Quiénes son los policías que salieron a la calle con un curioso uniforme

Adaptación

Estos nuevos uniformados son los 1100 cadetes que se incorporaron a la fuerza a partir del 1 de marzo, luego de egresarse de la escuela del Isep en diciembre del año pasado. Por una disposición del Ministerio de Justicia y Seguridad, todos los policías que salgan del instituto pasan una adaptación de un año formándose en el departamento Rosario.

"No es nueva la modalidad. Siempre ha sido así. Pero antes los suboficiales recién egresados rotaban por las comisarías, que ahora casi no tienen movimiento a partir del plan de construcción de superestaciones policiales. Por lo tanto, cumplen tareas en el BOU, responsable de los caminantes, para tomar experiencia en los barrios de la ciudad", explicó Omar Pereira, Secretario de Seguridad Pública de Santa Fe.

La idea del gobierno provincial es armar un ciclo donde los caminantes salgan durante los primeros meses en grupos de tres, cuatro y hasta cinco personas, acompañados por los compañeros que recién hayan terminado la adaptación de un año o efectivos policiales con mayor roce en la fuerza, para así ir adquiriendo autonomía y mayor capacidad de trabajo. En algún momento, la idea es que queden solo dos, y recorran el centro y macrocentro de la ciudad.

"Aportan en los operativos nocturnos de refuerzo de seguridad sobre el transporte público, acompañando los recorridos, o en otros dispositivos fijos o móviles, como caminar por bulevar Oroño, Laprida, las peatonales Córdoba y San Martín, las zonas comerciales o distintos puntos críticos en los barrios. El año pasado, en la etapa complicada después del asesinato del playero, por la noche custodiaban las estaciones de servicio", aportó el funcionario.

IMG_7209.JPG

Experiencia

¿El objetivo? Que sumen experiencia e interactúen con la población. La recomendación inicial es que dialoguen con la comunidad, que entren a los comercios, saluden, se presenten y se pongan a disposición. "Sabemos que la ciudad es compleja, por eso no están en zonas tan críticas, más en horario diurno que nocturno, y asignados a cosas puntuales para que se resguarden. Pero si bien son jóvenes egresados, tienen un arma en la cintura y son funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley", aclaró.

La cartera pretende que, luego de pasar dos años de formación, sea en Rosario donde tengan la experiencia práctica, una ciudad donde podrán vivir una intensidad de trabajo y una variedad de metodologías no disponible en otras, con mucho bagaje de conocimiento. Los primeros días, los recién llegados hacen turnos de ocho horas. A las pocas semanas, ya comienzan con las guardias de 12 horas por 36 de descanso.

A la mitad de la adaptación se les realiza una evaluación. "Están en comisión, a prueba por 6 meses. Si vemos que hay alguna cuestión de conducta de cualquier índole, como un comportamiento o reacción inadecuada, ausencias, problema psicológicos, personales o de adicciones que no hayan sido manifestadas previamente, y que nos indique que esa persona no está en condiciones de continuar, se van de la policía. No son muchos: de la anterior promoción fueron solo 12", detalló el secretario.

Al respecto, Pereira dijo que como la actual promoción hizo el primer año durante la gestión anterior, al llegar detectaron deficiencias en esa formación. "Esto se suma a la diversificación que se hizo en el Isep, creando copias de la escuela en Reconquista, Rafaela y Murphy, además de Recreo y Rosario. Ese esquema no nos aseguraba una formación uniforme, no había control sobre los profesores y las escuelas del interior. Por eso reforzamos mucho en su último año, y al final nos tomamos dos semanas para completar varios temas desde lo intelectual", destacó.

Reparto

Una vez formados, los suboficiales van a salir asignados desde la Unidad Regional II a las distintas unidades regionales de toda la provincia. Por ejemplo, la semana pasada se presentaron 190 efectivos nuevos para la Unidad Regional I, departamento La Capital. Todos estaban en Rosario, y ya tienen experiencia como caminantes en el BOU y distintas agrupaciones. También hubo pases a Rafaela, Venado Tuerto y San Lorenzo.

Pero la mayoría de los traslados fueron de personal de mayor antigüedad. De los 940 de la promoción 2023, que en 2024 estuvieron como caminantes y ya terminaron su período de adaptación, solo se irán unos 200. Unos 750 se quedarán en Rosario, habida cuenta de la emergencia en seguridad que vive la ciudad.

"El 90% de los que estudian en Rosario son de la zona norte de la provincia. Hay muy poca incorporación del sur. Entonces, la mayoría de los que prestan servicio no son de la ciudad. Por eso permitimos que haya traslados. La pauta que tomamos era que sean agentes de más de 5 años de antigüedad, que sean de otro lado y quieran volver a su pueblo. El resto se completó con personal nuevo", lanzó el secretario de Seguridad Pública.

Uniforme

Esta vez, el uniforme será provisto por la provincia. Desde el Gobierno de Santa Fe descartaron una intención de remitir a viejas vestimentas policiales, y explicaron que las prendas confeccionadas por parte de las empresas que ganaron la licitación tuvieron algunas demoras en la entrega, con problemas en la logística de transporte desde Buenos Aires y Mendoza. A partir del viernes ya comenzó la provisión a la totalidad de la promoción egresada el año pasado, tarea que continuará en los próximos días.

"Antes había un sistema de suplemento que se le pagaba a través del salario. Pero las desavenencias de la economía argentina hicieron que en un momento no alcanzara más para cubrir el gasto, y por necesidad, el agente derivaba a ese dinero a un refuerzo del sueldo. Por eso cuando comenzamos la gestión en diciembre de 2015, la situación del uniforme era muy mala, y proliferaban los comercios que lo vendían a precio exorbitante", apuntó Pereira.

El funcionario recordó que en 2017 se hizo una provisión de prácticamente todos los uniformes, a través de una gran licitación, pero subrayó que eso no volvió a suceder en la anterior gestión 2019-2023. "Al llegar nos encontramos con los mismos negros de fajina que les habíamos dado nosotros. Por eso ahora le estamos dando la totalidad del uniforme a los egresados de la promoción 2024, y luego irá llegando a los demás agentes de todas las unidades regionales en los próximos 60 a 90 días", completó.