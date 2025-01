La provincia prepara un sistema de alerta temprana para conductores peligrosos

La notificación de la resolución dictando la suspensión preventiva se hizo tanto al titular del carnet de conducir como al municipio villagalvense para que se haga cargo de su cumplimiento efectivo. "Queríamos asegurarnos que a esta persona, más allá de la evolución de la causa judicial pueda o no recuperar la libertad y de cómo pueda terminar, se la suspenda por tiempo indeterminado para que no vuelva a manejar; máxime teniendo en cuenta los antecedentes de los meses previos a lo ocurrido en la costa rosarina. Este sujeto tenía faltas de todo tipo", manifestó el titular de la APSV, Carlos Torres.

Sobre este concepto, el funcionario avanzó en un proyecto que se pondrá en marcha. "Esta situación nos interpela, por eso estamos trabajando para contar con un protocolo de alerta temprana para estos casos. Tenemos la obligación de detectar a estos trasgresores de las normas que son los que provocan estas muertes dolorosas para todos", destacó Torres.

La Agencia comenzó a elaborar una serie de modificaciones al Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones de tránsito de la provincia (Sijai). En este sistema informático (que tiene como principal objetivo registrar toda la información provincial de antecedentes de tránsito en una única base centralizada); la provincia quiere tener advertencias y con las informaciones para emitir alertas tempranas a partir de los datos de conductores que transgredan las normas en forma reiterada. "Entonces, con esta información, no sólo proceder con estos individuos, sino también hablar con los juzgados de faltas pertinentes que intervinieron en acciones previas para alertarlos y estén muy atentos, porque tenemos que llegar antes, lo que ha ocurrido es gravísimo", agregó.

Base de datos del sistema

Cabe recordar que en el Sijai cada Juzgado de Faltas habilitado para operar con este sistema tiene facultades para intervenir en el juzgamiento de todas las actas provinciales que se labren en toda la extensión de la región a la cual pertenece.

El funcionario fue más allá: "Tenemos que pensar en llegar antes de que una persona haga algo como lo ocurrido en Rosario la semana pasada; alguien que nos demuestra que le importa tres pitos respetar las leyes y respetar al prójimo al conducir un vehículo. Y cometiendo una infracción es un peligro potencial que luego termina ocasionando dos muertes. Nadie le va a devolver a este padre y esposo de Córdoba su mujer y su hija. Nos tiene que interpelar y actuar rápidamente ante estos alertas".

>>Leer más: Tragedia en la costa central: "Las alertas sobre el conductor no funcionaron"

Una decisión que ahora se adoptó y que va en esta línea es la suspensión del carnet a López Gagliasso. "En el supuesto caso que la Justicia lo deje libre nos garantizamos que no vuelva a conducir hasta tanto no veamos cómo sigue la causa y repasemos perfectamente bien todos los antecedentes y en su debido momento evaluar si están en condiciones de volver al volante o no", graficó Torres.

Luz amarilla para conductores

En cuanto al carnet por puntos o scoring, el titular de la APSV consideró que la quita de puntos "no es suficiente para actuar"; en cambio, "lo es si tenemos un sistema que nos encienda la luz amarilla para una licencia habilitada". Para resumir la idea de ajustar un protocolo en el Sijai, Torres sentenció: "Si tenemos el alerta podemos informar al centro de licencias, al Juzgado de Faltas, al municipio y a la persona para actuar".

Sobre el proceso de desregulación implementado por el gobierno nacional y la idea de carnet "exprés" con menos exigencia que las actuales, el funcionario dijo ubicarse "en las antípodas". A su juicio, es al revés: "Hacen falta más controles, ser más rigurosos en dar una licencia, que el aspirante tenga que estudiar y demostrar pericia al volante, pasar pruebas médicas y de especialistas que nos acrediten que está en condiciones".

Mirada del municipio

El secretario de gobierno municipal, Sebastián Chale, aplaudió la idea, pero advirtió que deber ir acompañada de sistemas de control inteligente y radarización de rutas y accesos como Circunvalación y carreteras que unen localidades. "Debe funcionar en forma homogénea con un sistema único de protocolo donde participen también los jueces de faltas", opinó.

Por su parte, el titular del Tribunal Municipal de Faltas, Gastón Laville, hizo su lectura del nuevo protocolo. "Nos pondrán en aviso de infractores graves a través del sistema de provincia. Nosotros tendríamos que articular esa información a los fines de poder vincular las faltas provinciales con las cometidas en la ciudad y buscar estrategias para poder dar un trato personalizado en esas circunstancias con el objeto de citar al titular del vehículo, o en su defecto activar el juzgamiento en rebeldía . Me parece una herramienta positiva compartiendo los fundamentos del funcionario, pero habría que ver cómo articulamos la información de los sistemas", consideró Laville.