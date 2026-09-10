Demuelen el muro del expredio de Tiro Federal y arranca la apertura de calle Matienzo en barrio Ludueña

En el marco de la transformación del expredio del Club Tiro Federal Argentino , este miércoles comenzó la apertura de la calle Matienzo entre Casilda y Humberto Primo con la demolición del paredón existente. Esto permitirá dar paso a lo que será el nuevo tramo de 150 metros lineales de calzada y a un amplio espacio público.

Durante la jornada, el intendente Pablo Javkin participó del simbólico acto del derribo del muro y recorrió los avances de las tareas que se llevan a cabo en el lugar con el propósito de convertirlo en un nuevo espacio de encuentro social y comunitario para las y los vecinos de ese sector del noroeste de la ciudad.

Acompañado por el secretario de Gobierno Sebastián Chale y por el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, entre otras autoridades municipales, el mandatario señaló: “Queremos que empiece una nueva historia para barrio Ludueña. Lo que ustedes ven ahora del muro del club de algún modo dividía al barrio".

Y continuó brindado detalles sobre las intervenciones en el lugar. "Lo que vamos a hacer en este sector son las instalaciones de Gendarmería. Y va a haber también un polideportivo con cancha de fútbol y espacio recreativo para el barrio", explicó.

"De aquel lado (del predio), donde ya empezaron las obras de nivelación, habrá una plaza con una nueva cancha y todo un espacio recreativo para los vecinos, y calle Matienza, que es la que acabamos de tirar el portón, abierta de par en par. Con lo cual Ludueña deja de estar dividido por el paredón del club", precisó el titular del Ejecutivo local.

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La obra de apertura de calzada comprende la ejecución de 150 metros lineales de pavimento de hormigón para vincular de forma definitiva la traza en sentido norte-sur, rompiendo la antigua barrera física que dividía el sector y mejorando notablemente la transitabilidad de toda la zona. Asimismo, los trabajos contemplan la construcción de desagües pluviales y su correspondiente conexión a cámaras y bocas de tormenta. Esta nueva calzada está diseñada para agilizar la fluidez del tránsito vehicular y facilitar la accesibilidad del transporte público, garantizando recorridos diarios más conectados y seguros para los vecinos del barrio.

Tal como sucedió en junio con la apertura de Olegario V. Andrade, en el Distrito Sudoeste, este paso representa la decisión de generar mayor conectividad, seguridad vial y accesibilidad para agilizar la vida diaria de las rosarinas y rosarinos.

Al respecto, Javkin subrayó que "es una obra que va a cambiar mucho la forma de disfrutar el espacio público de los vecinos de Ludueña sobre un lugar que lamentablemente ya no estaba funcionando como club".

A su vez, destacó que es una intervención con una duración estimada de nueve meses y que servirá para brindar "una mayor seguridad al barrio, con la presencia de Gendarmería, y sobre todo aprovechamiento del espacio público".

"Vengo de recorrer las obras de pavimento en Empalme, del Parque Ottone. Ludueña y Empalme van a tener también otra vinculación a partir de la obra de pavimento a nivel definitivo", indicó el mandatario.

Y añadió: "Es una zona de la ciudad que merece mucha inversión y cuando uno mira desde arriba el barrio Cotar, en barrio Industrial, con el espacio público, más este espacio público, más el Parque Ottone, es una red de espacios públicos que une tres barrios que no lo tenían".

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Cabe remarcar que la intervención es posible gracias a la concreción de un convenio entre la Municipalidad y el Club Tiro Federal Argentino, a través del cual la histórica institución deportiva cedió al municipio dicho espacio que tenía en desuso, mientras que el Estado local extendió la cesión de un predio al club en otra zona de la ciudad para el desarrollo de sus actividades deportivas.

Pacificación

La transformación del ex predio de Tiro Federal integra el Plan de Pacificación que el municipio viene ejecutando con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en ese sector de la ciudad. Sobre este punto, Javkin expresó: "Es una intervención que forma parte de todo el paquete de obras en Empalme, de Ludueña, de barrio Industrial, que fueron de las zonas que más sufrieron el impacto de la violencia de la ciudad y entonces queríamos salir de eso reforzando una idea que es la ocupación del espacio público y la circulación".

"La idea es unir lugares de la ciudad que estaban de algún modo divididos, lo que entre otras cosas contribuía a que la violencia pueda funcionar con más facilidad. Ahora es todo lo contrario, más seguridad y más espacio público", agregó.

Por último, el mandatario hizo alusión a que la intervención en este predio histórico para la ciudad "tiene cierta ambivalencia porque uno sabe que es la historia de un club centenario", y agregó: "Me encontré con vecinos que habían estado cuando se construyó el club. Pero bueno, hace muchos años ya no funcionaba acá. Avanzamos con el club en el funcionamiento en otro lugar, empieza una nueva historia. Por supuesto que el barrio pierde algo que lo siente mucho porque forma parte de su identidad, pero lo va a ganar y recuperar para el uso público".

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Y concluyó: "Me decía un señor 'yo acá venía a jugar al básquet'. Bueno, ahora va a poder venir a jugar al básquet, va a poder venir a jugar al fútbol y sus nietos van a poder venir a jugar a un lugar que hasta hoy lamentablemente estaba cerrado".

Un polideportivo, espacios recreativos y un nuevo Centro Cuidar

A la par del avance de la obra vial, el proyecto propone transformar el espacio y generar un renovado entorno de recreación y deporte. De esta manera, los trabajos de infraestructura contemplan la demolición de 4.600 metros cuadrados de la edificación del antiguo predio en desuso, permitiendo el desarrollo de un parque público de 20.000 metros cuadrados, que incluirá un amplio espacio verde y un Polideportivo Cubierto que contará con administración, vestuarios y rejas perimetrales.

La propuesta recreativa sumará un playón polideportivo de hormigón de 20 por 30 metros provisto de un diseño de pintura de colores, demarcación y cercos parapelotas; una cancha de fútbol con césped y arcos reglamentarios; un gimnasio a cielo abierto; y un área de juegos infantiles con pisos de goma y mangrullo integrador. El sector se completará con áreas verdes, forestación, mesas y bancos integradores, veredas de hormigón raspinado con baldosas podotáctiles y un nuevo sistema de iluminación led.

En paralelo a estos avances viales y en materia de revitalización urbana, el predio se consolidará como un polo estratégico de convivencia y presencia del Estado en el territorio. De este modo, la intervención mantendrá de forma permanente la base de Gendarmería Nacional en el barrio, que pasará a contar con instalaciones totalmente renovadas provistas de oficinas, dependencias sanitarias y un sector de estacionamiento al aire libre.

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Esta presencia convivirá estrechamente con el cuidado diario de las familias a través del nuevo Centro Cuidar, un espacio público diseñado para brindar contención y oportunidades mediante programas y actividades específicas destinados a niñas y niños de primera y segunda infancia, personas gestantes, adolescentes, emprendedores, mujeres y adultos mayores de la zona

Mirta es una vecina que tuvo un vínculo muy estrecho con el Club Tiro Federal ya que en su juventud solía jugar al básquet allí y vive a una cuadra del emblemático predio. Respecto a la intervención que se viene ejecutando, manifestó: "Va a quedar muy lindo para los chicos y para todos. Vamos a poder ir a tomar mate".

A su vez, reveló que si bien en un primer momento sintió algo de nostalgia por el cambio en el uso del espacio, ahora está contenta "porque estaba muy abandonado y ahora va a ser un lugar que se va a poder disfrutar".

Avanzan las obras en Empalme Graneros

Previamente, el intendente recorrió el desarrollo de las tareas que la Municipalidad lleva adelante en distintos sectores de barrio Empalme Graneros, en el marco de otra intervención histórica que el Estado local está llevando adelante en la zona noroeste de la ciudad y que cambiará por completo la fisonomía del sector.

Javkin, junto al subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, recorrió el sector delimitado por Génova, Chaco, Almafuerte y Dr. Cué, donde actualmente se desarrollan distintos frentes de trabajo vinculados al pavimento y al saneamiento hídrico. Uno de los puntos destacados del proyecto es el avance del Parque Ottone, un nuevo espacio público que forma parte de la intervención integral del barrio.

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La obra, impulsada por el municipio junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, cuenta con una inversión total de $45.836.260.187,49 y beneficiará directa e indirectamente a 37 mil vecinas y vecinos.

Los trabajos previstos contemplan la ejecución de pavimento definitivo en 145 cuadras y 24 de carácter provisorio, apertura de calles, construcción de plazas y parques, eliminación de zanjas, obras hidráulicas (que involucran instalación de nuevos conductos, cámaras y sumideros para mejorar el drenaje de agua), y ejecución de cordones cuneta.

El plan no solo busca mejorar la transitabilidad, sino también la convivencia entre vecinas y vecinos. En Los Pumitas, se consolidarán tres nuevos espacios públicos ubicados en Schweitzer y Barra; Schweitzer y Olavarría; y el Parque Ottone (entre Juan B. Justo y José Ingenieros). Se instalarán juegos infantiles, canchas de fútbol, estaciones aeróbicas y espacios parquizados con cestos, ideales para que las y los habitantes disfruten el aire libre.

La primera etapa de la renovación de Empalme fue finalizada en 2024 y consistió en la pavimentación a nivel definitivo del sector delimitado por las calles Génova, Cullen, Juan José Paso y Ottone sobre un total de 46 cuadras. En tanto, la segunda etapa, concluida en 2025, alcanzó la pavimentación definitiva de 17 cuadras comprendidas en el radio de las calles Juan José Paso, Ottone, Génova y Cue. Ambas etapas llevaron infraestructura hidráulica y vial en 63 cuadras.