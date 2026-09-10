La Capital | La Ciudad | Tiro Federal

Demuelen el muro del expredio de Tiro Federal y arranca la apertura de calle Matienzo en barrio Ludueña

La intervención incluye una nueva calzada que permitirá conectar Casilda y Humberto Primo. El expredio de Tiro Federal será un nuevo parque público

10 de septiembre 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
El predio de Tiro Federal vivió ayer el derribo del muro para la continuación de calle Matienzo.

El predio de Tiro Federal vivió ayer el derribo del muro para la continuación de calle Matienzo.
Demuelen el muro del expredio de Tiro Federal y arranca la apertura de calle Matienzo en barrio Ludueña

En el marco de la transformación del expredio del Club Tiro Federal Argentino, este miércoles comenzó la apertura de la calle Matienzo entre Casilda y Humberto Primo con la demolición del paredón existente. Esto permitirá dar paso a lo que será el nuevo tramo de 150 metros lineales de calzada y a un amplio espacio público.

Durante la jornada, el intendente Pablo Javkin participó del simbólico acto del derribo del muro y recorrió los avances de las tareas que se llevan a cabo en el lugar con el propósito de convertirlo en un nuevo espacio de encuentro social y comunitario para las y los vecinos de ese sector del noroeste de la ciudad.

Acompañado por el secretario de Gobierno Sebastián Chale y por el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, entre otras autoridades municipales, el mandatario señaló: “Queremos que empiece una nueva historia para barrio Ludueña. Lo que ustedes ven ahora del muro del club de algún modo dividía al barrio".

Y continuó brindado detalles sobre las intervenciones en el lugar. "Lo que vamos a hacer en este sector son las instalaciones de Gendarmería. Y va a haber también un polideportivo con cancha de fútbol y espacio recreativo para el barrio", explicó.

"De aquel lado (del predio), donde ya empezaron las obras de nivelación, habrá una plaza con una nueva cancha y todo un espacio recreativo para los vecinos, y calle Matienza, que es la que acabamos de tirar el portón, abierta de par en par. Con lo cual Ludueña deja de estar dividido por el paredón del club", precisó el titular del Ejecutivo local.

>>Leer más: Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

La obra de apertura de calzada comprende la ejecución de 150 metros lineales de pavimento de hormigón para vincular de forma definitiva la traza en sentido norte-sur, rompiendo la antigua barrera física que dividía el sector y mejorando notablemente la transitabilidad de toda la zona. Asimismo, los trabajos contemplan la construcción de desagües pluviales y su correspondiente conexión a cámaras y bocas de tormenta. Esta nueva calzada está diseñada para agilizar la fluidez del tránsito vehicular y facilitar la accesibilidad del transporte público, garantizando recorridos diarios más conectados y seguros para los vecinos del barrio.

Tal como sucedió en junio con la apertura de Olegario V. Andrade, en el Distrito Sudoeste, este paso representa la decisión de generar mayor conectividad, seguridad vial y accesibilidad para agilizar la vida diaria de las rosarinas y rosarinos.

Al respecto, Javkin subrayó que "es una obra que va a cambiar mucho la forma de disfrutar el espacio público de los vecinos de Ludueña sobre un lugar que lamentablemente ya no estaba funcionando como club".

A su vez, destacó que es una intervención con una duración estimada de nueve meses y que servirá para brindar "una mayor seguridad al barrio, con la presencia de Gendarmería, y sobre todo aprovechamiento del espacio público".

"Vengo de recorrer las obras de pavimento en Empalme, del Parque Ottone. Ludueña y Empalme van a tener también otra vinculación a partir de la obra de pavimento a nivel definitivo", indicó el mandatario.

Y añadió: "Es una zona de la ciudad que merece mucha inversión y cuando uno mira desde arriba el barrio Cotar, en barrio Industrial, con el espacio público, más este espacio público, más el Parque Ottone, es una red de espacios públicos que une tres barrios que no lo tenían".

>>Leer más: El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

Cabe remarcar que la intervención es posible gracias a la concreción de un convenio entre la Municipalidad y el Club Tiro Federal Argentino, a través del cual la histórica institución deportiva cedió al municipio dicho espacio que tenía en desuso, mientras que el Estado local extendió la cesión de un predio al club en otra zona de la ciudad para el desarrollo de sus actividades deportivas.

Pacificación

La transformación del ex predio de Tiro Federal integra el Plan de Pacificación que el municipio viene ejecutando con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en ese sector de la ciudad. Sobre este punto, Javkin expresó: "Es una intervención que forma parte de todo el paquete de obras en Empalme, de Ludueña, de barrio Industrial, que fueron de las zonas que más sufrieron el impacto de la violencia de la ciudad y entonces queríamos salir de eso reforzando una idea que es la ocupación del espacio público y la circulación".

"La idea es unir lugares de la ciudad que estaban de algún modo divididos, lo que entre otras cosas contribuía a que la violencia pueda funcionar con más facilidad. Ahora es todo lo contrario, más seguridad y más espacio público", agregó.

Por último, el mandatario hizo alusión a que la intervención en este predio histórico para la ciudad "tiene cierta ambivalencia porque uno sabe que es la historia de un club centenario", y agregó: "Me encontré con vecinos que habían estado cuando se construyó el club. Pero bueno, hace muchos años ya no funcionaba acá. Avanzamos con el club en el funcionamiento en otro lugar, empieza una nueva historia. Por supuesto que el barrio pierde algo que lo siente mucho porque forma parte de su identidad, pero lo va a ganar y recuperar para el uso público".

>>Leer más: La demolición de la cancha de Tiro Federal abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

Y concluyó: "Me decía un señor 'yo acá venía a jugar al básquet'. Bueno, ahora va a poder venir a jugar al básquet, va a poder venir a jugar al fútbol y sus nietos van a poder venir a jugar a un lugar que hasta hoy lamentablemente estaba cerrado".

Un polideportivo, espacios recreativos y un nuevo Centro Cuidar

A la par del avance de la obra vial, el proyecto propone transformar el espacio y generar un renovado entorno de recreación y deporte. De esta manera, los trabajos de infraestructura contemplan la demolición de 4.600 metros cuadrados de la edificación del antiguo predio en desuso, permitiendo el desarrollo de un parque público de 20.000 metros cuadrados, que incluirá un amplio espacio verde y un Polideportivo Cubierto que contará con administración, vestuarios y rejas perimetrales.

La propuesta recreativa sumará un playón polideportivo de hormigón de 20 por 30 metros provisto de un diseño de pintura de colores, demarcación y cercos parapelotas; una cancha de fútbol con césped y arcos reglamentarios; un gimnasio a cielo abierto; y un área de juegos infantiles con pisos de goma y mangrullo integrador. El sector se completará con áreas verdes, forestación, mesas y bancos integradores, veredas de hormigón raspinado con baldosas podotáctiles y un nuevo sistema de iluminación led.

En paralelo a estos avances viales y en materia de revitalización urbana, el predio se consolidará como un polo estratégico de convivencia y presencia del Estado en el territorio. De este modo, la intervención mantendrá de forma permanente la base de Gendarmería Nacional en el barrio, que pasará a contar con instalaciones totalmente renovadas provistas de oficinas, dependencias sanitarias y un sector de estacionamiento al aire libre.

>>Leer más: La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Esta presencia convivirá estrechamente con el cuidado diario de las familias a través del nuevo Centro Cuidar, un espacio público diseñado para brindar contención y oportunidades mediante programas y actividades específicas destinados a niñas y niños de primera y segunda infancia, personas gestantes, adolescentes, emprendedores, mujeres y adultos mayores de la zona

Mirta es una vecina que tuvo un vínculo muy estrecho con el Club Tiro Federal ya que en su juventud solía jugar al básquet allí y vive a una cuadra del emblemático predio. Respecto a la intervención que se viene ejecutando, manifestó: "Va a quedar muy lindo para los chicos y para todos. Vamos a poder ir a tomar mate".

A su vez, reveló que si bien en un primer momento sintió algo de nostalgia por el cambio en el uso del espacio, ahora está contenta "porque estaba muy abandonado y ahora va a ser un lugar que se va a poder disfrutar".

Avanzan las obras en Empalme Graneros

Previamente, el intendente recorrió el desarrollo de las tareas que la Municipalidad lleva adelante en distintos sectores de barrio Empalme Graneros, en el marco de otra intervención histórica que el Estado local está llevando adelante en la zona noroeste de la ciudad y que cambiará por completo la fisonomía del sector.

Javkin, junto al subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, recorrió el sector delimitado por Génova, Chaco, Almafuerte y Dr. Cué, donde actualmente se desarrollan distintos frentes de trabajo vinculados al pavimento y al saneamiento hídrico. Uno de los puntos destacados del proyecto es el avance del Parque Ottone, un nuevo espacio público que forma parte de la intervención integral del barrio.

>>Leer más: Piden reactivar el plan para la construcción de casi 600 viviendas en el expredio de Tiro Federal

La obra, impulsada por el municipio junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, cuenta con una inversión total de $45.836.260.187,49 y beneficiará directa e indirectamente a 37 mil vecinas y vecinos.

Los trabajos previstos contemplan la ejecución de pavimento definitivo en 145 cuadras y 24 de carácter provisorio, apertura de calles, construcción de plazas y parques, eliminación de zanjas, obras hidráulicas (que involucran instalación de nuevos conductos, cámaras y sumideros para mejorar el drenaje de agua), y ejecución de cordones cuneta.

El plan no solo busca mejorar la transitabilidad, sino también la convivencia entre vecinas y vecinos. En Los Pumitas, se consolidarán tres nuevos espacios públicos ubicados en Schweitzer y Barra; Schweitzer y Olavarría; y el Parque Ottone (entre Juan B. Justo y José Ingenieros). Se instalarán juegos infantiles, canchas de fútbol, estaciones aeróbicas y espacios parquizados con cestos, ideales para que las y los habitantes disfruten el aire libre.

La primera etapa de la renovación de Empalme fue finalizada en 2024 y consistió en la pavimentación a nivel definitivo del sector delimitado por las calles Génova, Cullen, Juan José Paso y Ottone sobre un total de 46 cuadras. En tanto, la segunda etapa, concluida en 2025, alcanzó la pavimentación definitiva de 17 cuadras comprendidas en el radio de las calles Juan José Paso, Ottone, Génova y Cue. Ambas etapas llevaron infraestructura hidráulica y vial en 63 cuadras.

Noticias relacionadas
la victoria de los juegos suramericanos: la ciudad que queda

La victoria de los Juegos Suramericanos: la ciudad que queda

La propuesta busca compartir saberes, experiencias y memorias de los mayores para generar nuevas formas de conocer. 

Suman a 150 personas mayores para poner en valor los espacios culturales

el tiempo en rosario: jueves con 22º de maxima y bastante viento

El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento

Inauguración del Monumento Nacional a la Bandera, 1957. 

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Ver comentarios

Las más leídas

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Lo último

Estrenos de cine en Rosario: vuelven las películas más taquilleras, acción y una producción rosarina

Estrenos de cine en Rosario: vuelven las películas más taquilleras, acción y una producción rosarina

Venta de La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Venta de La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación

Venta de La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Los inversores interesados estuvieron en el histórico inmueble de Sarmiento y Córdoba para proyectar el futuro negocio. Se encamina el traspaso

Venta de La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Por Gonzalo Santamaría
Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación
La Ciudad

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación

Bomberos realizarán un sirenazo exigiendo que Nación libere fondos
La Ciudad

Bomberos realizarán un "sirenazo" exigiendo que Nación libere fondos

A un año de la reforma constitucional: las leyes aprobadas y las pendientes

Por Thamina Habichayn
Política

A un año de la reforma constitucional: las leyes aprobadas y las pendientes

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 
La Ciudad

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe
Agro

Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Boca seguirá en la Copa Argentina porque la AFA rechazará el reclamo de Vélez

Boca seguirá en la Copa Argentina porque la AFA rechazará el reclamo de Vélez

Ovación
Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 
Ovación

Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 

Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 

Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 

Central Córdoba y Atlético San Jorge firmaron un novedoso convenio de colaboración

Central Córdoba y Atlético San Jorge firmaron un novedoso convenio de colaboración

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos

Policiales
Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos
Policiales

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: No vamos a tolerar corrupción

Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: "No vamos a tolerar corrupción"

Cayó un hombre por el robo al vendedor de Rondeau y Olivé: ya son tres ladrones detenidos

Cayó un hombre por el robo al vendedor de Rondeau y Olivé: ya son tres ladrones detenidos

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de contradicciones

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de "contradicciones"

La Ciudad
Venta de La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Venta de La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación

La victoria de los Juegos Suramericanos: la ciudad que queda

La victoria de los Juegos Suramericanos: la ciudad que queda

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa
Economía

Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa

Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central
Politica

Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central

Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: No vamos a tolerar corrupción
Policiales

Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: "No vamos a tolerar corrupción"

Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 
Ovación

Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 

Los cinco muertos del accidente del avión en Miami era trabajadores cubanos
Información General

Los cinco muertos del accidente del avión en Miami era trabajadores cubanos

Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del Krakatoa
Información General

Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del Krakatoa

Santa Fe descontará deudas de la Ansés del crédito que tomó con la Nación
Economía

Santa Fe descontará deudas de la Ansés del crédito que tomó con la Nación

Diputados: hubo dictamen para el tratamiento de emergencia en discapacidad
Política

Diputados: hubo dictamen para el tratamiento de emergencia en discapacidad

Un Rolling Stone confirmado en la ciudad: Ronnie Wood viene a Rosario
Zoom

Un Rolling Stone confirmado en la ciudad: Ronnie Wood viene a Rosario

La zona donde mataron al policía federal aún es un punto muy caliente
Policiales

La zona donde mataron al policía federal aún es un "punto muy caliente"

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario
La Ciudad

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Falleció Chiche Gelblung, una figura clave en el periodismo argentino
Información general

Falleció Chiche Gelblung, una figura clave en el periodismo argentino

Caída de la construcción en julio: cómo les fue a las obras privadas en Rosario
Economía

Caída de la construcción en julio: cómo les fue a las obras privadas en Rosario

Confirman condena a empresario ligado al clan Derminio
Policiales

Confirman condena a empresario ligado al clan Derminio

Crimen del policía en Carcarañá: liberan a uno de los imputados
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: liberan a uno de los imputados

Advertencia de un investigador de Anthropic: La IA podría matarnos
Información General

Advertencia de un investigador de Anthropic: "La IA podría matarnos"

Ordenaron la detención del médico Aníbal Lotocki por el caso de Silvina Luna
Información General

Ordenaron la detención del médico Aníbal Lotocki por el caso de Silvina Luna

Una herramienta permite identificar antes la soja con mayor tolerancia a la sequía
Agro

Una herramienta permite identificar antes la soja con mayor tolerancia a la sequía

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR

La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba
La Ciudad

La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba