Alcohol cero: propondrán que los conductores ebrios vuelvan a rendir para recuperar su carné

Santa Fe se encamina a contar con alcohol cero al volante en todo su territorio. Así lo adelantó el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres al indicar que apenas comience el periodo ordinario de sesiones en mayo próximo, la Legislatura recibirá una iniciativa del Ejecutivo santafesino para adherir a la ley nacional y sumarle en su reglamentación varios aspectos locales. Por ejemplo, establecer la progresividad de las sanciones de acuerdo al dosaje de alcohol en sangre del infractor con penas que no solo serán económicas sino hasta se contempla que los infractores deban volver a rendir el examen psicofísico para recuperar su licencia de conductor habilitante. Solo así pagarán la sanción y se les permitirá regresar al volante.

Alcohol cero al volante rige en 18 provincias, pero en Santa Fe la Legislatura todavía no adhirió a la ley 27.714 que se aprobó en mayo del año pasado para todas las rutas nacionales del país.

Una vez sancionada la norma nacional, el ex gobernador Omar Perotti había enviado un proyecto de adhesión al Senado santafesino. Ahora, y con una nueva gestión que asumió en diciembre pasado, los funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro irán por la reglamentación de alcoholemia cero en Santa Fe.

En abril de 2021, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Alcohol Cero al Volante para todo el territorio nacional, donde se propone que el nivel de alcohol en sangre a la hora de conducir no sea superior a cero. El texto de la Ley fue elaborado en conjunto con el Ministerio de Salud, el Sedronar, el Consejo Federal de Seguridad Vial y legisladores nacionales. En octubre de 2021 el proyecto comenzó a tratarse en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

Ya en septiembre de 2022 salió el dictamen positivo para que la ley sea tratada en la Cámara de Diputados y se aprobó el 24 de noviembre de ése año. Así, el 13 de abril de 2023 la Cámara de Senadores le dio media sanción a la iniciativa y, finalmente, la convirtió en ley.

Con este adelanto -hecho a La Capital- Santa Fe va camino a sumarse a las 18 provincias donde la tolerancia del nivel de alcohol en sangre es cero en sus rutas provinciales. Ya cuentan con la adhesión Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán.

Y por otro lado, hay más de 60 localidades que se sumaron para establecer el límite de alcohol cero en sus calles y avenidas como Reconquista, la capital santafesina y Rosario, donde la norma rige desde el 8 de mayo de 2021.

"Vamos a avanzar con la ley de Alcohol Cero", anticipó Torres para agregar: "Apenas comiencen las sesiones ordinarias presentaremos un proyecto para adherir a la ley nacional". La Agencia ya está trabajando en conjunto con el autor de una iniciativa que se votó por unanimidad en la Cámara baja santafesina: Fabián Palo Oliver.

"Presenté alcoholemia y el ex diputado Héctor Cavallero había presentado narcolemia, y volvía presentar ambos. Salió la media sanción de los dos porque al no tratarse en el Senado y pese a que se había aprobado en 2018 lo volvía presentar unificado. Durante la gestión de Perotti no estaban de acuerdo y terminaron mandando la adhesión a la ley nacional. Ahora el Ejecutivo decidió es trabajar en base a mi proyecto pero enviarán su propio proyecto más completo, con la reglamentación. La parte operativa de sanciones, la progresividad de acuerdo a alcohol en sangre, las sanciones. Hicimos varias reuniones y el proyecto definitivo será enviado por el gobierno que será más amplio", le dijo el diputado a este diario.

"Vamos por ése camino", dijo Torres al coincidir con Oliver. Habrá que modificar algunos aspectos del Código de Faltas provincial "porque también queremos que de acuerdo a la cantidad de alcohol en sangre el infractor tenga que volver a rendir el examen de la licencia de conductor. Va a tener que pasar todos los examenes psicofísicos y aprobar el test nuevamente. Recién ahí obtendrá de regreso su carnet de conductor. Si lo detectaron en mayo y la licencia le vence en diciembre, tendrá que rendir en mayo, recuperar la licencia y después volver a renovarla cuando se le venza en diciembre", graficó el funcionario.

La intención es no resolver la infracción solamente con sanciones económicas, sino que haya que sortear examenes y también la realización de tareas comunitarias como parte de la sanción.