La Capital | La Ciudad | Juegos Suramericanos 2026

Juegos Suramericanos 2026: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Rosario será sede, en septiembre, de un evento deportivo internacional. Cómo están las obras y cuánto invierte Santa Fe en cada una

24 de marzo 2026 · 13:04hs
Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas de la Villa Suramericana,

Rosario se prepara para los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en septiembre. En ese marco, el gobierno de Santa Fe avanza con obras de infraestructura deportiva a la altura de uno de los eventos internacionales más importantes del año. Muchas de esas obras se realizarán en la ciudad, ya que será la que mayor cantidad de deportes albergará durante la competencia. Las otras dos sedes del gran evento deportivo son Santa Fe y Rafaela.

“Estamos trabajando para que los rosarinos puedan disfrutar de los espacios públicos, de eventos en la ciudad. En este sentido, estamos construyendo las nuevas sedes para recibir los Juegos Suramericanos en septiembre, nuestra provincia se va a convertir en el epicentro continental del deporte durante 15 días”, destacó el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico.

El funcionario asegugró que “se trabaja para dejar estas obras listas en agosto". Amplió: "Asumimos un importante desafío desde la provincia con los juegos, se está avanzando a un ritmo de construcción mayor al normal, de acuerdo a que solo tuvimos plazos de 10, 12 y 14 meses para ir construyendo a las distintas obras en simultáneo”.

"En Rosario ya están en marcha la construcción de 245 viviendas, un Centro Acuático y dos estadios multipropósito. Estas obras modernas tras los juegos van a quedar como un activo de la sociedad rosarina para seguir aprovechándolas; es otro importante legado de obras que dejará la gestión provincial del gobernador Maximiliano Pullaro”, sostuvo.

Los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de este año, recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas. En Rosario, el centro de las competencias será el parque de la Independencia y el predio del ex Batallón 121 donde se alojarán las delegaciones y tendrán lugar las actividades acuáticas. De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares. Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo de largo plazo.

Lo cierto es que, al ser sede de los Sudamericanos 2026, Rosario se transforma en la única ciudad del continente en haber organizado las tres competencias de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), luego de haber albergado en 2019 los IV Juegos Suramericanos de Playa y en 2022 los III Juegos Suramericanos de la Juventud.

image - 2026-03-24T125735.148

El Multiespacio Arena Rosario

Con una inversión superior a los $11.292 millones, el gobierno provincial construye el nuevo Arena Rosario dentro del predio de la exRural, en la intersección de las avenidas Dante Alighieri y Gobernador Caesar, y la obra ya presenta un 75% de avance.

Con la cubierta del recinto casi completa, en las últimas semanas se realizaron tareas de montaje de paneles isotérmicos de cerramiento lateral sur y norte. En el sector de vestuarios, se avanza con terminaciones: colocación de aberturas, aires acondicionados, válvulas sanitarias y revestimientos.

Sobre el sector de tribunas, se trabaja en la ejecución de completamiento de estructura de hormigón, sobre el premoldeado finalizado. Además, se ejecuta el piso llaneado de hormigón en la nave principal.

El Estadio Multipropósito Parque Independencia

Más de $7.269 millones es lo que invierte Santa Fe para la construcción de un nuevo estadio multipropósito lindero al Patinódromo de Rosario, sobre avenida Dante Alighieri y detrás del Club Provincial, con trabajos que ya muestran un avance del 60%.

La empresa a cargo de la obra finalizó el montaje de paneles de cubierta y se inició la colocación de cerramientos en platea alta.

En el sector este del microestadio culminó el montaje de gradas premoldeadas, se avanza con la estructura de palcos y cabinas de transmisión y con el cerramiento vertical. Por su parte, en el sector norte y sur, se realiza el montaje de estructura premoldeada, y tabiques de hormigón armado para cerramiento.

El Centro Acuático Provincial

image - 2026-03-24T125751.182

La obra del Centro Acuático Provincial es una de las más modernas e imponentes que encara Santa Fe para recibir los Juegos Suramericanos y se lleva adelante en el expredio del Batallón 121, con más del 50% de avance y una inversión santafesina de más $12.894 millones.

En los últimos días, llegaron cinco de los ochos contenedores con el material para el armado de las piletas. Ya se hormigonó el 100% de las losas sobre subsuelo y se colocó gran parte de los paneles isotérmicos de cubierta y verticales de cerramiento en los frentes norte y sur.

En paralelo, se avanza con la ejecución de la instalación hidráulica de piscinas y se ejecutaron pilotes, cabezales y columnas de hormigón de la cubierta de salto.

La Villa Suramericana

image - 2026-03-24T125723.930

En lo que respecta a las 245 viviendas en ejecución para la Villa Suramericana, los trabajos de los últimos días se concentraron principalmente en revoques y terminaciones de paredes interiores y exteriores.

Se continúa con la colocación de paneles divisorios y de cerramiento en distintos niveles del edificio, alcanzando niveles de avance que acercan estos rubros a su finalización. En paralelo, avanzó la instalación de placas de yeso tanto en cielorrasos como en revestimientos interiores.

El monto destinado a la construcción de esta Villa Suramericana supera los $17.100 millones y la obra presenta un avance del 40%.

Noticias relacionadas
La víctima dentro del pozo. Los bomberos tuvieron que izarlo por medio de poleas

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

El objetivo es que las grandes transformaciones urbanas en los barrios estén acompañadas por mejoras visibles en el entorno cotidiano, lo que el vecino ve cuando sale de su casa.

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Se espera una multitudinaria marcha en Rosario por el 24 de marzo 

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

Ver comentarios

Las más leídas

Newells dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Newell's dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Lo último

Conmoción por la muerte de un futbolista colombiano de 18 años: sufrió un colapso durante un partido

Conmoción por la muerte de un futbolista colombiano de 18 años: sufrió un colapso durante un partido

Estela de Carlotto: El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir

Estela de Carlotto: "El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir"

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Un fiscal ordenó reconstruir el hecho para definir si fue el disparo lo que causó graves quemaduras al trabajador mientras reclamaba por una deuda salarial

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser
Estela de Carlotto: El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir
Política

Estela de Carlotto: "El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir"

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario
La Ciudad

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

A 50 años del inicio de la dictadura: emotiva ceremonia en el Bosque de la Memoria
Política

A 50 años del inicio de la dictadura: emotiva ceremonia en el Bosque de la Memoria

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas
LA CIUDAD

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Newell's dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Javier Milei publicó un mensaje sobre la traición y crecen las especulaciones en el gobierno

Javier Milei publicó un mensaje sobre la "traición" y crecen las especulaciones en el gobierno

Ovación
Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

El homenaje de Newells a 50 años del golpe: Nunca Más en la camiseta y placa en el Parque

El homenaje de Newell's a 50 años del golpe: "Nunca Más" en la camiseta y placa en el Parque

Lionel Messi llegó al país y este martes entrenará con la selección argentina

Lionel Messi llegó al país y este martes entrenará con la selección argentina

Policiales
Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser
Policiales

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

La Ciudad
Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario
La Ciudad

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro
La Región

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
La Región

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011
Economía

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011

Comienza en Brasil el juicio por injuria racial contra la turista argentina: este mismo martes podría haber sentencia
Información General

Comienza en Brasil el juicio por injuria racial contra la turista argentina: este mismo martes podría haber sentencia

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Por Gustavo Conti
Ovación

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Javier Milei publicó un mensaje sobre la traición y crecen las especulaciones en el gobierno
Política

Javier Milei publicó un mensaje sobre la "traición" y crecen las especulaciones en el gobierno

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo
LA REGION

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto
El Mundo

Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
LA CIUDAD

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles
Información General

Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Por Fermín Sánchez Duque
Información General

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario
Salud

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite