegó con convulsiones al Vilela y descubrieron cocaína en su organismo

Ambos padres fueron detenidos este jueves y quedaron a disposición de la Fiscalía mientras continúa la investigación

10 de septiembre 2026 · 22:57hs
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Un menor llegó con convulsiones al Vilela y descubrieron cocaína en su organismo

Un nene que ingresó con convulsiones al Hospital Víctor J. Vilela tenía cocaína en su organismo y, tras una investigación, los padres del menor fueron detenidos.

El niño —de quien no trascendió la edad pero se supo que es menor— fue llevado al Vilela el pasado martes con un cuadro de convulsiones. En los análisis médicos que le realizaron se detectó cocaína en su organismo, por lo que se inició una pesquisa de la Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo de Investigaciones y la Brigada Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval), para establecer en qué circunstancias el nene habría recibido la droga.

Asimismo, llegaron a reunir elementos que permitieron al fiscal disponer la detención de los padres del niño, Pablo B. y Valeria C., ambos de 47 años.

El hombre fue apresado este jueves en San Martín y Pasaje Pino, y la mujer en Italia al 2800. Podrían ser imputados por tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con el suministro gratuito de material estupefaciente, agravado por tratarse de un menor de edad.

Los dos quedaron a disposición de la Fiscalía mientras la investigación permanece en curso.

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