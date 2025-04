Las ventas en comercios de Rosario subieron 11,1 % en marzo, pero siguen sin despegar

Las ventas en comercios de Rosario subieron un 11,1 % interanual en marzo, impulsadas por el inicio del ciclo lectivo, pero siguen sin despegar . Para los comerciantes, se trata de un mero rebote estadístico que no llega a compensar el derrumbe que se produjo en el mismo mes de 2024.

Así lo indicó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que registró una recuperación nacional del 10,5 %, empujada por el rendimiento en ciertos rubros estacionales gracias a eventos como el comienzo de clases, pero relevó en general que la demanda mostró limitaciones, especialmente en sectores no esenciales.

De hecho, no lograron revertir el desplome de marzo de 2024, cuando retrocedieron 12,6 %, acumulando un descenso del 22,1 % .

" La venta minorista continúa sin despegar y todavía sigue complicada. Este dato positivo es un rebote estadístico, pero todavía seguimos estando abajo de las cifras del 2023 y del 2022 . Un dato destacable es que en el desagregado de la región, Rosario tuvo datos similares al promedio país", analizó Ricardo Diab, flamante presidente de Came.

El impulso de las clases

En marzo, las ventas estuvieron impulsadas por el cierre de la temporada de verano, el inicio de clases y acciones comerciales como promociones, cuotas sin interés y descuentos. Muchos comercios señalaron un leve repunte, aunque no completamente al nivel esperado para esta época.

"En Rosario el panorama se refleja como en el resto del país. Los parámetros y variables de circunstancias son las mismas, tanto el comienzo escolar como la finalización de vacaciones. Enero y febrero reflejan un incremento en las localidades vacacionales, y ahora ciudades como la nuestra vuelven a su actividad habitual", apuntó Begoña Amatriaín, presidenta de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto de Rosario.

En la comparación mensual desestacionalizada, a nivel país se produjo un aumento del 0,1 %, acumulando 19,4 % en el primer trimestre del año. Es el cuarto mes consecutivo que muestra signos de recuperación, pero cabe recordar que entre octubre de 2023 y octubre de 2024 hubo 12 meses al hilo de cifras rojas, por lo que se trata de guarismos comparados con una etapa muy mala.

Los comerciantes señalaron que persisten factores que limitan el consumo, como la falta de liquidez, el aumento de los costos operativos y la competencia de los vendedores informal o los productos desde el exterior. Aun así, quienes ofrecieron variedad, precios accesibles o estrategias de venta lograron sostener su actividad.

Rubros en verde

En marzo, los siete rubros que releva Came registraron subas interanuales en sus ventas. El mayor incremento se detectó en Perfumería (+23,6 %); seguido por Farmacia (+16,8 %); y Alimentos y Bebidas (+13,7 %). Siguieron Calzado y marroquinería (12,4 %); Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (10,5 %); y Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (7,9 %). Textil e indumentaria, con 1,9 %, fue el que mostró menor recuperación. En el acumulado del trimestre, lidera Alimentos y Bebidas con un aumento de +25,3 %.

En Rosario, el guarismo se situó en 11,1 %, y en el análisis geográfico no se registraron demasiadas diferencias entre los paseos comerciales del centro y los locales que están en los barrios. Pero según las respuestas de los asociados, los comercios atravesaron un escenario complejo marcado por el aumento de costos operativos, impositivos y de alquileres, baja afluencia de clientes, y dificultades para cubrir gastos fijos y reponer stock.

"Los rubros estacionales se empiezan a preparar para los cambios. Indumentaria, calzado y los rubros gastronómicos, por mencionar algunos ejemplos, seguramente verán el impacto del cambio de temporada junto con la variación de temperaturas", subrayó Amatriaín sobre la entrada del otoño y la perspectiva de la llegada del frío.

La competencia de productos importados e informales, junto con una demanda contenida a pesar de las promociones, presionó los márgenes de rentabilidad, especialmente en sectores como el textil. De este modo, la adaptación, el uso de medios de pago financiados y las promociones se consolidaron como herramientas clave para sostener la actividad.

El futuro del consumo

Las expectativas de los comercios para los próximos meses muestran un optimismo moderado. Si bien la mayoría (54 %) espera una mejora en la situación económica de su empresa de acá a un año, persiste la cautela (el 41 % cree que será igual y el 5 %, peor) ante un entorno incierto y con señales mixtas: el 58 % cree que no es un buen momento para invertir, frente al 19 % que piensa que sí y el 23 % que no sabe o no contestó.

"Confiamos en que abril va a traer alguna mejora, porque ya el clima ha cambiado y cuando las estaciones se marcan como corresponde, eso ayuda generalmente a las ventas. Así que pienso que va a ser positivo con respecto a marzo. Me da la impresión y esperemos que así sea. En general es lo que sucede año tras año en estos meses", agregó Nelson Graells, presidente de Amigos de la Peatonal Córdoba y empresario del rubro calzado e indumentaria deportiva.

La estabilidad de precios, las acciones promocionales y una eventual recuperación del consumo son vistas como factores que podrían impulsar la actividad. Aun así, muchos señalan que el repunte será gradual y condicionado por el contexto general. La percepción sobre el futuro económico del país y del sector pyme también mejora, aunque con reservas.

