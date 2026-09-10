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Caminos del Plata, la empresa de Venado Tuerto, asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevos peajes

Desde este jueves administra 1.300 kilómetros de rutas nacionales en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Es la primera vez que este grupo empresario santafesino entra al negocio de las concesiones viales.

10 de septiembre 2026 · 16:48hs
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Caminos del Plata, la empresa de Venado Tuerto, asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevos peajes

Vialidad Nacional formalizó este jueves 10 de septiembre la entrega de dos corredores viales al Caminos del Plata, que a partir de este jueves queda a cargo de la posesión, administración y mantenimiento de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales. Se trata del Tramo Mediterráneo y el Tramo Portuario Sur, dos de los cuatro corredores que el gobierno nacional puso en juego dentro de la segunda etapa de su plan de concesiones viales. Y el gran protagonista de la jornada tiene apellido santafesino: la firma que se quedó con ambos tramos es un grupo empresario nacido y desarrollado en Venado Tuerto.

El Tramo Mediterráneo comprende la Ruta Nacional 7, desde el empalme con el Acceso Oeste de Luján, en Buenos Aires, hasta el límite entre Córdoba y San Luis, a lo largo de 590 kilómetros. A eso se suma un tramo de la Ruta Nacional 35, de 81 kilómetros, que va desde el empalme con la RN 7 en Vicuña Mackenna hasta el cruce con la RN 8 en Santa Catalina, ambos puntos dentro de la provincia de Córdoba. En total, el corredor suma 672,3 kilómetros y conecta la región central del país con Cuyo y el paso hacia Chile, lo que lo convierte en una de las arterias más importantes para el transporte de cargas.

El segundo corredor adjudicado, el Tramo Portuario Sur, une la Ruta Nacional 9 entre Campana y el límite de Buenos Aires con Santa Fe, con un recorrido de 164 kilómetros, y continúa por la Ruta Nacional 188 desde San Nicolás hasta Realicó, en La Pampa. Ese trazado suma 636,8 kilómetros y tiene un valor estratégico particular para la región: es la vía que vincula las zonas productivas del interior bonaerense y pampeano con el complejo portuario del Gran Rosario, uno de los polos exportadores agroindustriales más grandes del mundo.

Entre ambos corredores, el mapa vial que pasa a manos de Caminos del Plata ronda los 1.309 kilómetros, una porción considerable de los más de 2.500 kilómetros que reparte la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones entre cuatro consorcios: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. Todas las concesiones se otorgaron por 20 años.

Cómo fue la adjudicación y cuáles son las tarifas del peaje

La definición se conoció el 31 de julio pasado, cuando el Ministerio de Economía, a través de la resolución 1186, adjudicó formalmente los dos corredores al consorcio integrado por Creditech —brazo financiero de Grupo Corven— y la constructora marplatense Plantel.

El esquema de peajes se amplía respecto del actual. En el Tramo Mediterráneo funcionan hoy tres estaciones, en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna, a las que se sumarán cuatro nuevas cabinas de cobro en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena. En el Tramo Portuario Sur, en tanto, las dos estaciones vigentes en Zárate y Junín se completarán con otras tres, ubicadas en De la Peña, Ameghino y Benito Larroudé.

De los amortiguadores a las rutas: quién es Grupo Corven

El desembarco en el negocio vial marca un giro inédito para un grupo que hasta ahora no tenía antecedentes en la administración de rutas. Corven nació hace más de 55 años en Venado Tuerto como un pequeño fabricante de amortiguadores y con el correr de las décadas se transformó en un holding con negocios que abarcan movilidad, autopartes, industria automotriz, neumáticos, energía, agro y servicios financieros. Hoy opera cuatro plantas industriales y un centro de distribución, y sus productos llegan a todo el país y a más de 35 mercados internacionales.

Uno de los pilares de ese crecimiento fue el negocio de las motocicletas, a través de las marcas propias Corven y Mondial y de la representación local de fabricantes internacionales como Bajaj, Kawasaki, Triumph y Kymco, un segmento en el que la empresa se ubicó entre los líderes del mercado argentino. Desde la compañía sostienen que su apuesta pasa por liderar el negocio de la movilidad individual, y señalan la amplitud de su portafolio como una de sus principales fortalezas. El grupo también distribuye camiones Foton, desarrolla autopartes y neumáticos, y tiene su pata energética en Coral Energía, además del financiamiento que ofrece a través de Creditech, la misma firma que ahora funciona como puerta de entrada al negocio vial.

Dos sociedades nuevas y una sociedad con Plantel

Para operar los corredores, Creditech formalizó la creación de dos sociedades anónimas con objeto exclusivo: Corredor Mediterráneo S.A. y Corredor Portuario Sur S.A. En ambas, Creditech es el socio mayoritario y Plantel S.A. —la constructora marplatense— participa como socio estratégico, aunque con una distribución accionaria distinta en cada caso. En Corredor Mediterráneo S.A., Creditech controla el 95% del capital y Plantel el 5% restante; en Corredor Portuario Sur S.A., la financiera retiene el 70% y Plantel se queda con el 30%.

Las dos empresas se constituyeron con un capital inicial de 30 millones de pesos y una duración prevista de 99 años, y su objeto social se limita a cumplir con los contratos de concesión adjudicados por el Estado: construcción de obras, mantenimiento de las rutas, explotación de los peajes, atención a los usuarios y el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales.

La creación simultánea de ambas sociedades no es un dato menor. Confirma que el ingreso de Corven al negocio vial no fue una apuesta aislada, sino el primer paso de una plataforma pensada para sostenerse en el tiempo, dentro de un esquema de concesiones que exige a los operadores privados no solo cobrar peajes, sino también financiar y ejecutar obras, mantener la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad vial.

El ingreso de Corven al mapa de las concesiones también es una novedad para el sector en un sentido más amplio. Hasta ahora, el negocio de las rutas nacionales estuvo dominado casi exclusivamente por constructoras y operadores especializados en obra vial. Con la llegada de un grupo industrial diversificado como Corven comienzan a sumarse jugadores de otro perfil, que ven en la administración de rutas un negocio de largo plazo, con ingresos previsibles y una demanda de inversión sostenida en el tiempo, algo que el Gobierno busca reconstruir después de años de deterioro de la red nacional y de fuertes déficits de inversión en el sector.

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Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para continuar fortaleciendo el perfil productivo de Roldán y generar nuevas oportunidades para las empresas, industrias y emprendimientos que forman parte de la economía local.

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