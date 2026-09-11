Newell's vuelve al Parque para mantener el sentido positivo de su sendero

El equipo rojinegro tendrá un difícil compromiso ante Vélez, uno de los punteros del grupo, hoy, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa

La última vez que se enfrentaron Newell’s y Vélez, igualaron 1-1 en Liniers, el 4 de mayo, por el torneo Apertura.

Newell's quiere seguir haciendo camino en el torneo . Y en esta ocasión, tendrá por delante un obstáculo de consideración que exigirá al máximo la apuesta rojinegra para tratar de cosechar algo de un duelo muy complicado. Por eso, el pleito de este viernes, a las 17, frente a Vélez, en el Coloso, representa una prueba de valor que lo colocará ante un espejo de mayores demandas.

Recostado en su racha positiva de local y con su gente en las tribunas, intentará seguir sumando puntos , y dándole impulso al sentido positivo de su travesía, disimulando flaquezas y reforzando virtudes ante un adversario de mayor calibre, que ubicará todo en otro sitial de evaluaciones, análisis y referencias.

Después de dos choques en condición de visitante, donde hilvanó dos empates con Estudiantes, 0-0 en La Plata, y ante Central, 1-1 en el clásico en el Gigante de Arroyito, regresa al Parque para tratar de aprovechar este halo de complicidad que lo envuelve en este torneo , sin tantas urgencias y sin las amenazas de otros tiempos, no tan lejanos.

Un Newell's más tranquilo

En ese marco, de mayor serenidad, la Lepra arriba al cruce con el Fortín conociendo sus limitaciones y sabe que deberá ser muy inteligente, práctico y efectivo para poder superar un adversario muy difícil. En este momento, el equipo rojinegro marcha 7º en su grupo, con 12 puntos, en zona de los que clasifican a la próxima ronda.

En tanto, Vélez, un conjunto que siempre compite en todos los frentes que puede, llega con ocho partidos sin perder. Así, acumuló 16 puntos, y es uno de los líderes de la zona A, y transita este semestre con objetivos muy distinto al dueño de casa.

Dentro de la semana corta de trabajos que tuvo Newell’s, la duda que atravesó sus jornadas de entrenamientos, las incógnitas estuvieron centradas en el lateral izquierdo, ya que Franco Escobar, que ocupó ese rol ante Central, sufrió una distensión en el aductor y, por eso, no estará a disposición del cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka.

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La duda se fue despejando

En su lugar, todo indica que entrará desde el arranque Jerónimo Russo, quien ya lo hizo en el clásico en ese lugar. En algún momento se barajó la chance de Bruno Cabrera, corriendo a Lautaro Giannetti y a Lucas Carrizo más a la izquierda pero, de a poco, fue perdiendo intensidad esa posibilidad.

En tanto, los delanteros Walter Mazzantti y Matías Cóccaro, quienes habían comenzado la semana con algunas dudas, evolucionaron favorablemente y podrán actuar ante Vélez.

Vale recordar que la última vez que se enfrentaron, igualaron 1-1 en Liniers, el 4 de mayo, con goles de Florián Monzón y el Colo Juan Ignacio Ramírez, en un duelo que se jugó tras el final de la etapa de grupos porque se suspendió y se pospuso esa fecha en el Apertura, por el curioso paro que se autodecretaron los dirigentes de la AFA.

En este escenario, el plantel rojinegro practicó ayer por la mañana, y por la tarde quedó concentrado pensando en Vélez.

En esta ocasión, fueron citados los arqueros, Reinatti y Arias; los defensores Luciano, Ortega, Carrizo, Giannetti, Salomón, Cabrera, y Russo; los volantes Regiardo, Sotelo, Soñora, Gómez Mattar, Guch, Herrera, Gómez y Benedetto; los delanteros Mazzantti, Cóccaro, Solari, Núñez, Scarpeccio, Ríos, y Ramírez.

Así, Newell’s tratará esta tarde de continuar con su buen paso en el certamen, ante un rival de mayor valía, y en ese contexto de enfrentamiento, cualquier tipo de cosecha sería positiva.

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Probables formaciones

Newell's

J. Reinatti; M. Ortega, L. Giannetti, L. Carrizo, J. Russo; L. Regiardo, R. Herrera; W. Mazzanti, F. Guch, S. Solari; M. Cóccaro.

DT: Frank Kudelka

Vélez

T. Marchiori; J. García, L. Magallán, T. Silvero, E. Gómez; C. Baeza, R. Aliendro; M. Pellegrini, M. Lanzini, L. Robertone; F. Monzón

DT: Guillermo Barros Schelotto

Hora y TV: 17 - ESPN Premium

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Nicolás Ramírez