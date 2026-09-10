Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino

Referentes del espacio Rais solicitan “apertura” de cara a las elecciones de 2027 y apuntan a “contribuir a la unidad”

Los intendentes de Rais quieren intervenir con voz propia en la discusión de la estrategia electoral del peronismo santafesino.

Los intendentes , presidentes comunales, concejales y referentes territoriales del peronismo que integran la Red de Acción e Identidad Santafesina (Rais) solicitaron formalmente a la conducción del Partido Justicialista (PJ) provincial que incorpore a representantes de ese espacio a su Mesa de Acción Política .

El pedido fue presentado mediante una nota dirigida al presidente del PJ santafesino, Guillermo Cornaglia , fechada el 2 de septiembre e ingresada esta semana en la sede partidaria de la ciudad de Santa Fe. La movida suma presión para ampliar el ámbito en el que el peronismo discute su estrategia hacia 2027 .

Los firmantes invocaron su condición de autoridades locales y referentes territoriales del justicialismo y pidieron que Rais tenga una representación formal. La presentación busca darle un lugar institucional a un armado que nació a fines de julio y coloca en primer plano a los dirigentes con responsabilidades de gestión local .

“Rais nació con la vocación de reunir la experiencia de quienes, día a día, desde la gestión local, escuchan, atienden y dan respuesta a las necesidades concretas de nuestras comunidades”, expresaron los dirigentes en la nota entregada a Cornaglia.

Los intendentes piden pista

El espacio recordó que realizó encuentros en distintos puntos de Santa Fe con la participación de más de 200 referentes de todos los departamentos y profesionales de los ámbitos productivo y académico. Allí trabajaron propuestas sobre producción, empleo, educación, infraestructura, economías regionales y federalismo.

“Entendemos que el fortalecimiento del justicialismo provincial requiere de un criterio de apertura que permita sumar las distintas miradas, conocimientos y experiencias”, plantearon. La frase concentra el sentido político del reclamo: los intendentes quieren intervenir en la discusión partidaria con voz propia.

Rais está integrada por los intendentes Roly Santacroce, de Funes; Jorge Berti, de Villa Constitución; Enri Vallejos, de Reconquista; Mariano Cominelli, de Fray Luis Beltrán; Horacio Compagnucci, de Las Parejas; Adrián Maglia, de Granadero Baigorria; Rubén Cuello, de Calchaquí; Marcelo Andreychuk, de San Cristóbal, y Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez.

En su lanzamiento también participaron las concejalas María Fernanda Rey, de Rosario, y María Florencia Baldani, de San Genaro; su par santafesino Jorge Fernández; presidentes comunales, dirigentes territoriales y representantes de los sectores empresarial, productivo y académico.

El intendente de Funes, Roly Santacroce, uno de los principales referentes del espacio Rais. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El documento aclara que la solicitud se realiza “desde adentro del espacio justicialista” y con el propósito de contribuir a la unidad. Los firmantes se mostraron dispuestos a trabajar en conjunto frente a los desafíos electorales que tiene por delante la provincia.

>>Leer más: A un año de la reforma constitucional se aprobaron las leyes "urgentes", pero quedan otras pendientes

“Reiteramos que este pedido se formula desde adentro del espacio justicialista y con el firme propósito de contribuir a su unidad, trabajando en conjunto”, señalaron. Finalmente, pidieron a Cornaglia que “arbitre los medios necesarios” para hacer efectiva la representación de Rais en la mesa.

El peronismo busca ordenarse

El planteo llega mientras las corrientes del PJ intentan ordenar reglas de convivencia y construir una estrategia común. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la discusión abarca el programa, el sistema para seleccionar candidaturas y la política de alianzas.

El reclamo de apertura tiene antecedentes. Desde Hacemos Santa Fe, el espacio conducido por el exgobernador Omar Perotti, vienen planteando desde hace meses la necesidad de democratizar las decisiones y ampliar los órganos partidarios. El perottismo pidió que todas las líneas internas tengan representación en la mesa política, la junta electoral y entre los apoderados del PJ.

En marzo, el sector formalizó una presentación ante las autoridades del partido. “La unidad no sirve si no participamos de las decisiones”, sintetizaron entonces desde el entorno de Perotti. La posición incluyó la defensa de las Paso y la adopción de internas partidarias si las primarias nacionales fueran eliminadas o suspendidas.

Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo de Santa Fe y representante del sector del exgobernador Omar Perotti en la mesa de acción política del PJ provincial.

Tras una primera reunión convocada por Cornaglia, Juan Manuel Pusineri, referente de Hacemos Santa Fe, valoró la apertura del diálogo, pero advirtió que todavía debían incorporarse “otros sectores como los intendentes y referentes territoriales”. El planteo anticipó uno de los puntos que ahora Rais lleva directamente a la conducción.

Rais se presenta como un espacio propio, asentado en la experiencia municipal y abierto a dirigentes de distinta procedencia interna. Su nota evita cuestionamientos personales y coloca el foco en ensanchar la representación.

>> Leer más: En plena tensión por las Islas Malvinas, Milei suspendió su viaje a Londres

La respuesta de Cornaglia definirá si la mesa de acción política suma formalmente al nuevo actor. De cara a 2027, el PJ apunta a preservar la unidad para tratar de mostrarse como una alternativa competitiva a Unidos para Cambiar Santa Fe, la alianza liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro.