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Una ciclista está grave tras ser atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una de las ruedas quedó encima de una pierna de la mujer, que circulaba por la bicisenda. Fue operada en el Heca

10 de septiembre 2026 · 21:19hs
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Una ciclista está grave tras ser atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue encerrada por un camión cuando circulaba por Mendoza e Iriondo, cayó al asfalto cuando clavó los frenos y el vehículo de gran porte finalmente quedó con una rueda sobre una de las piernas de la víctima. La mujer fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde fue intervenida quirúrgicamente.

El episodio ocurrió en la mañana de este jueves, cuando la ciclista de 39 años circulaba por la bicisenda de Mendoza, tal como puede verse en las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Antes de cruzar Iriondo, un camión se atravesó delante de su recorrido. La mujer frenó para evitar el choque pero se clavó la rueda delantera y cayó al piso.

Pese al fuerte golpe que recibió, rápidamente la muejr intentó ponerse de pie pero el camión no le dio tiempo, ya que giró repentinamente en un radio muy reducido porque había un utilitario estacionado muy cerca de la esquina por Iriondo. Fue así como una de las ruedas del camión quedó sobre una pierna de la víctima.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el incidente acudieron a socorrer a la mujer y le hicieron un torniquete a la espera del móvil del Sies que la trasladó al Heca, donde fue operada.

Los médicos realizaron un bypass vascular para restablecer la circulación sanguínea y tratar de salvar la pierna. La mujer permanece internada en terapia intensiva y se controla su evolución.

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