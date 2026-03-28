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A Newell's, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

El desafío de Newell's pasa por no confundir los objetivos y enfocarse en consolidar su reacción en el torneo, donde recién atraviesa el estado de esbozo inicial

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

28 de marzo 2026 · 06:15hs
Gómez Mattar jugó ayer 30 minutos en la caída de la selección argentina sub-20 ante Estados Unidos

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Gómez Mattar jugó ayer 30 minutos en la caída de la selección argentina sub-20 ante Estados Unidos, y hoy se suma al plantel de Newell's. 

Newell's no está en condiciones de ponerse a elegir. Más allá del primer triunfo en el Parque que provocó un enorme desahogo, hacia adentro y hacia afuera, el contexto continúa señalando necesidades y deudas que debe seguir saldando a medida de que intenta acentuar este esbozo inicial de curva de crecimiento.

Ahora, la Copa Argentina ofrece un nuevo frente que no debe confundir el sendero a recorrer. En estos días, el principal reto a cumplir internamente es no dejarse ganar por ambiciones desmedidas que estén por encima del alcance de sus posibilidades. No puede fallar el encare de sus problemáticas que lo siguen rodeando porque ya gastó mucho crédito, de manera muy temprana.

Por eso, debe apuntar y destinar los principales esfuerzos únicamente al torneo. Todo lo otro debe acompañar, transitar por otro carril, debe servir de plataforma para consolidar los nombres propios, las ideas y los lineamientos futbolísticos que pretende implementar el cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka.

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Newell's, aún muy lejos de las formas

En este momento, ya lo reconoció el propio entrenador en la rueda de prensa tras la esperada primera victoria sobre Gimnasia de Mendoza, que la producción del equipo leproso está lejos desde las formas, de lo que busca como nivel pretendido.

Después de tantos intentos fallidos. Newell’s está en fase de inicio y no puede equivocar su recorrido. Esa es su verdadera lucha, la que puede dar, la que está obligado a dar. Ahí, están todas las batallas que está en condiciones de dar. No puede gastar lo que no tiene en ambiciones desmedidas. Hoy debe comprender, más que nunca, sus limitaciones y su cruda realidad.

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Newell's no tiene muchas alternativas en el plantel

En este escenario de volver a empezar, ahora con la nave sobre el agua y tratando de darle dirección a su empuje, Newell’s no tiene mucho margen para pensar. Tampoco muchos recursos o herramientas de recambio para echar mano e instalar instancia de nuevos análisis y evaluaciones. Le costó tanto arrancar que debe agarrarse y sostenerse a partir de ese gesto.

Por eso, está bien que, tal como trascendió desde Bella Vista, parece que la intención de Kudelka es poner lo mejor que tiene en sus filas para el comienzo de la Copa Argentina, este domingo, a las 20.15, ante Acassuso en Rafaela.

La verdad es que este plantel no otorga muchas alternativas de ocasión, y desde esa perspectiva debe tomar esta nueva competencia que se pone en su camino. Hoy, todo lo que se encuentra fuera del torneo pasa a un segundo plano.

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Newell's, con Guch y Gómez Mattar

Vale recordar que Jerónimo Gómez Mattar y Facundo Guch, regresarán en el entrenamiento de esta sábado por la mañana, y desde ahí continuarán con el plantel para ir a Rafaela, donde se disputará el encuentro con Acassuso.

Vale precisar que Gómez Mattar jugó ayer sólo 30 minutos en la caída 3 a 0 de la selección argentina sub-20 ante Estados Unidos. En ese pasaje, lo ubicó el técnico Diego Placente como lateral derecho, lo que expuso algo bastante llamativo. Por su parte, Guch no actuó y estuvo todo ese cotejo en el banco de relevos.

En el parque Independencia los esperan con los brazos abiertos, ya que ambos fueron titulares en el primer triunfo rojinegro ante los mendocinos y representan la juventud, la casta de cepa leprosa, la dinámica y el corazón productivo del equipo.

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