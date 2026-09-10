"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

La medida de protesta, que es de carácter nacional, se realizó a las 10 en punto en el cuartel central de los bomberos voluntarios en Rioja al 2800

La protesta de los bomberos voluntarios en el cuartel de calle Rioja. A las 10 en punto hicieron sonar las sirenas en protesta por el recorte de fondos

Los bomberos voluntarios de Santa Fe se sumaron este jueves a la protesta nacional de todas las organizaciones de ese tipo para exigir el aporte adeudado de 2025 por parte del gobierno nacional, que asciende a casi 60 mil millones de pesos . Y lo hicieron a partir de las 10 en punto con un potente " sirenazo ", que en Rosario se cumplió en el Cuartel Central ubicado en Rioja al 2800.

Desde el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que incluye a 29 entidades provinciales, entre ellas la de Santa Fe, insistió durante meses por la liberación de los fondos de 2025 que corresponden a los remanentes, es decir, partidas que los cuarteles en regla reciben como beneficios de mantener papeles y administración sin grises.

El dinero que no fue liberado asciende a $59.330.748.051,41. Según los referentes de los Bomberos Voluntarios, ese dinero representaría unos 45 millones de pesos para cada una de las más de 1.300 asociación de bomberos voluntarios del país . Sólo en Santa Fe hay más de 130 cuarteles de bomberos bajo la federación. El Cuartel Nº 27 de Rosario es uno de los que espera el ingreso de esos fondos.

"Queremos que el gobierno nacional cumpla con la ley 54.054 , que nos permite tener un ingreso a través de un subsidio nacional que viene derivado del 5 por ciento de lo que se recauda a nivel país de los seguros", señaló el sargento Damián Chamorro, secretario de Jefatura de los Bomberos Voluntarios de Rosario, mientras aún se sentía el sonido de las sirenas.

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Chamorro agregó que "también se reclama que los convenios que estaban firmados en las rutas concesionadas se mantengan o se renueven. Hoy, con el cambio de concesiones se perdieron esos convenios, y muchos cuarteles del país tenían un ingreso gracias a esos subsidios".

"En este caso era un subsidio. Era un contrato con la ruta concesionada. Hoy, las rutas concesionan cobran el peaje, pero los bomberos voluntarios no reciben nada cuando están aportando a la seguridad de las concesiones", indicó Chamarro, a lo que agregó: "Todos los cuarteles utilizan esos subsidios en gran parte para la compra de equipamiento o renovación de móviles".

"Hoy en día, muchos cuartes no pueden subsistir porque no reciben esos fondos. El gobierno nacional no tiene que hacer una erogación. Es dinero que ya ha cobrado con el 0,5 por ciento de los seguros de automotores y de viviendas, no de vida", subrayó.