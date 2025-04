La muerte del Papa Francisco: "Nunca se olvidó de su lugar"

El delegado episcopal para la Pastoral Social y vicepresidente de Cáritas Rosario , Fabián Monte, no pudo ocultar su emoción este lunes tras enterarse del fallecimiento del Papa Francisco , y rescató como uno de sus recuerdos más fuertes el mensaje solidaridad y apoyo que el líder de la Iglesia Católica envió a la ciudadanía de Rosario en marzo del año pasado cuando la ciudad había sufrido una seguidilla de asesinatos de personas inocentes a manos de bandas narcocriminales .

En declaraciones a LT8 , Monte hizo un esfuerzo por contener la emoción y afirmó: “Ese mensaje, hablándonos, hablaba de sensación de cercanía con su país, a pesar de la ausencia física. Hablaba de su compromiso y de su corazón con las más necesitados. No se olvidó nunca de su lugar. Hay muchas ciudades en el mundo que están en peor situación que Rosario, pero tuvo ese corazón de pastor de no solo de enviar una carta sino grabar un mensaje, y escuchar eso hoy moviliza mucho”.

“Su apertura de la Iglesia hacia todos, su comprensión por lo diferente, su respeto por las opiniones distintas. En la Iglesia tenemos un credo, un dogma, pero eso no hace que nos alejemos del que piensa distinto, todos somos hermanos”, añadió.

Monte dijo que “fue el Papa de la justicia social, el Papa de los pobres, el Papa humilde y sencillo. Deja un legado impresionante. Somos contemporáneos a un hecho histórico que dudo que se vuelva a repetir. El magisterio de la Iglesia no cambia. Cambian las distintas percepciones y Dios suscita en cada momento el pastor que necesitamos. La apertura de la Iglesia, que está en su doctrina, impulsada por él con sínodos, sobre la escucha de todos, es una puerta que se ha abierto y toda la Iglesia está en esto, con matices distintos porque cada uno tiene su personalidad. Creo que esto no cambiará mucho. Al contrario, el Papa que venga continuará con su impronta. Los procesos de la Iglesia no se revierten”.