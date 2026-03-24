Juegos Suramericanos 2026: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Rosario será sede, en septiembre, de un evento deportivo internacional. Cómo están las obras y cuánto invierte Santa Fe en cada una

Rosario se prepara para los Juegos Suramericanos 2026 , que se desarrollarán en septiembre. En ese marco, el gobierno de Santa Fe avanza con obras de infraestructura deportiva a la altura de uno de los eventos internacionales más importantes del año. Muchas de esas obras se realizarán en la ciudad, ya que será la que mayor cantidad de deportes albergará durante la competencia. Las otras dos sedes del gran evento deportivo son Santa Fe y Rafaela.

“Estamos trabajando para que los rosarinos puedan disfrutar de los espacios públicos, de eventos en la ciudad. En este sentido, estamos construyendo las nuevas sedes para recibir los Juegos Suramericanos en septiembre, nuestra provincia se va a convertir en el epicentro continental del deporte durante 15 días ”, destacó el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico.

El funcionario asegugró que “ se trabaja para dejar estas obras listas en agosto ". Amplió: "Asumimos un importante desafío desde la provincia con los juegos, se está avanzando a un ritmo de construcción mayor al normal, de acuerdo a que solo tuvimos plazos de 10, 12 y 14 meses para ir construyendo a las distintas obras en simultáneo”.

"En Rosario ya están en marcha la construcción de 245 viviendas, un Centro Acuático y dos estadios multipropósito. Estas obras modernas tras los juegos van a quedar como un activo de la sociedad rosarina para seguir aprovechándolas; es otro importante legado de obras que dejará la gestión provincial del gobernador Maximiliano Pullaro”, sostuvo.

Los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de este año, recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas. En Rosario, el centro de las competencias será el parque de la Independencia y el predio del ex Batallón 121 donde se alojarán las delegaciones y tendrán lugar las actividades acuáticas. De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares. Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo de largo plazo.

Lo cierto es que, al ser sede de los Sudamericanos 2026, Rosario se transforma en la única ciudad del continente en haber organizado las tres competencias de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), luego de haber albergado en 2019 los IV Juegos Suramericanos de Playa y en 2022 los III Juegos Suramericanos de la Juventud.

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El Multiespacio Arena Rosario

Con una inversión superior a los $11.292 millones, el gobierno provincial construye el nuevo Arena Rosario dentro del predio de la exRural, en la intersección de las avenidas Dante Alighieri y Gobernador Caesar, y la obra ya presenta un 75% de avance.

Con la cubierta del recinto casi completa, en las últimas semanas se realizaron tareas de montaje de paneles isotérmicos de cerramiento lateral sur y norte. En el sector de vestuarios, se avanza con terminaciones: colocación de aberturas, aires acondicionados, válvulas sanitarias y revestimientos.

Sobre el sector de tribunas, se trabaja en la ejecución de completamiento de estructura de hormigón, sobre el premoldeado finalizado. Además, se ejecuta el piso llaneado de hormigón en la nave principal.

El Estadio Multipropósito Parque Independencia

Más de $7.269 millones es lo que invierte Santa Fe para la construcción de un nuevo estadio multipropósito lindero al Patinódromo de Rosario, sobre avenida Dante Alighieri y detrás del Club Provincial, con trabajos que ya muestran un avance del 60%.

La empresa a cargo de la obra finalizó el montaje de paneles de cubierta y se inició la colocación de cerramientos en platea alta.

En el sector este del microestadio culminó el montaje de gradas premoldeadas, se avanza con la estructura de palcos y cabinas de transmisión y con el cerramiento vertical. Por su parte, en el sector norte y sur, se realiza el montaje de estructura premoldeada, y tabiques de hormigón armado para cerramiento.

El Centro Acuático Provincial

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La obra del Centro Acuático Provincial es una de las más modernas e imponentes que encara Santa Fe para recibir los Juegos Suramericanos y se lleva adelante en el expredio del Batallón 121, con más del 50% de avance y una inversión santafesina de más $12.894 millones.

En los últimos días, llegaron cinco de los ochos contenedores con el material para el armado de las piletas. Ya se hormigonó el 100% de las losas sobre subsuelo y se colocó gran parte de los paneles isotérmicos de cubierta y verticales de cerramiento en los frentes norte y sur.

En paralelo, se avanza con la ejecución de la instalación hidráulica de piscinas y se ejecutaron pilotes, cabezales y columnas de hormigón de la cubierta de salto.

La Villa Suramericana

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En lo que respecta a las 245 viviendas en ejecución para la Villa Suramericana, los trabajos de los últimos días se concentraron principalmente en revoques y terminaciones de paredes interiores y exteriores.

Se continúa con la colocación de paneles divisorios y de cerramiento en distintos niveles del edificio, alcanzando niveles de avance que acercan estos rubros a su finalización. En paralelo, avanzó la instalación de placas de yeso tanto en cielorrasos como en revestimientos interiores.

El monto destinado a la construcción de esta Villa Suramericana supera los $17.100 millones y la obra presenta un avance del 40%.