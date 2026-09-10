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Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía

La nueva concesión permitirá una reducción del 13,5% en el peaje y un plan orientado a mejorar condiciones de navegación, reducir costos logísticos y más competitividad

10 de septiembre 2026 · 11:52hs
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Vía Navegable Argentina es la nueva concesionaria de la hidrovía

Vía Navegable Argentina es la nueva concesionaria de la hidrovía

La empresa Vía Navegable Argentina (VNA) anuncia el inicio formal de sus operaciones como concesionaria al frente de la hidrovía, una infraestructura estratégica que concentra cerca de 60 terminales portuarias y por la cual circula aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

El comienzo de la nueva concesión representa un beneficio concreto para los usuarios de la vía: la tarifa de peaje se reducirá un 13,5%, al pasar de u$s 4,30 a u$s 3,80, lo cual podría generar un ahorro logístico sistémico.

Se calcula que el mismo será de entre u$s 375 millones y u$s 456 millones anuales para el sector agroexportador, potenciando la competitividad de los puertos del Gran Rosario y el Litoral.

Vía Navegable Argentina

Esta reducción constituye el primer impacto directo de una nueva etapa que buscará generar mayores niveles de eficiencia y previsibilidad para toda la cadena logística y productiva.

A este beneficio inicial se sumará progresivamente la mejora de las condiciones de navegación a partir de las tareas de dragado, re dragado, señalización y ampliación previstas para la vía, incorporando tecnología, innovación y conocimiento para modernizar su operación..

Así, dice VTA que garantizará un tráfico seguro que potencie y fortalezca el sistema logístico a partir de la circulación de mayores volúmenes de carga, reduciendo tiempos y costos.

De esta forma, VNA asume el desafío de gestionar y operar la Vía Navegable Troncal con un objetivo central: conectar a la Argentina con el mundo.

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