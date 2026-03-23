Villa Gobernador Gálvez vibró con la antesala de los Juegos Sudamericanos El evento internacional marcará un hito histórico para Santa Fe, y la ciudad lo vivió como una verdadera fiesta”, destacó el funcionario provincial Carlos Dolce 23 de marzo 2026 · 20:32hs

Carlos Dolce en Villa Gobernador Gálvez

El vecino de Villa Gobernador Gálvez acompañó la previa de los Juegos Sudamericanos, contó con dispositivos de Punto eSports (simuladores fórmula 1, experiencias inmersivas, juegos de realidad virtual, playstation), juegos analógicos como tenis de mesa, metegol, mini golf, fútbol tenis y espacio de arte.

El Fan Fest de los Juegos Sudamericanos que tendrá lugar en Rosario, Santa Fe y Rafaela del 12 al 26 de septiembre, hizo latir a la ciudad durante el fin de semana.

“Creo que en los próximos meses se profundizará tanto el conocimiento como la práctica deportiva, y el Fan Fest llegó justamente para potenciar y difundir ese proceso. El deporte es una herramienta clave de integración social. Además, es fundamental porque en él encontramos múltiples aprendizajes: el trabajo en equipo, la convivencia y el desarrollo de valores que perduran a lo largo de toda la vida”, destacó el Director Provincial de Gestión de Riesgos de la provincia de Santa Fe, Carlos Dolce.

De los Juegos Sudamericanos participarán más de 4000 deportistas del continente en 57 disciplinas, se estiman varios millones de espectadores entre las ciudades sedes y a través de transmisiones de streaming. El gobierno provincial desarrolló fuertes inversiones en infraestructura para poder alojar las diferentes competencias y delegaciones.

“El Fan Fest es una muestra itinerante que recorre distintas localidades de la provincia; su alcance territorial es clave, porque hace partícipe a cada santafesino de este evento único”, sostuvo Dolce. Al mismo tiempo que remarcó que quienes quieran anotarse para cubrir los 4500 lugares del voluntariado de los juegos lo pueden hacer en la página hasta el 30 de abril en www.santafe2026.ar/es/voluntariado. Los perfiles de los voluntarios deberán cubrir áreas como prensa, protocolo, marketing, acreditaciones, información, etc.