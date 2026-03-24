Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

El sistema cumplió un año de funcionamiento en las ciudades de Rosario y Santa Fe. En ese período se recibieron 9.231 llamadas en total

En el primer año de funcionamiento del Centro de Denuncias 911 se recibieron 9.231 llamadas

El Centro de Denuncias 911 funciona en Rosario y Santa Fe, pero se irá implementando en otras localidades

Amenazas, robos y estafas figuran entre los delitos más denunciados a través del Centro de Denuncias 911 (CD911) , un sistema que cumplió un año de funcionamiento en las ciudades de Rosario y Santa Fe . Según fuentes oficiales, durante ese período se recibieron 9.231 llamadas, de las cuales 6.665 derivaron en denuncias formales y 2.566 en instancias de orientación.

Al hacer un balance del funcionamiento del sistema, desde el gobierno provincial destacaron que el CD911 “se consolidó como una herramienta que amplía el acceso a la justicia y mejora la respuesta estatal frente al delito. El sistema, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, incorporó la toma de denuncias telefónicas como mecanismo ágil y cercano para la ciudadanía”.

El CD911 se integró a la Central de Emergencias 911, pero se ocupa de recibir denuncias en las que no están en peligro ni la vida ni los bienes de quien llama ni de terceros.

En ese sentido, se aclaró que el servicio CD911 tiene como misión principal recepcionar la mayor cantidad de denuncias vinculadas a hechos de robo, casos de tentativa, amenazas simples, estafas (como “cuento del tío”, transferencias de dinero mediante whatsapp, con tarjetas de crédito y/o débito), impedimento de contacto, contravenciones al Código de Convivencia, incumplimiento de mandato judicial, lesiones leves, entre otros.

centro de denuncias 2 En el primer año de funcionamiento del Centro de Denuncias 911 se recibieron 9.231 llamadas Foto: Gobierno de Santa Fe

El sistema está operativo actualmente en Rosario y ciudad de Santa Fe, y desde su puesta en marcha, el 19 de marzo de 2025, el CD911 registraron 9.231 llamados. De ese total, 6.665 derivaron en denuncias formales y 2.566 en instancias de orientación. Rosario concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 6.150 llamados -de los cuales 4.598 se transformaron en denuncias-, seguida por la ciudad de Santa Fe, con 3.081 comunicaciones y 2.067 denuncias efectivas.

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La atención está a cargo de abogados, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario. La persona denunciante recibe su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunica al Ministerio Público de la Acusación vía SIUC (Sistema de Información Único Criminal).

Cómo funciona el sistema CD911

Entre los delitos más reportados se encuentran amenazas, robos y estafas, lo que evidencia la capacidad del sistema para visibilizar hechos que anteriormente no ingresaban al circuito judicial.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, subrayó que la herramienta “permite abordar delitos que muchas veces no se denunciaban” y remarcó su aporte tanto en la atención a las víctimas como en el fortalecimiento de las investigaciones penales.

El dispositivo funciona con atención profesional a cargo de abogados, quienes garantizan la validez jurídica de cada denuncia y su inmediata derivación al Ministerio Público de la Acusación.

Con una implementación progresiva en todo el territorio provincial, el CD911 se posiciona como un canal accesible para denunciar sin necesidad de traslado y como una fuente estratégica de información para optimizar la prevención del delito.