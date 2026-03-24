La Capital | La Ciudad | denuncias

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

El sistema cumplió un año de funcionamiento en las ciudades de Rosario y Santa Fe. En ese período se recibieron 9.231 llamadas en total

24 de marzo 2026 · 12:07hs
El Centro de Denuncias 911 funciona en Rosario y Santa Fe

Foto: Gobierno de Santa Fe

El Centro de Denuncias 911 funciona en Rosario y Santa Fe, pero se irá implementando en otras localidades
En el primer año de funcionamiento del Centro de Denuncias 911 se recibieron 9.231 llamadas

Foto: Gobierno de Santa Fe

En el primer año de funcionamiento del Centro de Denuncias 911 se recibieron 9.231 llamadas

Amenazas, robos y estafas figuran entre los delitos más denunciados a través del Centro de Denuncias 911 (CD911), un sistema que cumplió un año de funcionamiento en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Según fuentes oficiales, durante ese período se recibieron 9.231 llamadas, de las cuales 6.665 derivaron en denuncias formales y 2.566 en instancias de orientación.

Al hacer un balance del funcionamiento del sistema, desde el gobierno provincial destacaron que el CD911 “se consolidó como una herramienta que amplía el acceso a la justicia y mejora la respuesta estatal frente al delito. El sistema, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, incorporó la toma de denuncias telefónicas como mecanismo ágil y cercano para la ciudadanía”.

El CD911 se integró a la Central de Emergencias 911, pero se ocupa de recibir denuncias en las que no están en peligro ni la vida ni los bienes de quien llama ni de terceros.

Cuál es el balance del sistema de denuncias

En ese sentido, se aclaró que el servicio CD911 tiene como misión principal recepcionar la mayor cantidad de denuncias vinculadas a hechos de robo, casos de tentativa, amenazas simples, estafas (como “cuento del tío”, transferencias de dinero mediante whatsapp, con tarjetas de crédito y/o débito), impedimento de contacto, contravenciones al Código de Convivencia, incumplimiento de mandato judicial, lesiones leves, entre otros.

centro de denuncias 2
En el primer año de funcionamiento del Centro de Denuncias 911 se recibieron 9.231 llamadas

En el primer año de funcionamiento del Centro de Denuncias 911 se recibieron 9.231 llamadas

El sistema está operativo actualmente en Rosario y ciudad de Santa Fe, y desde su puesta en marcha, el 19 de marzo de 2025, el CD911 registraron 9.231 llamados. De ese total, 6.665 derivaron en denuncias formales y 2.566 en instancias de orientación. Rosario concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 6.150 llamados -de los cuales 4.598 se transformaron en denuncias-, seguida por la ciudad de Santa Fe, con 3.081 comunicaciones y 2.067 denuncias efectivas.

>> Leer más: Nuevo centro de denuncias 911, el trámite telefónico para no ir hasta la comisaría

La atención está a cargo de abogados, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario. La persona denunciante recibe su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunica al Ministerio Público de la Acusación vía SIUC (Sistema de Información Único Criminal).

Cómo funciona el sistema CD911

Entre los delitos más reportados se encuentran amenazas, robos y estafas, lo que evidencia la capacidad del sistema para visibilizar hechos que anteriormente no ingresaban al circuito judicial.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, subrayó que la herramienta “permite abordar delitos que muchas veces no se denunciaban” y remarcó su aporte tanto en la atención a las víctimas como en el fortalecimiento de las investigaciones penales.

El dispositivo funciona con atención profesional a cargo de abogados, quienes garantizan la validez jurídica de cada denuncia y su inmediata derivación al Ministerio Público de la Acusación.

Con una implementación progresiva en todo el territorio provincial, el CD911 se posiciona como un canal accesible para denunciar sin necesidad de traslado y como una fuente estratégica de información para optimizar la prevención del delito.

Noticias relacionadas
Se espera una multitudinaria marcha en Rosario por el 24 de marzo 

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

Este 24 de marzo se conmemora otro aniversario del último golpe militar

24 de marzo: a 50 años del golpe, artistas santafesinos crean una playlist por la memoria, verdad y justicia

El año pasado, Nación envió un 55 % de botiquines del programa Remediar.

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

El volante uruguayo que llegó a Newells en el 2x1 junto a Joaquín Boghossian

El volante uruguayo que llegó a Newell's en el "2x1" junto a Joaquín Boghossian

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

Funes Vibra Carnavales: Los Palmeras hicieron bailar a más de 40 mil personas

Funes Vibra Carnavales: Los Palmeras hicieron bailar a más de 40 mil personas

Newells dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Newell's dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Lo último

Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto

Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto

Lo nuevo de Intervalo Shop: tienda de instrumentos, academia, café y futuro museo

Lo nuevo de Intervalo Shop: tienda de instrumentos, academia, café y futuro museo

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

El sistema cumplió un año de funcionamiento en las ciudades de Rosario y Santa Fe. En ese período se recibieron 9.231 llamadas en total

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas
A 50 años del inicio de la dictadura: emotiva ceremonia en el Bosque de la Memoria
POLITICA

A 50 años del inicio de la dictadura: emotiva ceremonia en el Bosque de la Memoria

Pullaro, a 50 años del golpe: En Santa Fe, la memoria es una política de Estado
Política

Pullaro, a 50 años del golpe: "En Santa Fe, la memoria es una política de Estado"

El mensaje del gobierno nacional, a 50 años del inicio de la dictadura
POLITICA

El mensaje del gobierno nacional, a 50 años del inicio de la dictadura

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar
POLICIALES

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos
LA CIUDAD

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El volante uruguayo que llegó a Newells en el 2x1 junto a Joaquín Boghossian

El volante uruguayo que llegó a Newell's en el "2x1" junto a Joaquín Boghossian

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

Funes Vibra Carnavales: Los Palmeras hicieron bailar a más de 40 mil personas

Funes Vibra Carnavales: Los Palmeras hicieron bailar a más de 40 mil personas

Newells dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Newell's dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Ovación
Lionel Messi llegó al país y esta tarde entrenará con la selección argentina
OVACION

Lionel Messi llegó al país y esta tarde entrenará con la selección argentina

Lionel Messi llegó al país y esta tarde entrenará con la selección argentina

Lionel Messi llegó al país y esta tarde entrenará con la selección argentina

Jerónimo Russo, el asistidor que puso a Newells en ganador

Jerónimo Russo, el asistidor que puso a Newell's en ganador

Ángel Di María, el péndulo que mueve a Central

Ángel Di María, el péndulo que mueve a Central

Policiales
Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar
POLICIALES

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

La Ciudad
Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas
LA CIUDAD

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Javier Milei publicó un mensaje sobre la traición y crecen las especulaciones en el gobierno
Política

Javier Milei publicó un mensaje sobre la "traición" y crecen las especulaciones en el gobierno

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo
LA REGION

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto
El Mundo

Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
LA CIUDAD

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles
Información General

Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Por Fermín Sánchez Duque
Información General

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario
Salud

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 
LA CIUDAD

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 

Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos
Ovación

Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos

Un avión chocó contra un camión cuando aterrizaba en Nueva York
Información General

Un avión chocó contra un camión cuando aterrizaba en Nueva York

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores
Economía

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar
Ovación

Entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo
Ovación

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: Se mudó a Madrid para estar cerca de él
Zoom

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: "Se mudó a Madrid para estar cerca de él"