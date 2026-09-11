La Capital | Agro | Agricultura

Agricultura: impulsan prácticas para fijar carbono en el suelo

Argentina enfrenta dos problemas vinculados a la materia orgánica de los suelos: su pérdida por el manejo inadecuado de los cultivos y la baja disponibilidad natural en algunas tierras. Opciones para recuperarla

Leonardo Stringaro

Por Leonardo Stringaro

11 de septiembre 2026 · 10:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
El laboratorio Mycophos viene realizando un circuito de muestreos con diversos actores técnicos del sector agropecuario.

El laboratorio Mycophos viene realizando un circuito de muestreos con diversos actores técnicos del sector agropecuario.

Se habla mucho de los mercados de carbono con proyecciones que indican la generación de hasta 1000 millones de dólares anuales en nuestro país, mediante la utilización del 10 % de la superficie forestal y agrícola, bajo este tipo de prácticas y sostenibilidad. Los proyectos de carbono están buscando soluciones de captura, mediante recursos que están en la naturaleza, el manejo adecuado de los planteos agropecuarios, la incursión de la agricultura y ganadería regenerativa para alcanzar créditos comerciales o bonos verdes que significan dinero fresco, en definitiva.

Ahora, para lograr todo esto, el productor debe encontrar la fórmula que le permita mitigar la resistencia de malezas a los productos químicos, la proliferación de insectos y otros factores negativos. No hay una solución inmediata, pero sí varios jugadores y estrategias de mercado donde -desde hace algunos años- se proyectan los productos biológicos.

El Ing. Guillermo Soulié, es un especialista en estos temas y resume los problemas de carbono con la materia orgánica ya que se trata de una ausencia en el suelo. “Estamos hablando de algo asociado, donde la mayoría de los suelos están con poca sustancia orgánica o en consecuencia solo la tienen limitada en los primeros 4 ó 5 centímetros del suelo y para abajo no hay casi nada.

Por ahora, ese es el logro de la Siembra Directa que ha actuado notablemente sobre suelos con fuerte erosiones hídricas, eólicas o con pendientes. “Hemos mejorado las primeras capas, y ahora es tiempo de dar vuelta y poner lo bueno de arriba abajo y luego iniciar un ciclo nuevamente”, reconoce Soulié agregando que los sistemas de mejoramiento de suelos también deben contemplar a la ganadería.

Otra alternativa, está en los fertilizantes biológicos que vienen mostrando un aumento promedio del 10 % en cada ciclo agrícola. “Estamos viendo lotes donde se ha pasado de un 2 al 2,2 % de incremento de materia orgánica a partir de las primeras aplicaciones y así sucesivamente”.

Según este especialista, la incursión de un hongo denominado mycorriza arbuscular que tiene presencia en un solo fertilizante biológico está revolucionando el mercado y cumple la condición de mejora dentro de las raíces de las planta.

“Una vez en la misma, extiende sus micelios o filamentos microscópicos de carbono, que se renuevan constantemente y quedan en el suelo, aumentando sus proporciones y el de la materia orgánica”.

Pruebas testigos

Por ahora, una serie de pruebas testigo realizados sobre muchos cultivos en el país, han sorprendido los esquemas productivos desde los cultivos tradicionales hasta otros tipos de producciones como el arroz, los viñedos y otros cultivos tradicionales, con aumentos de un 2 a 4 % de materia orgánica y una disminución de los productos químicos fosforados.

A futuro, se espera que los productos biológicos, ingresen en los mercados de carbono o bonos verdes, ya que las pruebas vienen indicando la reciprocidad que se podría tener con las variables de fijación que vienen siendo comprobadas.

Por el momento, se ha observado que las redes que forman estos hongos en el suelo desempeñan un papel fundamental en el secuestro de carbono y la retención de hasta el 36 % de las emisiones globales anuales de combustible fósiles.

Otra dato curioso, está demostrando que ya no existe la fuerte oposición inicial al uso de fertilizantes e insumos biológicos en el mercado argentino y se va perdiendo el desconocimiento sobre sus ventajas y uso.

También reside en las recomendaciones, ya que las firmas de biológicos afirman que es fundamental en el campo el uso de fertilizantes fosforados, pero se necesita atenuarlos en la línea de siembra para que el hongo actúe con mejor actividad.

“Se trata de un manejo de porcentuales, ya que los sistemas puedan convivir de forma adecuada, utilizando cada 100 kilos de fosfato diamónico una proporción de 50 kilogramos de un biológico", indicó.

Ensayos en diferentes cultivos

Desde hace un tiempo, el laboratorio Mycophos viene realizando un circuito de muestreos con diversos actores técnicos del sector agropecuario e incluso el Inta. Los resultados han mostrado cambios significativos a partir de la aplicación de la micorriza arbuscular y una mejora productiva constante. La empresa continúa investigando la posibilidad de un aumento e impacto en el desarrollo de la materia orgánica que será presentado en poco tiempo en el mercado. Asimismo, un grupo de investigadores avanza sobre la introducción de cambios hacia los aspectos sanitarios, que buscarán atenuar las enfermedades en plantas.

De cara a la campaña de granos gruesos y en la pre siembra de soja, este laboratorio presentó una serie de resultados sobre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Los datos, que están siendo anticipados por el grupo Profesionales del Paraná muestran el trazado de una línea comparativa a través de la incorporación de una fertilización biológica.

>> Leer más: El recambio generacional en el campo: cuándo empezar a preparar a la próxima generación

“La acción más rápida la otorga el hongo micorriza al solubilizar fósforo y producir un desarrollo diferencial de raíces y pelos radiculares que mejoran la absorción tanto de agua como de nutrientes”, explicó el Ing. Alberto Martín agregando que se han ido mejorando algunos parámetros como la cantidad de materia orgánica, el fósforo disponible que va quedando en los lotes y una mejora de estructura por aireación y poros que permiten una mejor infiltración de agua.

En materia económica, los técnicos de Mycophos están mostrando como a medida que mejora la cantidad de fósforo disponible por el uso de sus fertilizantes biológicos, la baja en las dosis de insumos químicos permite un ahorro del 50 % o más del fósforo químico.

“Hoy en campos que llevan más de 10 años, la reducción de químicos es del 80 %. Esto está sucediendo en varias zonas de Entre Ríos donde los suelos son muy carentes de fósforo; aunque los resultados se están extendiendo al sur de la provincia de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Estamos haciendo evaluaciones lote por lote para continuar con la toma de decisiones”, remarcó Martín.

Los nutrientes

La experiencia está impulsando a que muchos productores sigan probando los biológicos. Por ahora todo se basa en la cantidad de fósforo disponible que tiene el suelo, al momento de empezar con este tipo de tecnología.

Es decir, si las cantidades de fósforo son limitantes o se sitúan entre 5 u 8 partes por millón que es habitual en los campos que vienen de muchos años de agricultura, se va a necesitar la incorporación de un fertilizante biológico que mejorará –inicialmente- la estructura de las plantas y las raíces, así como también, potenciará la absorción de nutrientes.

“En poco tiempo se hace evidente una mejora del fósforo disponible, que debe ser evaluada con análisis de suelos que dan paso a gestionar una posibilidad de reemplazo de lo químico por kilos de fertilizantes biológicos.”.

Según el Ing. Martín, el inicio de un proceso de convivencia entre los 2 sistemas de fertilización está aportando resultados; aunque no faltará mucho tiempo para que la mejora en la biología de suelos indique claramente cuál es el camino. “Acá hay algo que los químicos no pueden hacer, pero hay una limitante para los biológicos cuando las parte por millón de fósforo son muy bajas en algunos suelos. En este casos, los biológicos solos; no pueden”, subrayaron los Profesionales del Paraná, lamentando el manejo extractivo en la producción confiando que los suelos de gran fertilidad de los campos argentinos podían ser eternos. Algo que no está siendo así realmente.

Noticias relacionadas
Lote con trigo, variedad ciclo intermedio, excelente estado, en pleno proceso de macollaje e inicio de encañazón, en el centro oeste del departamento Castellanos.

Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe

Apertura en Japón. La medida fortalece la presencia avícola argentina en un mercado de alto valor estratégico.

Argentina logró la reapertura del mercado de Japón para carne aviar y ovoproductos

una herramienta permite identificar antes la soja con mayor tolerancia a la sequia

Una herramienta permite identificar antes la soja con mayor tolerancia a la sequía

Más de veinte entidades del agro, industria y producción firmaron la carta al Senado reclamando tratamiento urgente de la nueva ley para los biocombustibles. 

El sector de los biocombustibles pidió al Senado acelerar la aprobación de una nueva ley

Ver comentarios

Las más leídas

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Lo último

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Agricultura: impulsan prácticas para fijar carbono en el suelo

Agricultura: impulsan prácticas para fijar carbono en el suelo

La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi

La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Los hechos fueron en Villa Manuelita y en inmediaciones de la toma de Magaldi, ambos en la zona oeste de Rosario

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada
Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel
Policiales

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Ovación
Franco Colapinto y una primera práctica para entrar en ritmo en el nuevo dibujo de Madrid

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto y una primera práctica para entrar en ritmo en el nuevo dibujo de Madrid

Franco Colapinto y una primera práctica para entrar en ritmo en el nuevo dibujo de Madrid

Franco Colapinto y una primera práctica para entrar en ritmo en el nuevo dibujo de Madrid

Newells vuelve al Parque para mantener el sentido positivo de su sendero

Newell's vuelve al Parque para mantener el sentido positivo de su sendero

Vóley: el único rosarino que participó de un memorable 4º puesto en el Mundial U17

Vóley: el único rosarino que participó de un memorable 4º puesto en el Mundial U17

Policiales
Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada
Policiales

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

La Ciudad
Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre
Economía

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses
Economía

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk
Política

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino
Politica

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo
Información General

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

No lidera una organización criminal, dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho
Policiales

"No lidera una organización criminal", dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total
La Ciudad

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 
La Ciudad

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa
La Ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107
La Ciudad

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

Estoy bolviendo de Rosario: error en WhatsApp destapó un crimen
Policiales

"Estoy bolviendo de Rosario": error en WhatsApp destapó un crimen

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas
La ciudad

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía
Economía

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe
Policiales

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario
La Ciudad

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita
Salud

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa G. Gálvez
Policiales

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa G. Gálvez

La inflación de los trabajadores bajó a 1,7 % en agosto pero el alivio no llega
Economía

La inflación de los trabajadores bajó a 1,7 % en agosto pero el alivio no llega