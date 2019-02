Los damnificados por autoplanes de ahorro vuelven a alzar la voz

Un grupo de rosarinos que están siendo damnificados por el aumento desmedido en los planes de ahorro de vehículos se concentrará esta tarde para visibilizar su situación y exigir algún paraguas estatal que los proteja de esta realidad. La cita será, a las 18, en los silos Davis (Oroño y el río). El tema tomó tal magnitud que fue abordado el lunes pasado por los Defensores del Pueblo de todas las provincias (ver aparte).

Los impulsores de la movida de esta tarde solicitaron expresamente "no llevar banderas políticas o partidarias. Vamos a hacer escuchar nuestro reclamo sin la necesidad de provocar o realizar actos violentos. Hagamos ruido, con responsabilidad y en paz", indicaron.

El grupo ya se había manifestado hace unos diez días en el Monumento a la Bandera, angustiados por el aumento desmedido de las cuotas de los planes de ahorro que suscribieron para acceder a sus vehículos cero kilómetro.

En ese marco, habían señalado que la coyuntura que atraviesan "supera cualquier parámetro, no hay referencias, está más allá de cualquier índice inflacionario, incluso el valor dólar y el incremento del mismo auto en el mercado. De esta manera es imposible afrontar estos importes", se escuchó en aquel primer encuentro.

El grupo está solicitando renegociar la financiación. A su entender, la gente más afectada es la que ya sacó el automóvil, porque "los que no lo sacaron todavía, si rescinden, al final de las 84 cuotas al menos tienen algo. Pero a los que sacaron el vehículo, no les queda otra que seguir pagando, porque si no lo pierden", aseguraron.

Los perjudicados armaron un grupo en Facebook (Autoconvocados Estafados Plan de Ahorro). "En ese sitio te van contactando con grupos de WhatsApp de gente de tu zona, para poder informarse y compartir la situación. En Rosario ya hay dos grupos armados con más de 250 personas cada uno. Y pensamos que esos casos hay que multiplicarlos porque todavía hay mucha gente que no acude a los mecanismos de reclamo", advirtieron a La Capital los impulsores de la movida.

Desde la agrupación de damnificados recomiendan hacer la denuncia en la Oficina de Atención al Consumidor, en la Mitre 930. "Esa es la mejor manera para que los casos avancen. Nosotros tenemos expectativas de que la gran cantidad de reclamos en todo el país prospere y logren un acompañamiento del Estado, que no puede estar indiferente a esto", habían señalado.