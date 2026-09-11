La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vuelve al Parque para mantener el sentido positivo de su sendero

El equipo rojinegro tendrá un difícil compromiso ante Vélez, uno de los punteros del grupo, hoy, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

11 de septiembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
La última vez que se enfrentaron Newell’s y Vélez

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La última vez que se enfrentaron Newell’s y Vélez, igualaron 1-1 en Liniers, el 4 de mayo, por el torneo Apertura.

Newell's quiere seguir haciendo camino en el torneo. Y en esta ocasión, tendrá por delante un obstáculo de consideración que exigirá al máximo la apuesta rojinegra para tratar de cosechar algo de un duelo muy complicado. Por eso, el pleito de este viernes, a las 17, frente a Vélez, en el Coloso, representa una prueba de valor que lo colocará ante un espejo de mayores demandas.

Recostado en su racha positiva de local y con su gente en las tribunas, intentará seguir sumando puntos, y dándole impulso al sentido positivo de su travesía, disimulando flaquezas y reforzando virtudes ante un adversario de mayor calibre, que ubicará todo en otro sitial de evaluaciones, análisis y referencias.

Después de dos choques en condición de visitante, donde hilvanó dos empates con Estudiantes, 0-0 en La Plata, y ante Central, 1-1 en el clásico en el Gigante de Arroyito, regresa al Parque para tratar de aprovechar este halo de complicidad que lo envuelve en este torneo, sin tantas urgencias y sin las amenazas de otros tiempos, no tan lejanos.

Leer más: Dos futbolistas podrían dejar Newell's en los próximos días

Un Newell's más tranquilo

En ese marco, de mayor serenidad, la Lepra arriba al cruce con el Fortín conociendo sus limitaciones y sabe que deberá ser muy inteligente, práctico y efectivo para poder superar un adversario muy difícil. En este momento, el equipo rojinegro marcha 7º en su grupo, con 12 puntos, en zona de los que clasifican a la próxima ronda.

En tanto, Vélez, un conjunto que siempre compite en todos los frentes que puede, llega con ocho partidos sin perder. Así, acumuló 16 puntos, y es uno de los líderes de la zona A, y transita este semestre con objetivos muy distinto al dueño de casa.

Dentro de la semana corta de trabajos que tuvo Newell’s, la duda que atravesó sus jornadas de entrenamientos, las incógnitas estuvieron centradas en el lateral izquierdo, ya que Franco Escobar, que ocupó ese rol ante Central, sufrió una distensión en el aductor y, por eso, no estará a disposición del cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka.

Leer más: Newell's no quiere desprenderse: mira la segunda mitad entre los de arriba

La duda se fue despejando

En su lugar, todo indica que entrará desde el arranque Jerónimo Russo, quien ya lo hizo en el clásico en ese lugar. En algún momento se barajó la chance de Bruno Cabrera, corriendo a Lautaro Giannetti y a Lucas Carrizo más a la izquierda pero, de a poco, fue perdiendo intensidad esa posibilidad.

En tanto, los delanteros Walter Mazzantti y Matías Cóccaro, quienes habían comenzado la semana con algunas dudas, evolucionaron favorablemente y podrán actuar ante Vélez.

Vale recordar que la última vez que se enfrentaron, igualaron 1-1 en Liniers, el 4 de mayo, con goles de Florián Monzón y el Colo Juan Ignacio Ramírez, en un duelo que se jugó tras el final de la etapa de grupos porque se suspendió y se pospuso esa fecha en el Apertura, por el curioso paro que se autodecretaron los dirigentes de la AFA.

En este escenario, el plantel rojinegro practicó ayer por la mañana, y por la tarde quedó concentrado pensando en Vélez.

En esta ocasión, fueron citados los arqueros, Reinatti y Arias; los defensores Luciano, Ortega, Carrizo, Giannetti, Salomón, Cabrera, y Russo; los volantes Regiardo, Sotelo, Soñora, Gómez Mattar, Guch, Herrera, Gómez y Benedetto; los delanteros Mazzantti, Cóccaro, Solari, Núñez, Scarpeccio, Ríos, y Ramírez.

Así, Newell’s tratará esta tarde de continuar con su buen paso en el certamen, ante un rival de mayor valía, y en ese contexto de enfrentamiento, cualquier tipo de cosecha sería positiva.

Leer más: Newell's y Central conocen los árbitros para sus partidos por la novena fecha

Probables formaciones

Newell's

J. Reinatti; M. Ortega, L. Giannetti, L. Carrizo, J. Russo; L. Regiardo, R. Herrera; W. Mazzanti, F. Guch, S. Solari; M. Cóccaro.

DT: Frank Kudelka

Vélez

T. Marchiori; J. García, L. Magallán, T. Silvero, E. Gómez; C. Baeza, R. Aliendro; M. Pellegrini, M. Lanzini, L. Robertone; F. Monzón

DT: Guillermo Barros Schelotto

Hora y TV: 17 - ESPN Premium

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Nicolás Ramírez

Noticias relacionadas
Newells recibirá a Vélez por la novena fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's vs. Vélez por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Todos van a abrazar al Zorro Cóccaro tras el gol agónico ante Central, en el clásico.

Newell's no quiere desprenderse: mira la segunda mitad entre los de arriba

Leandro Grech en VfR Aalen, donde jugó cuatro temporadas, se convirtió en capitán y referente del equipo.

Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Guch se consolidó como titular en Newell’s, suma dos goles y cuatro asistencias en el año.

En Newell's, el pibe Guch fue citado para los Juegos Suramericanos

Ver comentarios

Las más leídas

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Lo último

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Infancias sobre ruedas un modo de aprender educación vial en Villa Gobernador Gálvez

"Infancias sobre ruedas" un modo de aprender educación vial en Villa Gobernador Gálvez

Un menor llegó con convulsiones al hospital Vilela y descubrieron cocaína en su organismo

Ambos padres fueron detenidos este jueves y quedaron a disposición de la Fiscalía mientras continúa la investigación
Un menor llegó con convulsiones al hospital Vilela y descubrieron cocaína en su organismo
El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal
La Ciudad

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel
Policiales

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Newells vs. Vélez por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Vélez por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Vóley: el único rosarino que participó de un memorable 4º puesto en el Mundial U17

Por Leandro Garbossa
Ovacion

Vóley: el único rosarino que participó de un memorable 4º puesto en el Mundial U17

Vóley: el único rosarino que participó de un memorable 4º puesto en el Mundial U17

Vóley: el único rosarino que participó de un memorable 4º puesto en el Mundial U17

Central, el equipo que cuando tiene el control le cuesta saltar a la pantalla siguiente

Central, el equipo que cuando tiene el control le cuesta saltar a la pantalla siguiente

Al final, el pibe Guch no se pierde ningún partido en Newells

Al final, el pibe Guch no se pierde ningún partido en Newell's

Policiales
Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Un menor llegó con convulsiones al hospital Vilela y descubrieron cocaína en su organismo

Un menor llegó con convulsiones al hospital Vilela y descubrieron cocaína en su organismo

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel

La Ciudad
Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue
La Ciudad

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo
Información General

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

No lidera una organización criminal, dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho
Policiales

"No lidera una organización criminal", dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total
La Ciudad

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 
La Ciudad

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa
La Ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107
La Ciudad

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

Estoy bolviendo de Rosario: error en WhatsApp destapó un crimen
Policiales

"Estoy bolviendo de Rosario": error en WhatsApp destapó un crimen

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas
La ciudad

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía
Economía

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe
Policiales

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario
La Ciudad

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita
Salud

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa G. Gálvez
Policiales

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa G. Gálvez

La inflación de los trabajadores bajó a 1,7 % en agosto pero el alivio no llega
Economía

La inflación de los trabajadores bajó a 1,7 % en agosto pero el alivio no llega

Plan Platita de Trump: promete 5.000 dólares a cada adulto si gana la elección
El Mundo

Plan Platita de Trump: promete 5.000 dólares a cada adulto si gana la elección

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación
La Ciudad

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género
Policiales

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género

Bomberos realizarán un sirenazo exigiendo que Nación libere fondos
La Ciudad

Bomberos realizarán un "sirenazo" exigiendo que Nación libere fondos

Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe
Agro

Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe