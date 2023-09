La secretaria de Niñez negó que haya siete chicos viviendo desde hace un año en hospitales

"Ni faltan centros de alojamiento ni los que existen no están en condiciones", afirmó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo , en relación a la situación que atraviesan siete niños y adolescentes con medidas de protección excepcional que fueron internados en hospitales públicos y, tras el alta, siguen allí porque no pueden retornar a sus centros de vida.

"En ese contexto, tenemos estas siete situaciones que son de mucha complejidad y no es que no se está trabajando y buscando diferentes alternativas, lo que podemos decir es que ninguno lleva un año internado, sólo hay un caso que se encuentra en esa situación", dijo Chialvo y remarcó: "Esos números de chicos en instituciones significa que claramente el problema no es que no existan los centros asistenciales, como se está diciendo".