Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía

La nueva concesión permitirá una reducción del 13,5% en el peaje y un plan orientado a mejorar condiciones de navegación, reducir costos logísticos y más competitividad

La empresa Vía Navegable Argentina (VNA) anuncia el inicio formal de sus operaciones como concesionaria al frente de la hidrovía , una infraestructura estratégica que concentra cerca de 60 terminales portuarias y por la cual circula aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

El comienzo de la nueva concesión representa un beneficio concreto para los usuarios de la vía: la tarifa de peaje se reducirá un 13,5%, al pasar de u$s 4,30 a u$s 3,80, lo cual podría generar un ahorro logístico sistémico.

Se calcula que el mismo será de entre u$s 375 millones y u$s 456 millones anuales para el sector agroexportador, potenciando la competitividad de los puertos del Gran Rosario y el Litoral.

Esta reducción constituye el primer impacto directo de una nueva etapa que buscará generar mayores niveles de eficiencia y previsibilidad para toda la cadena logística y productiva.

A este beneficio inicial se sumará progresivamente la mejora de las condiciones de navegación a partir de las tareas de dragado, re dragado, señalización y ampliación previstas para la vía, incorporando tecnología, innovación y conocimiento para modernizar su operación..

Así, dice VTA que garantizará un tráfico seguro que potencie y fortalezca el sistema logístico a partir de la circulación de mayores volúmenes de carga, reduciendo tiempos y costos.

De esta forma, VNA asume el desafío de gestionar y operar la Vía Navegable Troncal con un objetivo central: conectar a la Argentina con el mundo.